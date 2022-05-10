Верх цинизма

13:00 10 мая Киев, Украина





Красная площадь, превращенная путиным в образец «показухи», и плюгавый диктатор, неуверенными движениями пробирается среди «ряженых» к своему лобному месту с целью как можно скорее укутать больные старческие ножки теплым пледом, пожалуй, украденным для такого случая в одном из богатых домов Бучи…



Разряженные попугаями остатки «второй армии мира», мешанина флагов «всех и вся», царские аксельбанты рядом с кумачем времен СССР и обреченность скота, ведущего на убой, на лицах «бравых воинов». Вот и все, чем запомнилось представление под названием «Праздник Победы», которым



Речь пожилого диктатора, которая должна поднять «боевой дух» россиян на «недостижимую высоту» и наполнить сердца простых смертных гордостью за победное продвижение россии «на всех фронтах», чем-то напоминала бормотанье прыщавого школьника, которого «застукали» за грязным делом.



Практически вся речь путина была посвящена не памяти погибших во Второй Мировой Войне и не ветеранам, подарившим будущее народу, а попыткам оправдать каким-либо образом преступную войну против Украины. «Угроза со стороны НАТО», «тотальная русофобия», «исконно русские территории» - привычное бла-бла-бла от пожилого сумасшедшего с опухшим лицом в дешевом плащике не по росту уже набило оскомину даже самим россиянам.



Единственное отличие этой речи заключалось в том, что путин ни разу не указал на «недопустимость новой войны», хотя во всех аналогичных речах до этого, данная фраза практически была главной. Отгремело, отмаршировало, отбрехало на оркостане оскверненный путиным и его муртадами Праздник Победы, который превратился в шабаш «победобесия» и циничной лжи.Красная площадь, превращенная путиным в образец «показухи», и плюгавый диктатор, неуверенными движениями пробирается среди «ряженых» к своему лобному месту с целью как можно скорее укутать больные старческие ножки теплым пледом, пожалуй, украденным для такого случая в одном из богатых домов Бучи…Разряженные попугаями остатки «второй армии мира», мешанина флагов «всех и вся», царские аксельбанты рядом с кумачем времен СССР и обреченность скота, ведущего на убой, на лицах «бравых воинов». Вот и все, чем запомнилось представление под названием «Праздник Победы», которым кремль пытался пустить «пыль в глаза» собственному народу и своему вождю, который еле смог вылезти из бункера.Речь пожилого диктатора, которая должна поднять «боевой дух» россиян на «недостижимую высоту» и наполнить сердца простых смертных гордостью за победное продвижение россии «на всех фронтах», чем-то напоминала бормотанье прыщавого школьника, которого «застукали» за грязным делом.Практически вся речь путина была посвящена не памяти погибших во Второй Мировой Войне и не ветеранам, подарившим будущее народу, а попыткам оправдать каким-либо образом преступную войну против Украины. «Угроза со стороны НАТО», «тотальная русофобия», «исконно русские территории» - привычное бла-бла-бла от пожилого сумасшедшего с опухшим лицом в дешевом плащике не по росту уже набило оскомину даже самим россиянам.Единственное отличие этой речи заключалось в том, что путин ни разу не указал на «недопустимость новой войны», хотя во всех аналогичных речах до этого, данная фраза практически была главной.

Российское общество во главе с кремлевскими властями утратило всякое моральное право праздновать День Победы. Современная россия недостойна памяти тех, кто отдал жизнь ради будущего. Кремль сам избрал путь подражания самым страшным преступлениям фашистской Германии.



Верхом цинизма и лицемерия пожилого диктатора, в которых он уже давно превзошел своего кумира-Гитлера, стало возложение им цветов к мемориалам городов-героев Киева и Одессы. Днем путин возложил цветы к монументам украинских городов, а вечером российские ракеты ударили в Одесскую область. Ракеты типа "Кинжал" были выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Пятеро раненых, один погибший, разрушены объекты инфраструктуры.



На какую мерзкую глубину должен скатиться разум преступника, чтобы одной рукой возлагать цветы в знак уважения, а другой – направлять смерть на мирных невинных людей?



Многие считают, что к лучшему не дожили герои ДСВ до новой страшной войны, которую развязал путин. Они ошибаются… Если бы деды, под именем которых имеют наглость проходить колонны безумцев так называемого шествия в честь «Бессмертного полка», восстали бы из могил, они бы в едином порыве смели власть кремлевских преступников и прокляли всех тех, кто оказался недостойным их памяти.



Страна-оборотень, подменившая лозунг «Никогда снова» на «Можем повторить» не может считать себя потомком героического прошлого предков. Преступники, которые, по Фрейду, показали фотографии известных американских грабителей Бонни и Клайда, выдав их за участников войны, во время концерта в Москве в честь 9 мая, транслировавшегося на Первом канале, не имеют права называть себя потомками Великой Победы.



Это прерогатива украинцев, которые сейчас, как и в середине прошлого века, поднялись на борьбу с новейшим фашизмом кремлевской россии.



Против страны, которая пытается свести на нет подвиг миллионов украинцев, отдавших свою жизнь ради мирного будущего мирового общества!