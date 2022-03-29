Время пришло

Среди западных лидеров, кажется, только власти Британии, Польши и стран Балтии полностью отдают себе отчет в том, насколько катастрофическими последствиями для НАТО и мира в целом грозит завоевание Украины путинской Россией.

По словам британского премьера Бориса Джонсона, военный успех Путина означал бы конец свободы в Украине, привел бы к «исчезновению какой-либо надежды на свободу» в Молдове и Грузии и усилил позиции России в попытках запугивания всех народов «от Балтийского до Черного моря ». Это дало бы «зеленый свет для автократов по всему миру». Джонсон уверен, что Путин боится отнюдь не членства Украины в НАТО, а соседства «концентрационной» России с демократической страной со свободной жизнью, свободными выборами и свободной прессой.

«Я думаю, что он боится Украины по другой причине. Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса. У Украины есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хотя и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее, – сказал британский премьер.

Остается надежда, что президент США и большинство других лидеров стран НАТО в конце концов проникнутся тем же убеждением и предоставят Украине такую помощь, которой ей хватит для полной победы. К примеру – введение бесполетной зоны над Украиной может остановить российско-украинскую войну. Без крылатых ракет и авиации российская армия обречена на скорейшее тотальное поражение.

Но, к сожалению, США и большинство стран Европы, несмотря на громкие заявления глав, пытаются сохранить хоть какие-то отношения со страной-агрессором. Учитывая, что у границ НАТО идет полномасштабная война, стоило бы хотя бы перебросить в Европу основную часть американских сил быстрого реагирования.

Американский президент и члены его администрации как заклинание повторяют, что не допустят войны Америки и НАТО с Россией. Именно такой позицией обусловлен отказ США и НАТО ввести над Украиной зону свободную от полетов. Хотя на самом деле сложно представить, что Путин рискнет сбивать над Украиной самолеты США и их союзников или атаковать американские расчеты систем ПРО, если будет понимать обязательность и неотвратимость немедленного военного ответа на подобные действия.

Страны Европы, при всей внешней строгости антироссийских санкций, к их применению подходят очень осторожно и делают из денежных санкций ряд исключений, чтоб иметь возможность оплачивать русские энергоносители.

Введенные санкции существенно повлияют на Россию не раньше, чем через полгода. Для того чтобы немедленно остановить российскую агрессию против Украины, нужны гораздо более серьезные меры. Но Европа и США до сих пор не готовы «поставить все на карту» для остановки взбалмошного агрессора.

Украина победит захватчика в любом случае. Однако с открытой военной помощью Запада она уничтожит врага, угрожающего всему миру, гораздо быстрее и меньшей цены. И цена победы для нас очень важна.

Потому что Европа и США пока «платят» только долларами или евро. А мы, украинцы, за нашу победу платим непомерно высокой ценой крови, страданий и смертей мужественных защитников и ни в чем не повинных простых украинцев.