Выборы и перспективы

У путина совершенно нет причин прекращать войну. 250+ тысяч погибших орков? Плевать! Санкции? Социальный кризис? Туда же! Ресурсы? Не надо себя обманывать, ресурсов у путина хватит надолго. Безусловно, если бы все страны антипутинской коалиции навалились "гуртечком" на очаг Зла, путинская россия не выдержала бы и месяца. Но... Где та международная "толока"? Помощь - да. Значительная - стопроцентно! Но в окопах на "нуле" гибнут украинские Защитники. Герои из Польши, Беларуси, России и других стран, которые реально стали бок о бок с украинцами - это, скорее, исключение из правил.

Всем уже понятно, что путин никуда не спешит. Время играет на него. Истощение войной дает признаки на отношении к российской агрессии со стороны иностранных партнеров. Европейское и американское общество уже не такое активное по отношению к агрессору, как было в начале полномасштабной войны. А впереди - выборы.

На исход войны в Украине в значительной степени повлияют выборы, запланированные на 2024 год во многих странах мира. Выборы в россии трудно считать судьбоносными для Украины. Что изменится? Смешно даже мечтать о том, что путин не "победит" в этом фарсе.

Сам назначил - сам провел - сам выиграл. Оппозиция - блеф. Не было реально никогда и не будет в россии действенной публично активной оппозиции диктатору. "Кухонные разговоры" не приведут к слому режима, поэтому путину важно более-менее "спокойно", без значительных эксцессов дождаться очередного вручения скипетра и государства в старческие руки.

Выборы президента США и Европарламента могут существенно повлиять на объем западной помощи, а перспективы второго срока действующего президента США Джо Байдена в значительной степени зависят от "его" успехов на украинском фронте. Для американских демократов и европейских лидеров жизненно важно, чтобы Украина одержала убедительную победу на фронте, поскольку от этого зависит, останутся ли они у власти.

Успех россии или большая вовлеченность НАТО в войну против страны-захватчика может склонить чашу весов на президентских выборах в США в пользу республиканцев. Вашингтон приложит все усилия, чтобы избежать прямого конфликта с москвой, но путин может не оставить другого выхода. Поэтому США должны сделать все от них зависящее, чтобы Украина победила как можно быстрее. Если россия выиграет войну или НАТО вступит в войну в Украине, почти наверняка, что Демократическая партия США и нынешние европейские лидеры будут обвинены своими политическими оппонентами в развязывании Третьей мировой войны. Поэтому США и партнеры должны сделать все от них зависящее, чтобы Украина победила как можно быстрее.

Выборы на Тайване, который Пекин считает своей территорией, также имеют большое значение, поскольку они могут заставить Китай отойти от своей нынешней политики нейтралитета в отношении российской агрессии в Украине. Страх победы националистов на выборах на Тайване может повлиять на стратегию "объединения" Пекина. В случае военного "объединения" территорий, крайне важным для Китая будет предотвращение помощи Тайваню со стороны США. Поэтому Китай будет увеличивать поддержку москвы в надежде сохранить США в ловушке европейского конфликта.

Шансы быстро закончить войну нашей Победой практически отсутствуют. Это, к сожалению, объективная реальность и ее нужно осознать. Впереди тяжелые и страшные месяцы или, не дай Бог, годы войны. Войны против преступников-захватчиков ради собственной земли, собственной свободы и собственной жизни. И без помощи нам никак не обойтись. Слишком большой враг нам достался. Выборы в демократическом мире все же зависят не только от капитала, но и от мнения и стремлений простых людей. Поэтому главная задача украинской дипломатии и всего украинского общества - это вновь напомнить миру, что именно от Украины сейчас зависит их будущее. Каким оно будет? Мирным и свободным или под пятой кремлевского режима? Болезненные мечты бункерного диктатора об изменении отношения стран-партнеров после выборов 2024 года к Украине и ослабление ее поддержки должны остаться лишь несбыточными фантазиями кремлевского преступника.