Все хорошо, что в меру

Средства массовой информации России уже давно превратились в средства массовой манипуляции и управления населением. Зомбирование людей с помощью подконтрольных СМИ стало неотъемлемой частью имперской политики Кремля. Под прямым или косвенным контролем Кремля находятся большинство значимых эфирных и печатных СМИ. Ним контролируются три большие медиа-группы: собственно государственные СМИ (ВГТРК, РИА «Новости», «Российская газета» и ТАСС), группа «Газпром-медиа» с добрым десятком телеканалов, радиостанциями и кинокомпаниями и Национальная медиа-группа с десятками эфирных и платных телеканалов и продакшн-студий. Но в последнее время информационная армия Путина начала «буксовать», но не оправдывать возложенных на нее надежд. И Кремль решил усилить ее ряды очередным мощным игроком.

Все приобретения, сделанные Сбербанком в последние годы, Греф объясняет исключительно потребностями бизнеса и курсом на создание клиентоориентированной экосистемы. Однако, ничего от бизнеса здесь нет. Все, что происходит, продиктовано исключительно политическими задачами - под них и трансформируется главный банк «всея» Руси. И особую роль в выполнении поставленной задачи будет играть холдинг Rambler Group.

Об инспирации Сбербанка в Rambler стало известно чуть больше года назад. До этого момента владелец холдинга, миллиардер Александр Мамут, имея огромные долги, вынужден был продать Сберу 46,5 процента акций холдинга. А 29 октября этого года стало известно, что Сбер выкупил у Александра Мамута остатки в размере 45% доли Рамблера и становится единственным и полноправным владельцем холдинга.

Кроме собственно одноименного портала, в холдинг входят интернет-издание Lenta.ru и Газета.Ru, а также информационное агентство Rambler News Service. По сути, это крупнейшая в стране интернет-аудитория (число пользователей достигло 120 млн человек в месяц). Такой огромный охват не снился ни одной федеральной телекомпании. А еще, если добавить и онлайн-кинотеатр Okko с его ежемесячной аудиторией, которая составляет 2,8 млн человек!

Ресурсы Rambler Group - это кратчайший путь к той части аудитории, которая вообще не смотрит телевизор и не интересуется официальными новостями - в первую очередь, к молодежи.

В условиях, когда доверие к официальным федеральным СМИ России ежедневно падает, оставлять такой ресурс как Rambler в руках ненадежного миллиардера Александра Мамута, выходца из окружения Бориса Ельцина, оказалось слишком рискованно.

Несмотря на то, что официально всеми прокремлевскими информационными ресурсами обладают лояльные и подконтрольные Кремлю структуры, каждый из владельцев, однако, имеет и собственные интересы, и собственные взгляды. Соблазнять кого-либо из них, усиливая еще и крупнейшим интернет-ресурсом, опасно. Складывать все яйца в одну корзину не в привычке Путина. Поэтому в стране начал формироваться новый медийный холдинг - на этот раз под крышей надежного и безотказного Сбера.

Сегодня Рамблер с его пулом СМИ стал стратегическим резервом Кремля, готовым в решающий момент обеспечить Путину информационное преимущество. Несмотря на тотальное доминирование прокремлевских СМИ в информационном пространстве России, не надо быть провидцем, чтобы понять тот факт, что Кремль не собирается отступать от своих агрессивно-имперских планов. И вряд ли такое присутствие Кремля в инфосфере нужно только для повышения культурного уровня простых россиян...