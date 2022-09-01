В канун Дня Независимости

На войне главное – не потерять себя. Не дать чувствам уничтожить человечность и достоинство. Не стать таким же чудовищем, как твой враг. Это очень тяжело, потому что ярость, которая переполняет и доминирует над всеми чувствами, кричит: "Убей врага! Уничтожь его! Он пришел забрать твою жизнь, жизнь твоих родных, друзей! Твой враг не человек! Твой враг – бешеное чудовище, которое заслуживает только смерти!"

Зверская жестокость бешеных кремлевских собак, с которой они постоянно и намеренно нарушают правила ведения войны, единодушно утверждающие о невозможности причинения вреда мирному населению, уже давно поставила оккупантов за рамками любых человеческих норм и правил. Актами военного террора и геноцида против мирных граждан Украины кремль пытался взломать волю украинской Нации. Но ему это не удалось.

Украина не испугалась и не стала на колени перед захватчиком. Единственное, чего смогла добиться ненавистная орда своей жестокостью – объединить украинскую Нацию, которая в своей ярости и ненависти стала «как один» в защиту Родины и смогла остановить врага и разрушить все его планы.

Россия проигрывает свою собственную преступную войну... Полгода страданий, боли и спровоцированной оккупантами ярости украинцев обернулись для путинской империи началом конца.

Бесславного и унизительного конца эпохи кремлевской диктатуры безумного старого маразматика, посмевшего поставить себя на уровень «верховного божества», имеющего право вершить судьбы людей, целых народов и свободных наций.

Враг очень хотел в трехдневный срок с начала так называемой спецоперации провести парад своего войска на Крещатике, в самом сердце Украины. И «парад» все-таки состоялся. Правда, не через три дня, и не совсем так, как планировал путин и его опричники.

Практически через полгода после начала войны, накануне Дня Независимости Украины, вражеская техника все-таки вышла на Крещатик. И ее, как и мечталось бункерному диктатору, киевляне «встречали одобрительными криками и аплодисментами»! Все так, но украинцы на Крещатике встречали то, что осталось от прежней гордости «второй армии мира» - сгоревшие и разбитые куски уничтоженной «путинской славы», разрушенные надгробия преступных намерений агрессора, который в своей безграничной тупости решился поднять руку на Независимость и Свободу страны.

Так случилось, что эти полгода войны, которую россия преступно и безосновательно начала против Украины страшным утром 24 февраля, совпадают с главным праздником украинской Нации – Днем Независимости. Возможно, путин, известный своим болезненным тяготением к символизму, пытался таким образом унизить Украину празднованием своей «победы» в этот день, который его разрушенная психика уже считала «днем зависимости от россии»…

Диктатор ошибся в своих расчетах. Украина была, есть и остается Независимой, несмотря на все враждебные попытки и преступления. Украинцам есть чем гордиться и есть, что праздновать в этот День. Несмотря на страшные человеческие жертвы, на десятки тысяч жизней Защитников и мирных граждан, на разрушение и временную оккупацию украинских земель, враг был остановлен!

Трудно, страшно, болезненно… Каждый день раздаются взрывы, гибнут украинцы. И не только на передовой, в противостоянии лицом к лицу с врагом. Погибают простые мирные жители, старики, молодые, дети. Погибают от коварных преступных обстрелов, от зверской ненависти ко всему светлому и справедливому, которым кремль кормит свою темную орду. Каждый новый день приносит новую угрозу, которой оккупант пытается сломать волю и уничтожить саму душу свободной украинской Нации.

Враг не гнушается ничем. Ни обстрелами мирных городов, ни публичными казнями пленных Защитников Украины, ни ядерным шантажом. Несмотря на все бесчеловечные преступления кремлевских оккупантов, украинцы не сломались и не превратились в ответ на путинскую агрессию в кровожадных убийц, хотя и имеют на это полное право. Мы не пытаем пленных и не убиваем простых россиян. Хотя они тоже виновны в кремлевских преступлениях не меньше военных преступников оккупационной орды.

И это не наша слабость, а наша настоящая Сила, благодаря которой враг сегодня уже убегает из Херсона. Киевская, Сумская и Черниговская область освобождены от оккупантов, а Крым не является «безопасным и защищенным» местом для отдыха россиян и уже готовится вернуться в «украинскую гавань».

Мы сильны, потому что мы Независимая Нация на своей, Богом данной Свободной Родине! Мы – ЛЮДИ! В полном смысле этого слова! И именно это дает нам возможность и ПРАВО праздновать НАШУ НЕЗАВИСИМОСТЬ, а врагу – готовиться к сокрушительным поражениям и бесславной погибели, которая станет новым, выстраданным и завоеванным праздником для каждого украинца.