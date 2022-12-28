Возможны сценарии с одним финалом

Оторванный «на всю голову» от реалий бункерный диктатор, несмотря на бурные события 2022 года, которые спровоцировала безумная кровавая агрессия против Украины, продолжает горячо верить в свои «гениальность и избранность». Несмотря на потерю по оценкам экспертов 30-40 процентов «непобедимой армии», упадок экономики, международную изоляцию, мощные санкции Запада и катастрофу в социальной сфере россии, кремлевский вождь упорно продолжает войну в Украине, пытаясь любым способом доказать, что именно он есть ведущим геополитическим игроком мирового уровня и «спасителем всех и вся на Земле».

Преодолев за 10 месяцев отметку в 100 000 только убитыми оккупантами, путин не оставляет намерений оккупации украинской земли. Более всего, кремль готовится к очередным наступлениям весной 2023 года и события могут развиваться по двум сценариям.

По первому, более вероятному, оккупационная армия россии попытается провести наступление на Донбассе, отвлекая внимание и силы ВСУ ростом угрозы со стороны беларуси, которая хоть и не будет вовлечена в полноценные боевые действия, но своими маневрами на границе с Украиной заставит определенную часть украинских оружий усилить свое присутствие на этом направлении для возможного отпора агрессии со стороны беларуси.

Второй возможный сценарий развития событий предполагает как наступление россиян на Донбассе, так и нанесение удара по Украине силами российско-белорусской армии в направлениях на Киев и западные области Украины.

Вероятность повторного наступления на Киев достаточно мала, поскольку у россии нет для этого ресурсов и в целом рф отказалась от блицкрига и сосредоточилась на долгосрочной войне. Однако попытка нового крупномасштабного наступления на столицу, несмотря на то, что о нем будет известно заранее и ВСУ будут готовы к обороне северного фронта, позволит россиянам решить ряд задач: они могут попытаться отрезать пути снабжения, взять столицу в полублокаду и отвлечь украинские силы от группировки войск на Донбассе.

И первый и второй сценарии зависят от того, оправдают ли себя надежды бункерного старика, которыми он тешит себя все последнее время и от каких напрямую зависит срок, оставшийся ему до публичной казни или кремлевской власти – до полного ее разрушения. Два вопроса – удастся ли путину все же «взломать» картофельного и заставить беларусь окончательно втянуться в войну против Украины и удастся ли кремлю провести вторую волну «долевой могилизации» на россии без социального взрыва и реального мощного сопротивления населения…

И с первым и со вторым дела у путина обстоят очень не просто. Лукашенко десятилетиями привык тянуть средства и привилегии из российского правительства за одни обещания и громкие речи о «дружбе на веки» и «единстве народов», пытаясь «быть хорошим» как для россии, так и для Запада. После начала российской агрессии картофельный диктатор продолжает попытки «усидеть на двух стульях», но вынужден все-таки больше угождать кремлю.

Белоруссия уже в войне. Железнодорожными путями постоянно курсируют поезда с русским оружием. Российские военные проводят тренировки и согласования с подразделениями ВС беларуси. С военных аэродромов в Барановичах и Мачулищах истребители МиГ-31К, носители гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», наносят удары по украинской территории, убивая мирных жителей и разрушая объекты инфраструктуры.

Армия рб практически находится под управлением российских военных и лукашенко прекрасно понимает, что именно белорусские военные могут получить роль «отмычки» заминированных украинских территорий и первыми будут уничтожены защитниками Украины. Такая ситуация, безусловно, не устраивает картофельного диктатора, поэтому он до последнего будет тянуть время и раздавать обещания «бункерному».

Официально, мобилизация, которую путин начал в россии 21 сентября этого года, так и не закончилась. Кремлю удалось «загнать в ряды» 318 тысяч россиян. Пытаясь уберечь себя от «черных мешков» более 700 000 россиян (по которым оценкам эта цифра намного больше и достигает 1,5 миллиона человек) бежали из страны в Грузию, Казахстан, Финляндию и другие страны ЕС.

Учитывая, что подавляющее большинство как мобилизованных, так и беглецов составляют мужчины, имеющие образование и профессии, экономика россии, которая и так была подавлена международными санкциями, еще больше теряет сейчас от нехватки рабочих рук. Социальный кризис набирает обороты, но массовой волны недовольства действиями власти, которую боялся кремль, на россии так и не произошло. Поэтому путин уверен в собственной возможности поставить под ружье практически неисчерпаемый запас нового пушечного мяса без всякого сопротивления внутри обреченной страны.

От больного кремлевского старика бессмысленно ждать какой-то человечности и разумных действий. Собственные безумные планы он строит с учетом собственных причудливых амбиций и такие вещи, как жизнь собственного народа или «братьев»-белорусов его совершенно не интересуют. Путин не собирается заканчивать войну, потому что это для него станет концом собственного существования. Поэтому, пока жив российский диктатор, события могут развиваться по любому сценарию. И Украина должна быть к этому готова.

Именно от воли и мужества украинцев сейчас зависит будущее и белорусов, и европейцев, и даже самих россиян. Враг имеет огромные ресурсы. И совсем сошел с ума. Лечить уже поздно. Наша победа зависит от консолидированных усилий всех тех, кому путинская власть мешает жить. Кремлевская же дрянь уже настолько отравила мировой воздух, что мешает существованию самой цивилизации, практически уже без распределения на национальности и нации. Поэтому, по любому сценарию развития дальнейших событий, финал будет только одним – победа для тех, кто живет сам и дает жить другим и сокрушительное поражение и уничтожение тех, кому зависть и тупость затмили ум и отравили душу.