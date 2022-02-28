В Украину пришла война. Не сегодня. Восемь лет тому назад. Все это время, с начала аннексии украинского Крыма и российской агрессии на Донбассе, подавляющее большинство украинцев пыталось себя убедить, что конкретно в его дом война не придет. Но Путину оказалось мало Крыма и отдельных территорий Донбасса. Он, похоже, не насытился кровью и смертью за восемь лет. Жажда причинения страданий и боли людям не давала ему покоя. Зверская сущность взбалмошного нуждалась в новых жертвах. Поэтому он начал полномасштабную агрессию против Украины, против мира и спокойствия. Против человечества…

С Путиным все ясно. Рано или поздно (лучше – рано) его уничтожат свои же. Невозможно представить, что война радует все окружение Путина, тем более – бизнесовое. Это – по человеческой сущности вообще! Как бы ни страдал «путинизацией мозгов» современный Кремль, довольных правлением гадкого сумасшедшего диктатора маловато, чтобы долго терпеть. Тирану осталось уже недолго. Россия не сможет выжить в условиях тотальной международной изоляции, ускоряющей и без того стремительное падение в бездну. И современная власть Кремля это понимает. Но еще не до конца. В противном случае безумного диктатора уже вынесли бы из бункера вперед ногами.

В отличие от власти, простые люди, простые россияне уже полностью осознали, к какому разрушительному результату привело правление Путина. Несмотря на практически полное уничтожение внесистемной оппозиции, которым так радовался Путин, простые россияне понимая ужасность ситуации, заложниками которой они оказались благодаря Путину, вышли на многотысячные марши против бессмысленной войны почти во всех крупных городах России. Попытки представить вооруженную агрессию против Украины и украинцев как акт справедливой защиты от «украинской угрозы» не нашли поддержки у россиян. Простые люди против войны. Путин не получил ни поддержки со стороны своего народа, ни крепкого тыла для успешного ведения военной кампании. И это только начатый крах.

Объединенные санкции мирового сообщества только ускорят падение новой империи. И без этого разбалансированная и деградирующая экономика России не выдержит международную изоляцию и экономическую агрессию, которую вводит Объединенная Европа и Соединенные Штаты Америки в ответ на против Украины войну. В конце концов, Путин останется наедине против всего мира. Поэтому он обречен на поражение.

Украина обязательно одержит победу. Вопрос только в цене. Очень тяжело защищаться от захватчика, который начиняет взрывчаткой детские игрушки и разрушает мирные кварталы. Который разрушает детские сады и крушит мирные автомобили с престарелыми и женщинами, оказавшимися на пути военных колонн захватчика. Справедливая ярость, пылающая в сердцах украинцев, не оставит агрессору никаких шансов на успех. Лишь тысячи черных пластиковых пакетов с оставшимся от когда-то «молодых и красивых» агрессоров будут «наградой» для тех, кто выполняет преступные приказы. "Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит!" - это не индульгенция от ответственности и смертной казни. Тем более, «тот, кто за вас решит» не с вами, а спрятался где-то в бункере и оттуда, из удушающего подземелья отдает свои безумные приказы, обреченные на смерть. Ваши смерти войдут в историю как бессмыслица, а не как подвиг. За подвигами – это украинская история. Подвиги – это самоотверженность и поступки защитников Украины, защитников Мира от Зла. Только такие поступки, как подвиг 13 простых украинских ребят, которые до последнего защищали украинский о. Змеиный, войдут в историю.

А вы, военные РФ – просто агрессоры, пушечное мясо, которое ваш полоумный вождь обрек только на смерть и страдание.