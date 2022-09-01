"Выблядки Деда Вовы"

История падения путинского ВДВ на территории Украины началась в далеком 2014 году с началом военной агрессии российско-сепаратистских вооруженных группировок и оккупации Крыма и части Донбасса. Элитные подразделения российских десантников уже тогда получили по зубам от защитников Украины. Сотни уничтоженных и десятки пленных «голубых беретов» променяли свою жизнь и свободу во исполнение преступных приказов пожилого диктатора.

24 августа 2014 г. вблизи населенного пункта Зеркальный Донецкой области украинские силовики задержали 10 российских десантников, при которых были личные документы и оружие. Все они оказались военными 331 полка 98-й Свирской дивизии Воздушно-десантных войск вооруженных сил России (в/ч 71211), которые задержаны лично подтвердили. О том, что в Украине пленили именно российских военных, подтвердило тогда и Минобороны России, правда, добавив, что границу с соседним государством они «переключили случайно во время патрулирования». То есть – десантники якобы заблудились.

С началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года продолжилось разрушение и падение структуры и имиджа некогда элитных подразделений. В первый же день своего вторжения Россия потеряла "элиту элит" при попытке захвата аэропорта Гостомель. Там высадилась 45 бригада специального назначения ВДВ, но практически вся она была уничтожена украинской армией.

После неудачной попытки захвата аэропорта в Гостомеле подразделения ВДВ использовались под Изюмом, Васильевкой, Донецком направлении. Без особого успеха… Непутевое командование армии РФ использует свою «элиту», как простые пехотные подразделения. А оснащение защитников Украины мощными средствами для уничтожения врага «еще на подлете» свело на нет любые возможные преимущества «голубых беретов». Поэтому единственным достижением путинского вдв в Украине стали огромные потери личного состава и разрушение «совкового» мифа о непобедимости десантных войск России.

По официальным данным, появляющимся в России, потери ВДВ составляют 20% от общих потерь кафиров. Каждый пятый захватчик принадлежит «голубым беретам», подразделения которых давно потеряли всю свою историческую славу и превратились в обычное «пушечное мясо» путина и его окружение.

За пять месяцев войны 45-тысячные ВДВ России потеряли в Украине несколько тысяч солдат. Причем, это были наиболее подготовленные и боеспособные бойцы. Элитные войска России в войне против Украины продемонстрировали свою недееспособность. Ситуация с ВДВ в очередной раз демонстрирует, что пути переоценили собственные ресурсы и силы, которые существуют исключительно на бумаге лестных докладов «царовых лизоблюдов». Возможности и способности элиты армии ничем не отличаются от общих способностей второй армии мира, которую защитники Украины лупят и в хвост и в гриву.

16 июля был уволен с должности командующего ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Его место занял уроженец Донецкой области генерал-полковник Михаил Теплинский. Смена командующего стала своеобразным признанием провального участия российских элитных подразделений в "спецоперации". А она, участие, действительно провальная…

В марте ВСУ уничтожили 55 десантников 247-го гвардейского Кавказского казачьего полка ВДВ.

22 мая подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии уничтожено воинами ВСУ.

26 мая в Донецкой области уничтожена почти целая рота тульской 106-й воздушно-десантной дивизии.

13 июля ВСУ нанесли удар по пункту управления 106-й воздушно-десантной дивизии. Убиты или ранены 28 кафиров, включая командный состав.

25 июля нанесен удар по 11-й десантно-штурмовой бригаде по бурятии под Херсоном. Уничтожен штаб.

28 июля убит командир костромского 331-го парашютно-десантного полка два позднеева.

Все российские города с дислокацией частей ВДВ – в лидерах по получению «груза-200». Кострома – просто сплошное кладбище. Псков, Тула, Рязань, Ульяновск, Улан-Удэ – горы трупов.

Из-за больших потерь многие десантники отказываются участвовать в войне против Украины.

В начале апреля 60 элитных псковских десантников отказались от участия в войне.

В конце мая 129 бойцов 108 десантно-штурмового полка отказались ехать воевать в Украину.

В июле ряд подразделений 106-й и 76-й дивизий вдв был отправлен домой из-за большого количества отказов от участия в боевых действиях в Украине.

Это далеко не полный перечень побед на славном пути российской военной элиты.

От прежней «гордости и славы» остались только военные преступления, которыми «прославились» в Украине российские «славные десантники», ничем не отличаясь от обычных военных преступников-орков.

Подразделения 106 воздушно-десантной дивизии (тула) и 76 десантно-штурмовой дивизии (псков) «засветились» в Киевской области. "Гвардейцы!". «Белая кость!». Достоверно установлено, что военнослужащие этих подразделений причастны к военным преступлениям против мирного населения Киевской области. «Гордость и слава» из России оказались простыми военными преступниками, убийцами, мародерами и насильниками.

2 августа на россии в очередной раз отмечали «день вдв». Снова били бутылки о свои и чужие головы, снова ныряли в фонтаны, снова избивали и калечили обычных, не «элитных» граждан. Все как всегда… «Молодец против овец»…

Украинцы смогли доказать захватчикам, что они далеко не овцы. Единственное осложнение, которое возникает у защитников Украины, это ответ на вопрос: «Где же вас всех, проклятых орков, хоронить будем!». И защитникам Украины абсолютно все равно, куда попасть – в «новейший» вражеский стальной шлем образца 1968 года или «голубой берет», которым так кичилась российская военная псевдоэлита, пока имела то, на чем этот берет носят.

Легендарный командующий советскими воздушно-десантными войсками, генерал армии, Герой Советского Союза Василий Маргелов видимо в гробу переворачивается, наблюдая за тем, как когда-то знаменитые «ВДВ»-«Войска Дяди Васи» благодаря взбалмошному диктатору путину превратились в слабых и непрофессиональных.

Таких себе «ВДВ» - обычных «Выблядков Деда Вовы»…

Именно с таким названием «ВДВ» – Выблядки Деда Вовы», сегодня, 3 августа, у посольства страны агрессора в Киеве, состоялась протестная акция, организованная активистами Общественной Организации «Агентство Развития Демократии и Информационных Свобод».

Название акции полностью отражает единственно возможное отношение украинцев к так называемой «элите» российской оккупационной армии, которая своими преступлениями против украинцев навсегда заклеймила себя позором, превратившись из «Воинов» в обычных «Выблядков» сошедшего с ума пожилого бункерного «Деда Вовы».