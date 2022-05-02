Возможна невозможная российская мобилизация

16:20 02 мая Киев, Украина





После того, как путин понял (если он вообще может что-то понимать из фактов), что «молниеносная спецоперация» полностью провалилась и российская «непобедимая» армия вынуждена «топтаться на месте», да еще и нести при этом потрясающие потери в живой силе и технике, у него еще оставался призрачный шанс перевести войну в долгосрочный затяжной конфликт.



Он мог попытаться «признать» оккупированные территории или марионеточными карманными республиками типа ЛНР/ДНР, или «пойти на встречу просьбам мирных жителей оккупированных территорий» и попытаться присоединить последние к россии. То есть – разыграть Крымско-Донбасский сценарий образца 2014 года.



Но время потеряно… Перевооружение Украинской Армии на лучшие образцы Европейского и Американского военно-промышленного комплекса, которое уже приобрело исключительные масштабы за последний месяц и многочисленные поражения агрессора в боях с еще недоукомплектованными новейшими образцами тяжелого вооружения четко указывают на то, что украинцев не устраивает любая потеря своих земель. Даже временная.



Украину не остановить в победной борьбе. Армия, пылающая от ярости к врагу и оснащенная лучшим современным вооружением западных производителей, способна перемолоть за короткий промежуток времени то, что осталось от «второй армии мира» и полностью очистить украинскую землю от нечисти.



А осталось от «непобедимой», по разным оценкам, от 30 до 40 процентов. С самого начала войны 24 февраля 2024 года вооруженных сил агрессора, который не был готов получить такой отпор, было недостаточно для ведения полноценной войны с противником, который, как минимум, не уступает силам захватчика. А что уж говорить о нынешней ситуации.



Мобилизация для россии – это единственный выход получить хоть какую-то надежду на



За последние военные два месяца путинская власть всеми силами пыталась сделать вид, что этническим россиянам, составляющим более 75 процентов населения россии, ничего не угрожает. Во-первых – это не война, а некая «спецоперация». Во-вторых, анализируя этнический состав потерь «живой силы» захватчика, создается впечатление, что россия населяется практически исключительно бурятами и чеченцами. Причем из отдаленных депрессивных районов империи. Груз 200 как-то обходит центральные районы, Москву и Санкт-Петербург. Для ведущих экономических и культурных (хотя, какая на россии культура?...) центров войны не существует вообще.



Поэтому тотальная мобилизация населения с ног на голову перевернет мировоззрение рядовых россиян, которые, наконец, вынуждены будут понять, что кремлевские власти все это время их безбожно обманывают. Российское общество не выдержит таких «новостей» и никто ни цента не даст при сохранении существующего политического устройства страны. Недавно Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не удивится, если российский диктатор владимир путин 9 мая объявит общую мобилизацию в россии для войны с "нацистами всего мира". Это его личное мнение, не имеющее никаких подтверждений со стороны разведки Великобритании. Но возможно ли для кремля объявление тотальной мобилизации сейчас?После того, как путин понял (если он вообще может что-то понимать из фактов), что «молниеносная спецоперация» полностью провалилась и российская «непобедимая» армия вынуждена «топтаться на месте», да еще и нести при этом потрясающие потери в живой силе и технике, у него еще оставался призрачный шанс перевести войну в долгосрочный затяжной конфликт.Он мог попытаться «признать» оккупированные территории или марионеточными карманными республиками типа ЛНР/ДНР, или «пойти на встречу просьбам мирных жителей оккупированных территорий» и попытаться присоединить последние к россии. То есть – разыграть Крымско-Донбасский сценарий образца 2014 года.Но время потеряно… Перевооружение Украинской Армии на лучшие образцы Европейского и Американского военно-промышленного комплекса, которое уже приобрело исключительные масштабы за последний месяц и многочисленные поражения агрессора в боях с еще недоукомплектованными новейшими образцами тяжелого вооружения четко указывают на то, что украинцев не устраивает любая потеря своих земель. Даже временная.Украину не остановить в победной борьбе. Армия, пылающая от ярости к врагу и оснащенная лучшим современным вооружением западных производителей, способна перемолоть за короткий промежуток времени то, что осталось от «второй армии мира» и полностью очистить украинскую землю от нечисти.А осталось от «непобедимой», по разным оценкам, от 30 до 40 процентов. С самого начала войны 24 февраля 2024 года вооруженных сил агрессора, который не был готов получить такой отпор, было недостаточно для ведения полноценной войны с противником, который, как минимум, не уступает силам захватчика. А что уж говорить о нынешней ситуации.Мобилизация для россии – это единственный выход получить хоть какую-то надежду на «непоражение» . Да реальна ли она для кремля в современных условиях?За последние военные два месяца путинская власть всеми силами пыталась сделать вид, что этническим россиянам, составляющим более 75 процентов населения россии, ничего не угрожает. Во-первых – это не война, а некая «спецоперация». Во-вторых, анализируя этнический состав потерь «живой силы» захватчика, создается впечатление, что россия населяется практически исключительно бурятами и чеченцами. Причем из отдаленных депрессивных районов империи. Груз 200 как-то обходит центральные районы, Москву и Санкт-Петербург. Для ведущих экономических и культурных (хотя, какая на россии культура?...) центров войны не существует вообще.Поэтому тотальная мобилизация населения с ног на голову перевернет мировоззрение рядовых россиян, которые, наконец, вынуждены будут понять, что кремлевские власти все это время их безбожно обманывают. Российское общество не выдержит таких «новостей» и никто ни цента не даст при сохранении существующего политического устройства страны.

Не вариант для кремля…



Отправить на войну какую-то часть из полутора миллионов силовиков, на которых держится власть путина? Наверное, такие мысли приходили в голову деда. Но кто тогда его будет защищать от толпы взбешенных людей, которые рано или поздно оправятся и поймут, что пропасть, в которую столкнул россию путин – это единственная реальная перспектива дальнейшей жизни в россии?



Возможно, власть кремля, не провозглашая публично войну и тотальную мобилизацию, попытается провести мобилизацию «по-тихому»? Спустив разнарядки из федерального центра «на места», когда каждый руководитель предприятия или организации будет обязан отправить на войну определенное количество своих работников? "Протоптанная дорожка" "прозрачными и честными выборами" и всевозможными "добровольными акциями" в поддержку власти?



Возможно… Но есть разница для работника выбирать между увольнением и посещением провластного митинга или между увольнением и смертью!



Какой бы вариант ни выбрал путин (а кроме мобилизации и поставки на фронт новых порций «пушечного мяса», у него есть только один вариант: признать поражение и пустить себе пулю во лоб), российское общество не готово к войне.



Оно привыкло к тихому медленному прозябанию в информационном коконе кремлевской лжи и ни за что не захочет разрушать свое призрачное спокойствие в угоду непонятным целям сумасшедшего правителя «всея руси».



Попытка мобилизации только поднимет плодородие украинских земель, потому что украинцам все равно, сколько тон нового пушечного мяса сможет собрать бункерный преступник.



С паршивой овцы хоть шерсти клок…