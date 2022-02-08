В ГосДуме РФ хотят признать ДНР и ЛНР независимыми государствами

11 депутатов Государственной Думы РФ от КПРФ внесли в парламент проект постановления «О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» К Президенту Российской Федерации В. В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики » с просьбой включить его в план работы Государственной Думы на февраль 2022 года. 19 января в 18:01 проект зарегистрирован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы.

Этот документ был подготовлен в декабре 2021 года. 20 декабря на проект получен вывод правового управления аппарата Государственной Думы, в котором говорится, что в соответствии с Регламентом Думы проекты обращений Государственной Думы по внешнеполитическим вопросам предварительно рассматриваются Комитетом по международным делам и Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Правовое управление также направило инициаторам обращение к Путину «замечание лингвостилистического характера». И только! Замечаний правового характера по поводу практически открытого призыва к нарушению территориальной целостности Украины в правовом управлении Госдумы не имеет (УК РФ. Статья 354. «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»).

Первые страницы так называемого документа патетически описывают ситуацию на территории оккупированного Донбасса, как Акт волеизъявления проживающих там граждан и их стремление к самоопределению. Власти Украины названы «прославляющими фашистов Бандеру, Шухевича и их последователей, …нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, волеизъявления и вероисповедания жителей этих областей». «Действия украинской власти вполне сопоставимы с геноцидом собственного народа». «Вместо последовательных действий властями Украины предпринимаются попытки пересмотреть или отменить все достигнутые соглашения. Зафиксировано множество попыток сорвать мирный процесс…».

КПРФ считает, что «за прошлые годы (прим. оккупации) на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти. По мнению последователей Ильича, пришла пора как можно быстрее решить вопрос по «проведению переговоров с руководством Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с целью создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Мнения экспертов по поводу причин появления такого «документа» разделились. Одни считают, что это инициатива исключительно КПРФ, которая таким образом решила «поймать» тему усиления агрессивных действий России и обострения ситуации на границе с Украиной.

В то же время, это и выполнение предвыборных обещаний, потому что Зюганов на предвыборном съезде перед последними думскими выборами говорил именно о том, что необходимо немедленно признавать «ДНР» и «ЛНР».

Другие уверены, что без прямого указания Кремля дело не обошлось и представление этого законопроекта — это согласованная акция с Кремлем, которая проверит реакцию на подобные заявления со стороны Запада, Украины, российского общественного мнения – как они среагируют. «Кремль здесь ни с какой стороны, вброс делается через оппозицию: есть инициатива парламентской оппозиции, которая предлагает такую инициативу». Где-то так... И посмотреть, что из этого выйдет. Ничего нового и удивительного, привычная тактика Кремля. В случае дальнейшего обострения ситуации проект КПРФ станет логической частью публичной информационной подготовки к военному вторжению России в Украину и обеспечит это вторжение политической поддержкой и прикрытием федерального парламента.

«Справедливая Россия» С.Миронова, учитывая наличие в ее состоянии «донбасского крыла», сразу поддержала такое обращение. Официальный Кремль в лице Пескова никак не прокомментировал предложение КПРФ, потому что «текста обращения пока не видели». Только Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе состоятся консультации по признанию независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Не понятно, остались ли еще в Госдуме РФ «трезвые главы», но, де-факто, согласно Минским соглашениям, нет никаких «ЛНР» и «ДНР». Есть отдельные районы Донецкой и Луганской области Украины, и Россия, в том числе, подтверждает этот статус, настаивая на выполнении Минских соглашений и признавая эти земли территорией Украины. Соответственно, официальное признание Россией «ЛНР» и «ДНР» будет означать полный крах Минских соглашений и всего процесса мирного урегулирования ситуации на оккупированных территориях Украины.