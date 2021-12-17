Язык - оружие

Бывшие советские республики и страны-сателлиты в Центральной и Восточной Европе и Западной и Центральной Азии стоят перед лицом неослабевающего давления со стороны России, которая стремится восстановить имперский статус.

В реализации своих агрессивных планов, Россия использует стратегию гибридной войны, известную под названием «организация рейдов», что является легкой и эффективной альтернативой дорогим и опасным методам конвенциональной войны. В информационной сфере такие «рейды» выступают инструментом формирования выгодного Кремлю общественного восприятия какой-то проблемы. Поэтому борьба за информационное пространство бывших советских республик и стран-сателлитов является одной из главных задач кремлевских стратегов.

Для российских СМИ достаточно легко организовать «рейды» в информационное пространство тех суверенных стран, где речь идет на национальной и русском языках. Телевидение, радио и «фабрика троллей», работающая в социальных сетях, передают сообщение «мягкой силы», сфабрикованные в России. Россия играет на национальных чувствах русскоязычных меньшинств для того, чтобы повлиять на внутреннюю и внешнюю политику этих стран. Так называемое «нарушение прав русскоязычного населения за рубежом» может служить оправданием нарушения суверенитета, как это было в случаях с Грузией и Восточной Украины. Если Россия захочет спровоцировать волнения в определенной стране, то русское меньшинство будет очень полезным инструментом для реализации агрессивных намерений Кремля.

После громкой победы Санду на выборах президента Молдовы, Кремль понял, что теряет позиции «куратора Молдовы». Поэтому борьба за информационное пространство этой страны набирает обороты. Еще 4 июня 2018 Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, в котором говорилось, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдовы в декабря 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Также парламентарии приняли поправки в Кодекс аудиовизуальных медиа-услуг - которые создают возможность для возвращения в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.

Конституционный суд Молдовы в январе этого года признал, что новый закон не соответствует конституции суверенной страны. Но Кремль не собирается отступать от своих намерений.

Законопроект инициировала партия Додона, на которого Кремль сделал ставку после того, как он «перестал быть коммунистом», оставил Воронина и возглавил Партию социалистов. Когда в 2016 году Додон стал президентом Молдовы, он предоставлял Кремлю много обещаний (денонсация соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, федерализация Приднестровья, полная обструкция НАТО, усиление самостоятельности Гагаузии, расширение прав русского языка и т.д.). Кремлю важно не потерять то, чего он достиг в Молдове. А для этого нужны свои люди во власти. Додон последнее время сумел доказать, что он полностью прокремлевский и безгранично ему предан. Кремлю нужно, чтобы он тормозил европейскую интеграцию, не давал налаживать контакты с НАТО, не допускал усиления процессов реинтеграции Молдовы и всячески мешал сближению Молдовы с Украиной. Борьба за информационное пространство - одно из приоритетных направлений в перечне персональных задач Кремля, которым занимается молдавский политик. И он готов все эти заказы выполнять.

"Мы разработали новый закон о функционировании языков, который предполагает и особый статус русского языка, будут проведены публичные слушания в парламентских комиссиях, чтобы мы могли продвигать этот закон. Надеюсь, что в ближайшие месяц-полтора мы сумеем обеспечить утверждение этого закона в парламенте", - заявил Додон в видеообращении, что транслируется на его странице в Facebook.

Интерес России в Молдову не связан с желанием восстановить братскую дружбу русского и молдавского народа. Для президента России такого понятия как «дружба народов» вообще не существует. В России также нет экономического интереса в Молдову. Поставки газа по российским масштабам такие мизерные, что Газпром может и не заметить потери этого рынка. Еще меньше Россию интересует импорт из Молдовы.

Интерес России в Молдову связан с тем, что Кремль рассматривает эту страну, как «ключ» в Приднестровье, которое сейчас является главной стратегической локацией для имперских намерений Кремля в Европейском регионе.

Кремль использует «язык Пушкина» как одну из составляющих гибридной войны, которую Москва ведет практически со всем демократическим миром. Как якорь, который пытается оставить в информационном пространстве бывших советских республик и стран-сателлитов с целью реализации возможных намерений раскола по языковому признаку и дестабилизации общества независимых стран. Кремлю не нужны мощные стабильные страны-соседи.

Ему нужны «слабые имперские провинции», полностью зависимые от Империи и готовы выполнять любые прихоти своих «хозяев».