Велкам ту Удмуртия

14:59 04 Июнь Киев, Украина

Администрация президента России Владимира Путина выпустила специальное указание относительно американского предпринимателя Илона Маска. Руководство Аппарата попросило регионы прекратить предлагать свои площадки для проекта Илона Маска по строительству завода Tesla. По информации, указание поступило «в резкой форме».

Что же послужило причиной такого недовольства Аппарата президента Путина.

Несколько дней назад, 21 мая, выступая по видеосвязи перед участниками форума «Новое знание», который прошел в «гордости инноваций» России, столичном Сколково, глава Tesla Inc. Маск заявил буквально следующее: «Думаю, мы скоро будем присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно смотреть шире на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас ». Он также сообщил, что хочет, чтобы заводы компании находились не только в Китае, но и в других частях мира. «Потенциально мы рассматриваем Россию», - добавил он.

Именно после этого заявления Илона Маска медиапространство России буквально захлестнула волна предложений от местных властей регионов РФ, один за перед друга, начали предлагать американском миллиардеру «себя». Пожалуй сложно было Маску не почувствовать себя на улице «красных фонарей», когда из каждого угла «великого и могучего» несется: «возьми меня»!

Сразу несколько российских региональных руководителей обратились к американскому бизнесмену с просьбой разместить в них новый завод Tesla. Первым оказался глава Калужской области Владислав Шапшу.

«Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому », - написал он в своем Telegram-канале. Вторым успел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он обратился к Маска по-английски в своем Twitter: «Подмосковье - это, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдем вам отличное место ». Затем аналогичное предложение опубликовал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. «Welcome to Udmurtia» - написал он. Через полчаса он продублировал свое сообщение, дополнительно предложив Tesla налоговые льготы.

Далее о готовности принять у себя производство Tesla заявили власти Орловщины, Свердловщины, Калининграда и даже Москвы. Выпрыгивания из штанов целого ряда российских губернаторов перед Маском с предложением разместить заводы Тесла в регионах выглядит не только бессмысленно, но и глупо. И если в Калуге или Калининграде уже есть мощности по производству автомобилей, то предложение делать Тесла в Орле носила характер несмешного анекдота.

Последним в этом ряду «барышень на выданье» оказался глава Ростовской области Василий Голубев. После чего в АП РФ решили, что хватит позориться. Администрация президента России «в резкой форме» попросила регионы прекратить предлагать свои площадки для проекта Илона Маска по строительству завода Tesla.

Непонятно, чего так долго не реагировала Администрация Путина на попытки региональных чиновников «сосватать» Маска. Ведь для власти России он «мошенник и проходимец»! Да еще и «агент» потенциального противника! Но, в конце концов, реакция АП была достаточно резкой. Позор становиться на «задние лапки» перед «американцем» маски! Это же «чужой», а не такой «привычный и родной» правительственный чиновник России, перед которым склоняются в поклоне регионы!

Больше всего, что выступление Маска на майском форуме «Новое знание» это просто слова, которые не имеют под собой какого-либо основания. Маск - настоящий бизнесмен. Где пожалуй даже «гений от бизнеса». А настоящие бизнесмены умеют считать свои деньги как никто. И учитывают все возможные риски относительнобудущих проектов. «Деньги любят покой». А Россия - это риск. Путин отделил Россию от всего мира своей «красной линией».

Отделил от развития, прогресса и самой свободы. А где нет свободы - там нет доверия. Поэтому Россия для Маска - это зона риска, который он, умный бизнесмен, наверное, никогда не пойдет.

Но дело даже не в том, какие намерения имеет Маск! Реакция губернаторов, которые так молниеносно выстроились в очередь за гипотетическими подачками от «заокеанского кошелька», это огромный конфуз для Владимира Путина, который так и не сумел, несмотря на все свои лживые обещания, построить в России адекватной инвестиционный климат и доверие инвесторов к действующей власти кремля!