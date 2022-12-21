Упущенный шанс

Пожилой маразматический бункерный истукан потерял свой шанс в самом начале войны против Украины. А шанс был… Нет, не победить! Это совершенно невозможно! У Путина тогда еще оставался шанс сохранить Россию от тотального разрушения и уничтожения самой страны как таковой. Но Путин не воспользовался возможностью. Дурак…

Был бы умным – уже к вечеру четвертого дня «трехдневной спецоперации», поняв, что захватчика никто радостно не бежит встречать с цветами, а украинские Защитники – не «бандеровцы на бричках с пулеметами «максим», отдал бы приказ о прекращении агрессии. Вывел бы свои, на тот момент еще практически целые, войска с территории Украины, выплатил бы репарации за все, что успел за три дня уничтожить и встал бы на колени перед Украиной, вымаливая прощение за собственную преступную глупость, приведшую к гибели украинцев.

Затем состоялся трибунал. Были бы справедливо наказаны те, кто вбил старику в голову мысли о самой возможности покорить себе Украину. Возможно даже, что сам он, учитывая возраст и психическое состояние, остался бы жив и доживал бы свою позорную жизнь в психиатрической клинике для преступников, принимал таблетки и пускал слюну изо рта. И даже похоронили бы его на кладбище под надгробием из двух «пенеходов», которыми он пытался растоптать мир и счастье миллионов людей.

Шанс упущен. Навсегда… Даже если сегодня или завтра путин очнется (что абсолютно невозможно при отсутствии мозгов), для россии и россиян уже ничего не изменить. Обреченная кремлем страна еще даже не осознала, что это конец. Судный день для России начался пасмурным утром 24 февраля. И с тех пор огромная страна превратилась в корабль с мертвецами, направляющимся в бездну под управлением мертвого капитана.

Любое движение обреченной страны – это обычная инерция мертвого объекта. Благодаря огромной массе, эта гигантская глыба еще некоторое время будет двигаться, разрушая все на своем пути. Скорость такого движения замедляется каждый день, но угроза остается. И в этом главная опасность для окружающих.

Путин обрек россиян на тотальную ненависть украинцев. Отчаяние и растерянность первых дней войны уступили ярости и ненависти к стране, которая сама породила и лелеяла своим молчанием и немым разрешением на преступления кровавого диктатора. И, если, в самом начале агрессии, украинцы ненавидели путина, как олицетворение боли, страданий и беды украинской нации, то за десять месяцев войны ярость и жажда мести любой ценой распространились уже на каждого россиянина. Возможно, только за исключением тех, кто смог не потерять себя в путинском кошмаре и выступил открыто против режима диктатора. Но услышан не был…

Даже без учета демократически настроенных европейских, американских, азиатских и других мировых сторонников Украины, для которых кремль, путин и, частично, Россия, тоже стали олицетворением общемирового Зла, 30 миллионов украинцев с жаждой мести уже даже на генетическом уровне – это огромная сила. Нас не получится запугать, как бы враг этого не желал. Ни обстрелы, ни блекауты, ни новые амсторы не сломают Украину и украинцев. Зло должно быть наказано и оно будет наказано страшной яростной местью тех, кто потерял родных, близких, родителей, детишек. Местью тем, кто имел цинизм и наглость называть ракеты, убивающие украинцев, «ракетами добра»! Тем, кто радовался обстрелам Киева и Харькова, кто насмехался над «постановочными кадрами» в Буче, кто хлопал в ладони после прилетов по украинским детским садам и больницам.

Задача украинцев после обязательной победы – сделать так, чтобы горела земля под ногами каждого россиянина. Украинцы – милосердная нация. Но милосердие должно иметь свои пределы и касаться только тех, кто его заслуживает. Было время, когда «простая россия» могла остановить безумие собственного кормчего. Как говорится, «было, да и сплыло». А понимание собственной обреченности так и не пришло к россиянам. И бегут они из России не из-за позора действий собственной власти и неповиновения режиму путина, а из-за ужаса быть «могилизированными» и уничтоженными украинцами.

А это другое, это не прозрение и осознание собственной вины, что, возможно, дало бы шанс облегчить неизбежное наказание. Это простой страх смерти.

Украинцы тоже боятся смерти. Но не убегают от нее, понимая, что от каждого из нас зависит будущее украинской нации. Что не время прятаться и скулить. Пора бороться и ПОБЕЖДАТЬ! Потому что это наше предназначение и наш выбор.

А предназначение россиян – на коленях умолять победителей о пощаде.

Умолять нас, Украинцев!

И тогда мы, милосердные, возможно, дадим им еще один шанс стать людьми.

Возможно...