Верные сборной!

11:57 01 июля Киев, Украина

В России в любом случае будут любить сборную по футболу и болеть за нее. Об этом 22 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проигрыш команды в матче с Данией в рамках Евро-2020. А что еще Кремлю остается ... Хоть какое, но оно свое ...

К большому сожалению для Кремля, еще более горьким проигрыш России футбольной сделала победа футбольной Украины! Наши ребята волевой победой над сборной Швеции в 1/8 финала Евро 2020 доказали всему миру, что «Ще не вмерла Украина и слава, и воля». Не дождется Путин увидеть «Украину на коленях». Нигде! Ни на поле футбольном, ни на поле боя.

Что только не делала кремлевская пропаганда накануне начала футбольного чемпионата для того, чтобы хоть как-то «зацепить» украинских футболистов, сбить их настроение и помешать победному выступления на Евро 2020. Они писали кляузы по форме, смеялись, критиковали и троллили ... Вместо того , чтобы заняться допинговым скандалом, из-за которого сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом, и без гимна, Кремль начал предъявлять наглые требования по контурам границ Украины на игровой форме игроков сборной Украины.

В частности, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова написала в соцсетях, что «украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к Крыму». По ее словам, новой униформой Украина создает «иллюзию невозможного», а лозунг «Слава Украине! - Героям слава! " назвала «нацистским кличем».

«... присоединила территорию Украины к Крыму». Без слов ... Ведь это же русские оккупировали нашу территорию, а теперь еще посмели что-то комментировать и что-то еще рекомендовать УЕФА. Здравый смысл и совесть навсегда покинули Путина и его окружения.

Дорекомендовались ... Ни одной победы своей сборной болельщики из России так и не дождались. Чисто «по-фанатски» их жалко. Людей. Нормальных болельщиков из России, Москвы и Питера, которые болели за сборную Украины и ярко праздновали украинские победы. Потому собственных побед им так и не пришлось дождаться. Путину не до развития футбола. Весь современный футбол России - это политические лозунги и фейковые достижения. Хотя, почему только футбол ... Путинская власть оставила от собственной страны только призрак когда-то мощного государства. Фейковые победы в болезненном старческом воображении давно подменили реальную жизнь. Да и невозможна реальная жизнь в бункере, каким бы дорогим он ни был.

А украинцы - молодцы! Несмотря на препятствия и давление, они смогли доказать свою состоятельность и настрой на победу. Официальная статистика УЕФА последнего матча против сборной Швеции доказывает, что украинцы переиграли оппонентов по всем показателям. В честной и яркой игре.

Следующая игра с Англией. Понятно, что Путин ее смотреть не будет. Он любит играть модельками автомобилей. Но кремлевские прихвостни, ну хотя бы часть из них, безусловно, будут сидеть у телеэкранов и наблюдать игру. За кого они будут болеть? За Англию, чей эсминец четко дал понять, на стороне кого территориальная правда? Кто захватчик и у кого англичане должны спрашивать разрешение на прохождение корабля. Или за Украину, сама форма которой говорит, чей на самом деле Крым и Донбасс?

Путин пусть играет своими игрушками. Не желательно в таком возрасте и с таким состоянием психического здоровья перегружать себя горькими для него эмоциями. Возможны проблемы.

Украина пусть победит! Желаем ей успеха!

А возможными проблемами пусть занимается тот, кто их уже давно заслуживает!

Слава Украине!

P.S. Кстати, активисты ОО «АРДИС», поняв по показателям игры сборной России, что огромных миллионов, которые потратил Газпром на сборную России недостаточно, для того чтобы последняя хоть как-то проявила себя в игре, решили подарить российским футболистам футбольный мяч. Как говорят: бери мяч - и ...!