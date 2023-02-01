Украина сейчас сдает решающий экзамен на собственное свободное и самостоятельное существование. Гражданское общество, власть, Украинская Нация подошли к той черте, когда перед нами открылась дверь на жизнь в качестве Независимого игрока мирового сообщества, настоящего уважаемого субъекта международных отношений, который имеет право на собственное мнение, а не является объектом корыстных посягательств других.

Осталось сделать один шаг – одолеть врага и одержать победу в кровавой войне, развязанной бывшими «братьями» (избавь Боже от такой родни!). Горнило войны – страшный экзамен для украинской Нации, который начался 24 февраля прошлого года и продолжается уже 342 долгих и страшных дня мужества, горьких потерь, побед и надежд на то, что Украина и украинцы уже хорошо усвоили жизненную науку и уже совсем скоро в графе "оценка" появится столь желанное для нас слово «Победа».

Могла ли Украина и украинцы получить зачет без войны? Наверное! Еще в далеком 2014 году. Но политика далеко не проукраинской власти, которая защищала интересы не украинцев, а провластных олигархических кланов, оказавшихся «у власти» за счет доверчивости украинского общества, помешала активной позиции мирового демократического сообщества в ответ на аннексию украинского Крыма и оккупацию части Донбасса. Слишком много коррупционной грязи, которая «разъедала» Независимую Украину, поставила под сомнение искреннее стремление украинцев к демократическому пути развития.

Многое изменилось за 8 лет. Даже без устали наступая на «грабли», украинцы стали намного сильнее в своих стремлениях к демократическим ценностям и свободам. Но, к сожалению, коррупцию преодолеть мы так и не смогли…

Коррупция в Украине по-прежнему преуспевает, о чем свидетельствует Индекс восприятия коррупции за 2022 год, составленный организацией Transparency International и опубликованный 31 января. 33 балла из 100 возможных, даже несмотря на антикоррупционные реформы и новую Национальную стратегию борьбы с коррупцией в июне! 116 место в рейтинге из 180 стран! И это при том, что средний балл в Европе, к которому мы относим себя – 60! Даже диктаторская Беларусь получила 39 баллов.

Да, россия в рейтинге ниже Украины с 28 баллами. Но может ли это радовать? Стопроцентно, что НЕТ!

«Войны нарушают нормальные процедуры и усиливают риски, позволяя коррумпированным субъектам присваивать средства, предназначенные для восстановления, что стало понятно в середине января, когда расследование выявило факты наживы на войне со стороны министерства обороны и министерства развития общин и территорий», – отметила Transparency International в пресс-релизе, сопровождающем публикацию индекса.

Война вытолкнула на поверхность желание некоторых чиновников заработать на горе и крови. Это не может не влиять негативно на отношение к Украине наших партнеров. С учетом того, что каждый такой факт или даже намек на коррупцию, подхватывается российской пропагандой, которая унижает Украину и пытается любым способом осквернить наше мужество и волю, трудно переоценить вред, который наносят имиджу Украины такие «дельцы» при власти.

Напоследок. Десять миллионов долларов и два года – такой срок и средства требовали в Украине за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству всем известных «Байракторов» к электрической сети. Об этом заявил генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактор. Ложь, клевета, недоразумение?

Учитывая то, сколько стоит подключение к электросети даже маленького участка для частного застройщика под строительство личного жилья (а часто суммы настолько «космические», что превосходят стоимость такого участка вместе с застройкой), можно поверить в то, что говорит Халук Байрактар в своем интервью.

Допустимо ли это? Даже с учетом того, что, возможно, это не взятка в чьи-то кабинеты, а установленный тариф (к сожалению, у СМИ так и не появилось объяснений по поводу этого скандального интервью), не следовало ли как-то облегчить финансовую нагрузку на иностранного производителя, нашего Партнера и Донора, готового строить производство таких необходимых для защиты Украины от врага БПЛА за собственные средства? Где, наконец, реакция украинской власти?

Украина обязательно пройдет "и воду, и огонь, и медные трубы". Мы победим! И наша Победа станет началом новой эры развития страны и счастливой жизни украинцев. Но для этого нужно победить не только внешнего врага – путинскую россию, но и внутреннего, который по своему разрушительному влиянию на будущее украинской Нации не намного уступает кровавой орде из московии.