Вагнеровцы немного уЧАДили))

Недавно в Республике Чад, стране в центре Северной Африки, которая граничит на юге с Центральноафриканской Республикой, люди в военной и полицейской форме, вооруженные автоматическим оружием, задержали 10 российских туристов, которые путешествовали по стране с палатками и туристическим снаряжением. У туристов конфисковали паспорта и на военном самолете переправили их в столицу - Нджамену. После рассмотрения и вмешательства российского МИД их отпустили.

Настороженность силовиков Республики Чад к российским "диким" туристам имеет под собой трагические основания. В конце мая на территорию Чада из соседней ЦАР вторглись боевики ЧВК "Вагнер", воюющие против оппозиции на стороне президента Туадеры, которого активно поддерживает власти России. Тогда в приграничных боях с интервентами погибли военнослужащие ВС Республики Чад.

Пять пленных военных нападающие вывезли на территорию ЦАР, где и казнили.

Преступники из российских ЧВК уже открыто угрожают жизни не только жителей ЦАР, которую накрыло волной «вагнеровских» беспорядков, но и соседним странам.

31 марта этого года рабочая группа по правам человека при Управлении Верховного комиссара ООН, занимающаяся вопросом использования наемников, впервые официально выразила обеспокоенность в связи с широким использованием властью ЦАР частных военных компаний. В пресс-релизе группы упоминаются три российские организации: ПВК Вагнера, компания Sewa Security Services, которая считается филиалом ЧВК Вагнера в республике, а также Lobaye Invest SARLU (формально это горнодобывающая компания, основанная в ЦАР в 2017 году). Российские «инструкторы», по иронии судьбы, которые прибыли в ЦАР с согласия ООН, оказались наемниками из трех различных ЧВК, хотя согласно российскому законодательству «наемничество» является уголовным преступлением (ст.359 УК РФ, от 4 до 8 лет лишения свободы).

Детали закрытых докладов по расследованию экспертов ООН были разглашены французским изданием RFI. На поверхность всплыли многочисленные факты зверств русских в проблемной африканской стране, где в декабре 2020 года начался новый этап гражданской войны. Причины обострения ситуации в стране прежде всего кроются в попытке Кремля безапелляционно «посадить» своего ставленника Туадеру на очередной срок.

По данным докладов, за последние пять месяцев россияне совершали массовые внесудебные казни, захватывали заложников, на допросах применяли пытки, насиловали женщин и девочек, осуществляли похищения людей, осуществляли насильственный сгон местных жителей с их территорий, вели обстрел гражданских объектов и мечетей, а также нападали на сотрудников гуманитарных миссий.

Недавно телеканал CNN, совместно с исследовательской группой The Sentry, обнародовал данные расследования, которое касается деятельности российских «инструкторов» с ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике.

Так, по информации телеканала CNN, российские наемники вместе с военными армии ЦАР убили до 20 мирных жителей, прятавшихся в мечети Аль-Таква в городе Бамбари. Массовое убийство произошло в феврале 2021, когда город отбили у повстанцев. В тот же день, по заявлению нескольких очевидцев, мирных жителей Бамбари обстреляли из российских вертолетов, находящихся на вооружении подразделений ЧВК Вагнер.

Еще одна жительница Бамбари рассказала CNN, что «в течение трех дней россияне не позволяли нам забрать тела погибших у мечети. Другая женщина утверждает, что ее 15-летний сын был убит людьми, которые стреляли из российского вертолета. Затем был убит и ее муж.

Телеканал рассказал и о других преступлениях, к которым могли быть причастны российские наемники. В частности, упоминаются несколько убийств мирных жителей, сожжение домов. CNN также утверждает, что у русских есть база недалеко от Бамбари, где пытки являются «обычным явлением».

В ЦАР находится от 800 до 2000 российских наемников, воюющих вместе с FACA (правительственная армия) против многочисленных групп повстанцев. Российская пропаганда «рисует» наемников «спасителями». В PR-компанию по героизации путинских «псов войны», которая идет непрерывно уже не первый год, вкладываются значительные средства. А самим наемникам вбили в голову, что местное население - это животные, а значит, с ними можно обходиться, как со скотом. Резать, грабить, издеваться, насиловать. Правительство в Банги ввело строжайшую цензуру на критику действий россиян. Тех, кто пытается сопротивляться насилию, объявляют пособниками вооруженных группировок. Действует жесткое правило: о русских или хорошо, или ничего. Поэтому люди, живущие в постоянном страхе, словно проглотили языки.

Российское посольство во главе с послом Владимиром Титоренко, как всегда, отказывается признать обвинения в военных преступлениях. Вместо этого в столице Банги с помощью ГРУ готовятся массовые митинги с требованиями изгнать из страны миротворческий контингент ООН, действующий в рамках миссии МИНУСКА. Если это произойдет, то россияне останутся безраздельно хозяйничать в несчастной стране. Это обязательно приведет к кровавому уничтожению всех мало-мальски не согласных с грабительскими планами Путина и Пригожина в этой богатой алмазами и другими природными богатствами стране.