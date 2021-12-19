В Киеве прошла акция, посвященная годовщине оккупации Крыма

18 марта 2021 представители общественной организации «Ардис» провели акцию у специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (Тургеневская 26) с целью демонстрации преступных действий РФ по аннексии украинского полуострова Крым.

Семь лет назад, 16 марта 2014 года, под дулами автоматов наемников из РФ был проведен так называемый Крымский референдум, который послужил началом российской аннексии украинского полуострова. Проведенный под прицелом российских «зеленых человечков» псевдореферендум никогда не сможет стать официальным поводом для отчуждения территории Украины агрессором.

Семь долгих лет оккупации ... семь лет преобразования полуострова с цветущей туристической жемчужины Черного моря на поделенную заборами на зоны военную базу агрессора. Милитаризация Крыму превратилась в угрозу не только региональной, но и мировой безопасности. За годы оккупации численность российской группировки увеличилась практически до 40 тыс. Человек. На территории Крыма появились РК «Искандер-М», ракеты которых могут достичь побережья Румынии, Болгарии, Турции. Кремль рассчитывает разместить самолеты дальней авиации Ту-22М3. Россия, разрушила мировую систему безопасности, идет к дальнейшей конфронтации с миром.

Тотальный упадок общественной жизни под лозунгом "Крымская весна - семь лет дома". Где этот дом для униженного агрессором крымско-татарского населения полуострова, которое постоянно находится под давлением «новой власти»? Люди потеряли свой дом! Они вынуждены чувствовать себя у себя дома, как на чужбине!

Семь лет системных репрессий в Крыму против крымских татар, этнических украинский и религиозных меньшинств, подавление свободы слова, политических приговоров против нелояльных к оккупационной власти. И нормальный человек может быть лояльной к оккупанта? На оккупированных территориях царит страх и террор, оккупационная власть действует репрессивными методами и запугиванием, системно и массово нарушает права человека и его свободы. Критическая ситуация в сфере прав человека в оккупированном Крыму была осуждена резолюцией ГА ООН 71/205 «Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)» от 19 декабря 2016 года.

Семь лет призрачных обещаний и фейковых достижений «новой власти». Если можно назвать достижением подачу воды 8 марта во Севастополь течение всего дня! России глубоко наплевать на социальные проблемы полуострова. Крым рассматривается Кремлем исключительно как непотопляемый авианосец. Поэтому проблемы гражданского населения беспокоят власти РФ в последнюю очередь.

На момент начала оккупации в 2014-м население полуострова составляло чуть меньше двух миллионов. Сейчас этот показатель превышает 2,5 миллиона, это означает, что населения выросло почти на четверть. Это происходит, в частности, за счет переселения российского гражданского населения на оккупированных территориях, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. Это официальные данные Роcстату, которые не соответствуют действительности, ведь РФ постоянно фальсифицирует информацию.

На самом деле, эти данные не учитывают военных и вообще силовиков. Соответственно, населения пока значительно больше, что полностью меняет демографический ландшафт полуострова, углубляя и без того критические социальные проблемы оккупированных территорий.

Семь лет на чужбине. У себя дома - как на чужбине! Именно такой лозунг пожалуй полностью соответствовало бы самой сути жизни современного Крыма. Украинский полуостров, который оказался на чужбине!

Крым - это Украина ... Мировое сообщество призывает Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом. Также Россия должна прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции против России в ответ на ее агрессивные действия на востоке Украины и захвата Крыма оставаться до тех пор, пока Россия не изменит свой курс.

Украина и Всемирная демократическое сообщество никогда не признает незаконной аннексию Крыма!