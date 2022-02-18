«Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны…» В.Высоцкий

Каждый год в соцсетях появляются сообщения о результатах работы поисковых групп в местах, где 80 лет назад гремели бои Второй мировой. За последние десятилетия найдены и похоронены не только тысячи – десятки тысяч останков воинов.

Да что там скелеты; в болотах и лесах находят практически невредимые танки: то БТ-7, то Т-34, то КВ-1; обнаружили даже огромную самоходку ИСУ-152. Неоднократны были и случаи, когда находили почти целые самолеты, часто с остатками советских летчиков.

Следует сказать, что отношение советской власти к своим защитникам было хуже рабовладельцев к своим рабам. Из 6,5 миллиона похороненных бойцов Советской Армии только 2,3 миллиона имели фамилии. Собрали тела после боя, кого узнали, у кого нашли медальон смерти, свалили в большую воронку или противотанковый ров, посчитали и присыпали землей. Сверху – деревянная пирамидка с красной звездочкой.

Хорошо, если да.

А то никто и не прятал – то отступали, то наступали, то никогда не было, то никому. Так и оставили непогребенными сотни тысяч трупов, а родным – писулю: пропал без вести. А если без вести, то государство его семьи ничего не должно – ни денег, ни почестей. Рабов в военной форме хватало; как в свое время говорил «непобедимый» маршал Жуков: «Бабы еще рождают».

Да что там трупы – на поле боя бросали на произвол судьбы своих раненых; особенно часто это происходило в 1941-42 годах. И те, беспомощные, умирали в муках.

Статистика потерь ужасающая. 1,2 млн. военных проходят по графе "Не учтенные потери" - это погибшие "окруженцы", оставленные при отступлении раненые и не указанные в донесениях с фронта убитые.

Другое дело – германская армия. К каждому командиру требование: провел бой – убери за собой. Раненых – в тыл, в госпиталь. Мертвых – похорони, но не насыпью, а каждого – в отдельную могилу, да еще с именным крестом.

Некоторые немецкие кладбища дожили до времен Перестройки, аккуратны такие. Но исторический опыт ничему не научил последователей маршала Жукова – нового правителя России и его муртадов.

Итак, едва ли не главной новостью в мире на сегодняшний день стала готовность России к войне с Украиной. Об этом свидетельствуют данные разведок, спутниковые снимки, публикации в СМИ и даже заявления г-на Лукашенко.

И действительно, к границам Украины стянуты значительные военные силы, сотни танков и БТРов, тысячи орудий и минометов и систем залпового огня, боевые самолеты и вертолеты; наконец – подразделения тылового обслуживания, в том числе госпитали.

Казалось бы, один мощный удар – и победа. Что Украина может противопоставить агрессии?

Но оказалось – может. В первую очередь, украинцы не испугались. Сотни тысяч украинцев готовы дать отпор агрессору. А это уже незаурядное оружие.

Кроме того, Украину не оставили наедине с потенциальным нападающим США, Великобритания, Канада, Чехия, страны Балтии и многие. Кроме дипломатической поддержки, в Украину начало поступать реальное вооружение. Агрессора в случае чего ожидает серьезное сопротивление.

И тут возникает вопрос – готова ли Россия к вторжению в Украину? Пожалуй, еще нет, потому что в дополнение ко всем военным приготовлениям тыловые службы должны завезти еще и гробы - 40-50 тысяч новеньких гробов, для начала.

Это, несомненно, должно было бы «способствовать» поднятию боевого духа русских войск. Конечно, если российская армия не собирается воспользоваться опытом Второй мировой и хоронить своих бойцов где попадется, часто без имен, а может и не хоронить – пусть валяются по полям и лесам. Опять же экономия для бюджета.

И вообще, русским солдатам пора включить мозги и понять: эта война для России ни Великой, ни Отечественной, а будет попыткой захватчиков расправиться со свободным народом. Поэтому россиянам следует подготовиться к тому, что их армию украинцы будут встречать вовсе не букетами цветов, а букеты цветов неутешительные русские матери будут возлагать на гробы, которые еще не завезли тыловые армейские службы.

Говорят, что война кончается, когда похоронен ее последний убитый солдат.

Учитывая результаты деятельности поисковых отрядов энтузиастов, России до похорон своего последнего солдата, погибшего в 1941-1945 годах, еще очень и очень далеко.

Но вместо того, чтобы поддержать усилия энтузиастов на государственном уровне и наконец закончить войну и отдать последний долг своим солдатам, Россия ежегодно с помпой и имперским размахом празднует День Победы в Великой Отечественной войне.

Рано празднует. Оснований нет.