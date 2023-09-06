Версии и мотивы

Ровно через два месяца после удачного/неудачного/постановочного недомарша на москву "патиотов-преступников" из частной армии "повара путина", бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежавший Евгению Пригожину, разбился в тверской области. Самолет выполнял рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находились 10 человек, трое из них - члены экипажа. Все они погибли. Кроме Уткина и Пригожина, в списке пассажиров значились заместитель главы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макаров, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

Пригожин погиб и уже наблюдает из первого ряда через театральный бинокль мертвыми глазами за концертом "поющего парика" кобзона? Неизвестно. Идентификация какого-то изуродованного трупа с места падения самолета (?) по отсутствию фаланги пальца на левой руке выглядит довольно таки неуверенной. Такую "характерную примету" можно сделать за 1 минуту даже без применения "вагнеровской кувалды". Было бы желание, немного свободного времени и выгода.

Cui prodest? Кому выгодно? Многим... Поэтому и версий события под названием "убийство пригожина" хватает. Даже при отсутствии полной информации. На любой вкус и привкус...

(номер версии никак не соответствует ее достоверности или важности)

Версия 1: Внутренние разногласия внутри оппозиции ("башни кремля")

Мотив: Возможно, внутри скрытой оппозиции, желающей смены верхушки власти диктатора Путина, существуют разногласия относительно методов борьбы и доли власти после желанной ими победы на выборах. Пригожин, создавая частную военную компанию и активно выступая против окружения Путина, мог оказаться на пути тех, кто стремится к другой стратегии. Устранение Пригожина могло бы обеспечить им больший контроль над потенциальными возможностями получения власти.

Версия 2: Внутренние разногласия в окружении Путина среди его сторонников

Мотив: Пригожин мог иметь партнеров или союзников в самом окружении Путина, которые начали беспокоиться о своей собственной безопасности и влиянии после активных действий Пригожина. Его способность мобилизовать частную военную компанию и угрожать стабильности режима могла вызвать опасения у тех, кто близок к власти.

Версия 3: Зарубежные интересы

Мотив: Возможно, иностранные игроки, которым не выгодно изменение политической ситуации в недоимперии "россия" (Китай?), могли попытаться ослабить оппозицию и разрушить возможные союзы внутри страны. Устранение Пригожина, выступавшего против окружения Путина, могло бы сорвать его попытки создания сильной оппозиционной силы.

Версия 4: Действия самого Путина

Мотив: В этой версии можно предположить, что сам диктатор решил устранить Пригожина, чтобы ослабить внутреннюю оппозицию и усилить свои позиции в преддверии выборов. Это могло быть сделано как попытка показать его "стальную" и бескомпромиссную тотальную власть и заботу о стабильности страны, так и для того, чтобы избавиться от потенциальной угрозы со стороны Пригожина и его союзников. "Старик еще в силе".

Версия 5: Реванш политической оппозиции

Мотив: Пригожин мог считаться угрозой для политической оппозиции, стремящейся к смене режима. Его активные действия и создание частной военной компании могли вызвать опасения в оппозиционных кругах о том, что он может воспользоваться своей властью для установления собственной диктатуры. Устранение Пригожина могло бы быть попыткой предотвратить возможное будущее противостояние внутри оппозиции.

Версия 6: Внутренние интриги внутри компании Пригожина

Мотив: В компании Пригожина могли существовать внутренние разногласия, борьба за власть и контроль. Убийство Пригожина могло бы стать способом избавления от него как лидера и создать возможность для других членов компании занять его место. Такие действия могли бы быть мотивированы стремлением к личной выгоде и усилению собственного влияния.

Версия 7: Тайные государственные интересы

Мотив: Внутренние силы, имеющие интересы в укреплении и долговременности действующего режима, могли бы устроить убийство Пригожина. Если Пригожин имел планы по укреплению оппозиции и мог создать реальную угрозу для текущей власти, то она могла бы действовать для того, чтобы нейтрализовать его и сохранить статус-кво.

Версия 8: Личные мотивы

Мотив: Здесь можно предположить, что убийство Пригожина было результатом личной неприязни, ревности, мести или даже случайного стечения обстоятельств. Эта версия может включать в себя сложные взаимоотношения между персонажами, личные обиды или же внутренние конфликты, которые привели к таким последствиям.

Версия 9: Конфликт интересов в бизнесе

Мотив: Пригожин мог иметь сферы бизнеса, которые конфликтовали с интересами других могущественных игроков. Устранение его могло бы обеспечить другим компаниям или бизнесменам возможность расширения своего влияния и контроля над рынками.

Версия 10: Жертва для усиления репрессий

Мотив: Власти могли устроить убийство Пригожина с целью создания образа опасного оппозиционера и использования этого случая как повода для усиления репрессий и контроля над гражданами. Такое действие могло бы служить демонстрацией силы и жесткости режима.

Версия 11: Секретные информации

Мотив: Возможно, Пригожин располагал какой-то важной секретной информацией, которая была бы опасной для определенных групп или личностей. Его устранение могло бы стать способом избежать разоблачения или утечки этих сведений.

Версия 12: Политическая игра на размежевание

Мотив: Убийство Пригожина могло бы быть организовано с целью размежевания его союзников и партнеров. Внезапное и неожиданное событие могло бы вызвать разногласия и сомнения внутри властных кругов, что, в свою очередь, могло бы служить интересам определенных лиц или групп.

Далеко не полный перечень версий и мотивов вообще становится огромным, если предположить, что убийство Пригожина было инсценировкой и сейчас "повар" спокойно наблюдает за развитием событий и новыми версиями своей "гибели". Сама инсценировка могла быть режиссирована различными группами влияния и даже отдельными персонами, включая самого Пригожина.

Выгодно текущему режиму (окружению Путина):

Мотив: Инсценировка убийства Пригожина может служить интересам нынешней власти и окружения Путина, чтобы добиться нескольких результатов:

Усиление репрессий и контроля: Представление Пригожина как жертвы "оппозиционной угрозы" может служить поводом для усиления контроля над гражданами, подавления диссидентов и оправдания репрессивных мер. Разъединение оппозиции: Инсценировка убийства может вызвать разделение и сомнения в оппозиционных рядах, что помогло бы сохранить единство режима.

Выгодно внутриоппозиционным группам:

Мотив: Внутри оппозиции могли быть те, кто стремится укрепить свою позицию или усилить влияние за счет разделения и ослабления других оппозиционеров:

Устранение конкурентов: Инсценировка убийства Пригожина может служить способом избавления от конкурентов в оппозиции, кто мог бы подорвать позиции других лидеров. Манипуляции общественным мнением: Создание впечатления о том, что действующая власть жестоко преследует оппозицию, может вызвать широкую общественную поддержку и сплочение вокруг оппозиционных лидеров. Распространение истории о том, что Пригожина убили из-за его политических позиций, может создать образ мученика и "национального героя", что могло бы привлечь сочувствие и поддержку населения. Создание мифа о сопротивлении: Инсценировка убийства может создать миф о том, что оппозиция борется настолько активно, что действующий режим вынужден применять экстремальные меры.

Выгодно внешним группам и интересам:

Мотив: Внешние игроки могли бы воспользоваться инсценировкой убийства Пригожина для достижения своих целей:

Дестабилизация ситуации: Создание кризисной ситуации и распространение паники может ослабить внутреннюю стабильность и влияние режима. Продвижение собственных интересов: Иностранные силы могли бы выиграть, демонстрируя свою "поддержку" и "солидарность" с оппозицией, даже если эта поддержка фактически является частью игры.

Даже без учета уже возможного в настоящее время применения дипфейков (например, когда Пригожина действительно убили, но через определенный промежуток времени в СМИ появляется "пригожин" и начинает выдавать "правдивую информацию от жертвы покушения"), вариантов, как и возможных последствий этого события множество. А какой вариант для Украины был бы лучшим?

Лучшим было бы, если бы и самолет был намного больше, и пассажирами в нем была вся верхушка кремля во главе с путиным. И много-много взрывчатки...