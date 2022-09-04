Ждем официальных выводов...

Во-первых, оккупационные власти страны, одним из ярких признаков которой является сплошная и тотальная ложь, имели достаточно времени для того, чтобы подготовить территорию АЭС к такому «посещению», не только скрывая следы собственных преступлений, но и подготовив «множество свидетельств о преступлениях украинской власти и ВСУ».

И захватчик, конечно, подготовился. Частично вывез тяжелое вооружение с территории, «навесил замки и потерял ключ» от тех помещений, которые были «не для глаз «уважительной комиссии», разместил следы обстрелов и разрушений АЭС украинскими варварами на заранее определенных местах… Ну и ничего, что не на той траектории! Сойдет и так! И вот это «сойдёт и так» четко указывает на «во-вторых», на реальную оценку способности МАГАТЭ хоть как-то влиять на ситуацию и принимать какие-то решения относительно реальной угрозы ядерной катастрофы и, главное, ПЕРВОпричины такой угрозы.

«Мы увидели все, что хотели…». «Уровень зелено-красный…». «Несмотря на обстрелы, ЗАЭС работает и находится в «относительно хорошем состоянии». «Нас не допустили к…». "Это не идеальная, это напряженная ситуация...".

Уважаемый господин гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси! О «глубокой озабоченности» Украина и украинцы уже шесть месяцев слышат от ООН. Тоже «мощного международного фонда». Неужели Вам не хватило фактов для того, чтобы понять смертельную опасность, которой подвергается мировое общество обезьяна с ядерной гранатой в руке?

Неужели состав Вашей «высокопрофессиональной комиссии ученых, специалистов по ядерной проблематике» за 2,5 часа смогли провести все необходимые исследования? Удовлетворили ли Вы свои исследовательские потребности баснями представителя «росатого» о «развороте ракеты на 180 градусов» и посещением пищеблока?

Мощная международная комиссия с «ощущением образцово выполненной миссии» быстро покинула ЗАЭС. Правда, не все. Из 14 исследователей 5 остались еще на два дня. К сожалению, пока не обнародовано, представители каких стран остались на ЗАЭС: Польши и Литвы или Сербии и Китая. От этого зависит, «увидят» ли оставшиеся эксперты то, что не смогли «увидеть» другие «комиссары» за 2,5 часа посещения. По крайней мере, если глаза не закрыты…

Возможно, мы ошибаемся, и настоящим специалистам вполне достаточно для принятия беспристрастных выводов за 2-3 часа. Подождем официального доклада МАГАТЭ о причинах и степени ядерной угрозы. Но главное. О том, как эту угрозу предупредить и нивелировать. Тем более что украинцы, без каких-либо «профессиональных выводов» хорошо понимают «Почему», «Что» и «Как». Но, не отпускает чувство, что МАГАТЭ, как и ООН, пытается слишком мягкими сроками при отсутствии твердой уверенной позиции и реальных действий, реально отстраниться от преступной войны россии, которую она развязала против Украины.

Но с ядерной угрозой так не получится. Не факт, что российские ракеты долетят в Рим, Париж или Пекин. А вот для облака ядерной пыли практически нет предела. И, не дай Бог, если обезьяна все же решится на то, чтобы «бросить» эту «гранату», ядерная катастрофа разрушит не только «такую далекую Украину», но и дотянется до домов практически каждого из членов «почтенной миссии МАГАТЭ».