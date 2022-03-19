Выборы чекистов

Все чаще в оппозиционных и «свободомыслящих» группах и каналах социальных сетей звучит мнение о том, что участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ практически является поддержкой действующего путинского «чекистского» режима. Корреспонденты считают тотальный бойкот выборов практически единственным возможным эффективным средством сопротивления.

В условиях нынешней «охоты на ведьм» и постоянных «зачисток» неугодных власти активистов-оппозиционеров, становится вполне понятной фейковость будущих выборов. «Выборы без выбора»! Это не новость для российского электората, но за последнее время отсутствие настоящего демократического выбора в стране набирает невиданных масштабов.

По данным, которые собрал и обнародовал общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», за период с 2007 года Центризбирком РФ не зарегистрировал и не допустил к выборам более чем 120 000 кандидатов. Это 7 процентов от общего количества избирателей РФ. Причем, только 20 000 из них были представителями «системных партий». Все остальные - это кандидаты от независимых партий, оппозиции и самовыдвиженцы.

За последние 15 лет правления Путина количество недопущенных к выборам самовыдвиженцев катастрофически возросло и составляет сейчас 13 процентов. Для сравнения: от правящей «Единой России» и системных КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» отказ получили лишь 2 процента кандидатов. А от несистемных политических сил, четвертая часть, 25 процентов не смогли принять участие в выборах. Если на выборах в Госдуму 2003 было зарегистрировано 60 процентов самовыдвиженцев, то уже в 2016 году их количество составило лишь 6 процентов. Вот такая простая математика «честных и прозрачных, сугубо демократических» выборов в России!

Кандидатов не допускают к регистрации, зато год от года растет количество «аномальных» голосов, «преданных» в пользу нужного режиму результата. Будь то противозаконные «поправки к конституции», или голосования за практически «вечность» человека из бункера, за которую избыточно «проголосовало» примерно 20 млн кого-то ... Именно «кого-то», потому что люди за это не голосовали!

После окончания всероссийского голосования по Конституции независимый аналитик Сергей Шпилькин обнародовал графики, которые считал доказательством фальсификации более 20 млн голосов.

По его мнению, к которому прислушиваются независимые исследователи выборов и известные политологи, если бы голосование проходило без принуждения и фальсификаций, то разрыв между голосами "да" и "нет" не зависел бы от явки. Но графики, построенные по данным ГАС "Выборы", показывают, что по мере увеличения явки голоса "да" растут непропорционально голосам против поправок.

2 июля 2020, исследователь опубликовал графики, из которых сделал вывод об аномальной природе 22 млн голосов. Через несколько часов он скорректировал данные, насчитав уже 24 млн "аномальных голосов" - то есть вызывающих подозрения.

Еще 10 лет назад фальсификации на думских выборах 2011 года дали начало массовым «болотным» протестам. Тогда выражение «пила Чурова» стало мемом. На графическом отображении результатов думских выборов, график вместо плавных линий демонстрировал множество небольших пиков, которые стремились к целым, круглым числам. Такая «пила» стала следствием «дорисовывания» голосов за нужного кандидата. Людям свойственно выбирать целые, красивые числа, когда данные берутся «с головы», а не подсчитывают реальные цифры.

Де-факто, в современной России нет честных выборов. Для Кремля выборы - это лишь инструмент для подчеркивания своей «легитимности». Для создания призрачного впечатление о демократичности и беспристрастность волеизъявления народа.

Инструмент, позволяющий оставаться у власти и продолжать издевательства как над собственным народом, так и над народами других суверенных стран. Так называемой «легитимностью» Путин прикрывает свои многочисленные преступления против человечества. Поэтому, пожалуй, правы те, кто призывает к бойкоту так называемых выборов. Потому любое неучастие в преступлениях - это уже форма сопротивления.

Путинский режим очень удачно разрушает себя сам. Он пока живет только за счет огромной инерции некогда могущественной Империи.

Главная задача общества не мешать его разрушению и не помогать ему любыми действиями. Организм Империи наработал очень мощный иммунный чекистский механизм. Но, если нет прямого применения иммунным механизмам, они начинают разрушать организм «хозяина», вызывая аутоиммунное заболевание. И смерть ... Главное - не лечить.