Язык свободы

Важная часть пропагандистской кампании, которая оправдывает вторжение россии, посвящена языковой ситуации в Украине. В ход идет все: от рассказов о том, как «там запрещают русский язык», до заявлений, что украинский вообще нельзя считать языком, а только «диалектом».

О «запрете» русского языка вообще даже смешно что-либо говорить. Никогда никто не ограничивал личное общение на русском языке в Украине. Россия сама справилась с тем, о чем так волновалась в своих пропагандистских выступлениях. Русский язык, благодаря войне, которую Россия начала против Украины, превратилась из «языка Пушкина и Лермонтова» в «язык» оккупанта, убийцы, насильника и мародера. Даже те украинцы, которые еще в начале этого года общались исключительно по-русски, сейчас пытаются даже по языковому признаку максимально отделить себя от российских варваров, принесших горе на родную украинскую землю.

Относительно «Диалекта»… Почему же так боялись влияния украинского «недоговора» на «великий и могучий» русские царьки на протяжении многих веков? Не потому ли, что понимали, что украинский язык «растворит» «русский язык», который и станет, наконец, «диалектом» для настоящей Руси? Неким средством личного общения отсталых болотных племен.

Ни с каким «врагом» так не боролась «московско/перетбургская» власть, как с «врагом» в виде украинского языка. Еще четыреста лет назад царь Михаил приказал сжечь напечатанное в Украине Евангелие К. Ставровецкого. Через 70 лет РПЦ подвергло анафеме "киевские новые книги" Ставровецкого, Могилы, Полоцкого и других украинских авторов.

«Реформатора» Петра I так пугал украинский язык, что своим указом триста лет назад запретил печать книг на «диалекте» и заставил удалить из всех церковных книг украинские тексты.

После этого последовало запрещение преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии, запрещение синода на украинский букварь, уничтожение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при казацких канцеляриях.

«Валуевский циркуляр» от 1863 года верно указывал, что: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может». Были запрещены какие-либо представления, преподавания, песнопения в церквях на украинском языке. Александр ІІІ даже запретил крестить детей украинскими именами. Николай II запретил украинскую печать. Запреты…запреты…запреты…

С началом новой эры строительства коммунизма страх перед украинским языком новых товарищей-руководителей только увеличился. Письмо сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации». Телеграмма сталина о жесточайшем прекращении «украинизации». «Многонациональный» коммунизм должен иметь один язык – русский! Чего только стоит увеличение преподавателям русского языка на 15% заработной платы по сравнению с преподавателями украинского! Запрет празднований юбилеев Котляревского и его «Энеиды», запрет защиты диссертаций и научных работ на украинском…

Язык – это душа народа, его мировоззрение. Он определяет сознание, творит человека, культуру, историю. Украинский язык всегда был языком свободных людей. На языке Свободы и Независимости от всяких «царьков» и «диктаторов». Именно поэтому и боится «скрепная» путинская россия, которая уже давно превратилась в страну «рабов», всего украинского, что может самим своим существованием повредить кремлю держать собственный народ в состоянии скота, обреченного кормить собственных «господ» и покорно идти «под нож » при всякой прихоти пожизненных помешанных «пастухов».