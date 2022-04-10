Властные дебилы

Некоторые вещи должны быть только в воображении ... А некоторые вещи в воображении нормального человека принципиально невозможны. Никогда ... Но власть России постоянно напоминает о том, что в ее воображении даже абсолютные отклонения имеют все шансы стать действительностью.

Вряд ли супружеская пара из Китая Лю Цзюнь и Вэнь Цзиньпин могла себе представить, во что выльется их естественное желание иметь ребенка. Своего. Родного. По официальной программесуррогатного материнства такой большой и ответственной страны, как Россия.

Пара долгое время безуспешно лечилась от бесплодия в Китае. В 2020 году они воспользовались услугами российской суррогатной матери. В июле 2020 у них родился мальчик. У супругов появился такой желанный ребенок. Вся процедура была проведена в сертифицированной клинике с оформлением соответствующих договоров, однако сразу же забрать родившегося ребенка ее биологические родители не смогли из-за пандемии.

Этой паре из Китая не повезло: их малыш оказался среди других детей, которых полиция обнаружила в квартире на Аргуновской улице в Москве. Тогда был большой скандал - дети были в порядке и только ждали, когда их заберут родители. На детей были оформлены документы на китайском языке, с ними находились две женщины - китаянки. Из-за коронавируса передачу детей переносили несколько раз, но в итоге передали их не родителям, а следователем.

В СК тогда возбудили дело о торговле людьми. Из пяти найденных детей только двое смогли вернуться в свои семьи. Еще двух детей отправили в приют, а в графе родители им записали суррогатных матерей. При этом все иностранные граждане, которые пользовались услугами российских клиник для рождения ребенка по программе суррогатного материнства, подтвердили генетическое родство с рожденными в России детьми.

После выписки из перинатального центра эти дети просто находились в импровизированных яслях, ожидая когда их заберут биологические родители. У кого первого возникли мысли о торговле младенцами и «черной трансплантологии» - не известно.

В апреле этого года органами опеки совместно с правоохранительными структурами Приморского края изъято сразу 12 детей, которые были недавно рожденные суррогатными матерями в нескольких медицинских учреждениях Владивостока. Незадолго до этого, 12 граждан КНР обратились в отделы ЗАГС Приморского края с целью признать новорожденных детей своими детьми. То есть, записать младенцев на свое имя. Это позволило им беспрепятственно вывезти детей за границу. В ЗАГС, однако, заинтересовались такой «китайской нашествием», посчитали ее подозрительной и документов не выдали. Вместо этого информация поступила в правоохранительные органы.

Как выяснилось в ходе проверки, все 12 женщин, детей которых претендовали китайцы, были суррогатными матерями, которые начали детей благодаря ЭКО. «Суррогатное материнство» - платная опция, вынашивания и рождения такого ребенка в России стоит от миллиона рублей и выше. Такой услугой охотно пользуются пары из Поднебесной, которым Бог не дал иметь собственных детей традиционным способом. Но, когда после рождения суррогатными матерями, китайцы стали приходить за своими детьми - возникла нелепая версия, что после вывоза детей от суррогатных матерей в Китай, в них могли изъять органы для незаконных медицинских операций. Поэтому, опасаясь за жизнь детей, врачами, органами опеки и правоохранительными структурами было принято решение изъять детей из их места нахождения в частных квартирах и передать в профильные медицинские учреждения с целью дальнейшего усыновления или передачи в учреждения, занимающиеся размещением и воспитанием детей без родителей.

Торговля людьми, тем более, детьми - страшное преступление. Как и «черная трансплантология» от живых доноров. Но, не бессмыслицей является подозревать людей, которые официально пользуются услугами суррогатного материнства? Не гораздо проще, если ты идешь на такое преступление, не идти официальными путями? Неужели в Приморском крае нет возможности преступникам просто похитить ребенка? Пусть Бог простит за такие вопросы, но версия правоохранителей выглядит полным бредом! На государственном уровне!

Лю Цзюнь и Вэнь Цзиньпин решили бороться за своего малыша, но напоролись на российское правосудие. Несмотря на то что отцовство Лю Цзюня подтверждено судебно-медицинской экспертизой, недавно был задержан по обвинению в торговле людьми. 25 июня в час ночи вооруженные люди, предположительно сотрудники Следственного Комитета РФ, ворвались в отель «Ханой», задержали и увезли в неизвестном направлении малолетнего китайскую ребенка и его отца, которые готовились к возвращению на родину. Все документы, включая китайский паспорт на ребенка, были в полном порядке.

Лю Цзюня допрашивали почти сутки в течение 15 часов. Причем все это время на руках у иностранца провел его годовалый сын, которого впоследствии сотрудники СК попытались изъять в качестве вещественного доказательства! В итоге отца поместили в следственный изолятор, ему должны избрать меру пресечения. Малыша увезли в неизвестном направлении ...

Суррогатное материнство в России поставлено на поток во множестве клиник по всей стране. В Приморье речь идет почти о тысяче рожденных детей за десять лет. В прошлом году, с началом ограничений, начали возбуждать уголовные дела, связанные с "бэби-туризмом". Суды завалены делами из-за отказа в регистрации детей, в детдомах Санкт-Петербурга десятки малышей азиатской внешности, которые остались без родителей и без документов.

Надежда только на вмешательство китайского посольства. Ведь с помощью судебно-медицинской экспертизы доказано, что гражданин КНР - биологический отец ребенка, он с женой - клиент агентства в России по программе суррогатного материнства.

Зачем России сироты-китайцы при живых родителях, которые мечтали о ребенке, ждали его рождения? Неужели в России нет ресурса проследить дальнейшую судьбу ребенка, если она уже так проникается ее будущим? Ну какая торговля органами?! Разве торговцы органами работают по разрешенным законом чистым схемам?! Конечно - нет!

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачова в комментарии «Говорит Москва» напомнила, что в России разрешено суррогатное материнство. «Экспертиза подтвердила, что они принадлежат своим родителям, гражданам Китая, просто они появились на свет благодаря суррогатному материнству, которое у нас разрешено. Такое ощущение, что кто-то решил полностью уничтожить эту репродуктивную технологию. Действительно многие семьи, которые не могут иначе стать родителями. Это нормально, прогрессивно было прежде. Мы очень обеспокоены по этому поводу, у нас в РПЛ много идет разговоров. Насколько я знаю, пошел письмо в СК и Генеральную прокуратуру, мы ждем результатов, но вообще это может обернуться трагедией ».

Это уже обернулось трагедией. Кто-то, накануне выборов в Госдуму решил, за счет чужого счастья и жизни, набрать себе очередных бонусных баллов? Просто - очередное безумие власти РФ, генетически не приспособлен к принятию верных справедливых решений по любым вопросам.

Более того - на генетическом уровне не может быть властью!