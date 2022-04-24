Война Добра против Зла

На Бога уповай, да и сам не зевай!
Украина «не зевает». Она беспощадно лупит врага на всех фронтах. На земле, в море и в небе. Но чего греха таить, иногда очень хочется, чтобы Всевышний и Всемогущий, в милости Своей, помог верным детям Своим, украинцам, и остановил Зло. Мгновенно… Прекратил страдания и боль украинского народа, страдающего оккупантом.
Вскоре Пасха. Пасха! Праздник, который должен объединять христиан всего мира. Нести Мир и Спокойствие всем, кто в нем нуждается. Но для оккупанта, поклоняющегося путину, как идолу Зла, уже давно нет ничего святого.
В Пасху русские войска собираются произвести еще больше обстрелов. Дикие, совершенно бесчеловечные слова из перехватов телефонных разговоров, которые изверги ведут между собой: «Наши пацаны пасху хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…».
Мерзость «развлекается» новыми страданиями и смертями. Кто сможет после таких слов называть их людьми? В Иерусалиме взошел благодатный огонь. И именно в это время вражеский смертоносный огонь сходит с небес в Одессу и другие города Украины. Нелюди!
/>Церковь осуждает кровопролитие. Бог милостив и всепрощающий. Но когда читаешь обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой спасти тех мариупольцев, которые умирают в подвалах «Азовстали», понимаешь, что для многих наших соотечественников жизнь превратилась в настоящее Ад. «Я обращаюсь к вам за помощью, потому что пришло время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их... Дайте миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны!..».
Но, к сожалению, Бог и церковь в последнее время – это не тождественные понятия. Настоящий, реальный, а не символический ад лишь «очень смущает» тех, кто по долгу и призванию должен деятельно противостоять и самому аду, и его хозяину. Одними молитвами Ад не изгнать из жизни. А на решительные действия у патриархов не хватает смелости.
Украину не устраивают молитвы за спасение души всех погибших. Это должно касаться только НАС, украинцев, тех, кого наглый жестокий враг убил, довел до могилы издевательством и замучил. У такого врага нет души. Там уже нечего спасать в посмерти.
Украинцы благочестивы, но не собираются подставлять другую щеку. Спаситель указывает, что мы должны забыть обиды и зло побеждать добром. Но ведь вся жизнь и вся деятельность Христа была, несомненно, противодействием злу. Христос действительно указывает способы не непротивления, а сопротивления злу терпением и кротостью.
Чего-чего, а терпение у украинцев через край. А вот кротость к врагу мы, украинцы, не можем обещать даже в канун Великого Праздника. Пусть Бог простит нас, неразумных, но наш враг – изувер. Ибо невозможно называть людьми жестких животных, которые совершают Зло на территории Украины.
А уничтожение изверга не является грехом.
Поэтому Зло будет наказано и стерто с лица Земли, которую даровал нам Господь для жизни в мире, покое и согласии!
Верим в Господа нашего!
Верим в Украину!
С Пасхой Вас, дети Господни, украинцы!
Украина «не зевает». Она беспощадно лупит врага на всех фронтах. На земле, в море и в небе. Но чего греха таить, иногда очень хочется, чтобы Всевышний и Всемогущий, в милости Своей, помог верным детям Своим, украинцам, и остановил Зло. Мгновенно… Прекратил страдания и боль украинского народа, страдающего оккупантом.
Вскоре Пасха. Пасха! Праздник, который должен объединять христиан всего мира. Нести Мир и Спокойствие всем, кто в нем нуждается. Но для оккупанта, поклоняющегося путину, как идолу Зла, уже давно нет ничего святого.
В Пасху русские войска собираются произвести еще больше обстрелов. Дикие, совершенно бесчеловечные слова из перехватов телефонных разговоров, которые изверги ведут между собой: «Наши пацаны пасху хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…».
Мерзость «развлекается» новыми страданиями и смертями. Кто сможет после таких слов называть их людьми? В Иерусалиме взошел благодатный огонь. И именно в это время вражеский смертоносный огонь сходит с небес в Одессу и другие города Украины. Нелюди!
/>Церковь осуждает кровопролитие. Бог милостив и всепрощающий. Но когда читаешь обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волыны к Папе Римскому Франциску с просьбой спасти тех мариупольцев, которые умирают в подвалах «Азовстали», понимаешь, что для многих наших соотечественников жизнь превратилась в настоящее Ад. «Я обращаюсь к вам за помощью, потому что пришло время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их... Дайте миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны!..».
Но, к сожалению, Бог и церковь в последнее время – это не тождественные понятия. Настоящий, реальный, а не символический ад лишь «очень смущает» тех, кто по долгу и призванию должен деятельно противостоять и самому аду, и его хозяину. Одними молитвами Ад не изгнать из жизни. А на решительные действия у патриархов не хватает смелости.
Украину не устраивают молитвы за спасение души всех погибших. Это должно касаться только НАС, украинцев, тех, кого наглый жестокий враг убил, довел до могилы издевательством и замучил. У такого врага нет души. Там уже нечего спасать в посмерти.
Украинцы благочестивы, но не собираются подставлять другую щеку. Спаситель указывает, что мы должны забыть обиды и зло побеждать добром. Но ведь вся жизнь и вся деятельность Христа была, несомненно, противодействием злу. Христос действительно указывает способы не непротивления, а сопротивления злу терпением и кротостью.
Чего-чего, а терпение у украинцев через край. А вот кротость к врагу мы, украинцы, не можем обещать даже в канун Великого Праздника. Пусть Бог простит нас, неразумных, но наш враг – изувер. Ибо невозможно называть людьми жестких животных, которые совершают Зло на территории Украины.
А уничтожение изверга не является грехом.
Поэтому Зло будет наказано и стерто с лица Земли, которую даровал нам Господь для жизни в мире, покое и согласии!
Верим в Господа нашего!
Верим в Украину!
С Пасхой Вас, дети Господни, украинцы!
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