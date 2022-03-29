Вон домой!

Еще в самом начале этой войны, 25 февраля, капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН «Пластун» Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались выполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины. указав на его незаконность.

Двенадцать бойцов Росгвардии в первые дни поняли, чем может закончиться для них «освободительная операция» Кремля.

Антипутинские и антивоенные настроения в армии РФ набирают обороты. 1 марта российские морпехи-срочники из 810-й бригады устроили бунт, когда им приказали высадиться прямо в Одессу.

Из перехваченных телефонных разговоров находящихся на территории Украины российских военных вполне понятно, что большинство из них напугано, растеряно, голодно и не желает принимать участие в войне. Всеми «правдами и неправдами» они пытаются найти пути быстрого возвращения в Россию, которое спасет их от скитаний и смерти.

По сообщениям информаторов, российские кафиры ищут «украинские патроны», чтобы прострелить ими себе ноги и попасть в госпиталь.

Признаки таких настроений есть и в белорусской армии. По некоторым сведениям, воевать с Украиной отказался белорусский спецназ. Белорусские войска, расположенные несколько дней назад на минимальном расстоянии от украинской границы, позже вернули в места постоянной дислокации. Возможно, именно из-за таких антивоенных настроений в белорусских частях Лукашенко пока не рискнул бросить их в бой против Украины, к чему его усиленно склоняет Владимир Путин.

Безумие и преступность военной авантюры Путина чем дальше – тем больше становится понятна воинам русской оккупационной армии. Панические настроения, распространению которых способствуют постоянные военные «неудачи» кафиров, усиливают вероятность появления массовых антивоенных выступлений в рядах вооруженных сил РФ.

«Чернобаевка 11-0» уже стала страшным мемом для российских военных, очень прозрачно намекающим на «перспективы» войны для захватчика.

Путин надеялся на проведение «молниеносной» военной операции, но вражеские силы столкнулись с таким общенациональным противодействием украинцев и новой мощной армии Украины, что пошли прахом все планы Кремля и война перешла в позиционную, затяжную фазу.

К такому развитию событий не был готов ни Кремль и лично Путин, ни войска оккупанта. Затяжной характер молниеносной агрессии значительно ослабил и без того никакой боевой дух оккупантов. При неясных целях и страшных перспективах большинство «героических» воинов готовы убежать подальше от этой войны.

Коллективная сдача в плен не редкость для армии РФ. Во «второй по силе» армии Мира участились случаи дезертирства.

Серьезные антивоенные выступления характерны для массовых армий, которые комплектуются «по принуждению». Путин очень надеется усилить свои войска за счет весенней мобилизации, то есть призыва совсем необученных молодых парней. Но это приведет лишь к еще большему распространению антивоенных выступлений как в России, так и внутри оккупационного контингента. Ведь за месяц войны даже сквозь телевизионную вату просачивается информация о потерях, которых нет.

Нередко в условиях военного поражения (а как еще, как ни «поражением» можно назвать разрушение планов Путина) армейские протесты перерастают в революции и приводят к изменению политического режима в стране.

Захватническая российская армия в Украине, если война еще затянется, по всем параметрам имеет неплохой потенциал для того, чтобы сбросить с себя «кремлевское иго» и понести в последний раз пожилого диктатора «на вилах» по Красной площади.

Для армии Беларуси война в Украине – это тоже неплохой шанс освободить собственную страну от кремлевских прихвостней и навести, наконец, порядок на собственной земле.

Ждем! Просим не затягивать! Мир ожидает смены власти в РФ и БР!