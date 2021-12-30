Умеренность как она есть

Белорусы очень умеренная нация. Ранее, до начала последних событий, я считал их спокойными и уравновешенными, но любомe терпению приходит конец. Так и случилось. Терпение лопнуло. Но умеренность никуда не делась.

Хабаровск и Минск. Названия этих городов в последнее время не сходят с первых полос ведущих СМИ. Между ними более 9000 километров, но во многом они очень близки. Эти географические названия объединяют людей, которые устали от псевдодемократии своих руководителей и проявили свое публичное несогласие и неповиновение действиям провластных режимов. И хотя причины у россиян и белорусов, на первый взгляд, разные, на самом деле все имеет одинаковые корни – стремление к свободе для нации. Не агитационных достижений и скрепов, а настоящей демократической свободы развития общества и личности.

Теперь, что касается умеренности. С началом противостояния власти и народа в Беларуси, акции в поддержку белорусского сопротивления прошли во многих городах России. Россияне понимают, что от победы или поражения белорусов зависит в определенной степени развитие событий в Последней Империи. Белорусы сейчас «проторивают» путь для простых россиян, которые тоже устали от амбициозных заявлений и реального положения дел в своей стране. Для россиян, которые тоже хотят перемен! Поэтому на акциях сопротивления в Хабаровске так часто звучат лозунги вроде «Живет, Беларусь» и «Беларусь, Хабаровск рядом». И вот наконец про «умеренность»...

По заявлению председателя краевой белорусской диаспоры Андрея Вовка, «в митингах (в Хабаровске авт.) у нас никто не участвует и, я думаю, не будет по одной причине: сегодня мы придерживаемся тех рекомендаций, которые дает правительство Хабаровского края». «Сегодня у нас ситуация разная. Там (в Беларуси авт.) - предвыборная кампания, согласованя с властями. Люди собираются, как положено - это одно. А когда у нас (в Хабаровске авт.) - это все несанкционированно. И мотивы разные: там - предвыборная кампания, а у нас люди не согласны с арестом губернатора, считают, что нарушили их право. Люди и ситуации разные, я бы не стал обобщать. О лозунгах в поддержку белорусов: «Какие-то лозунги рождаются у людей, и это их личное право - высказываться. Но никакого отношения к тому, что происходит у них, не имеет. И люди, которые их несут, никакого отношения к нашей организации, и к белорусам не имеют».

Вот так ... Я не я, ни за что и никогда ... Понимаю, что это мнение одного человека. Понимаю, что это мнение официального лица, практически чиновника из России, хотя и белоруса. Понимаю, что настоящее настроение и стремление господина Андрея могут быть совсем другими и официальная точка зрения председателя диаспоры на события кардинально отличается от его личных реальных взглядов, но ... Но это публичное мнение и заявление! Поэтому, как говорится, «и ложечки нашлись, но осадок остался».

Живет, Беларусь!