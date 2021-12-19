Улучшение неизбежно, Как Россия бедность в Крыму искореняет

12:34 23 Июль Киев, Украина

Новости Крыма: «Средняя заработная плата и доходы крымчан будут постепенно, но неизбежно расти». Об этом заявил Президент России на встрече с общественностью Крыма и Севастополя во время визита на аннексированный полуостров 19 марта этого года.

В своем выступлении подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заверил Путина, что одна из основных задач власти Крыма – это борьба с бедностью.

Аксенов так описал Путину ситуацию с бедностью на полуострове: «Конечно, сегодня есть проблемы с доходами граждан. Как и везде в стране, ситуация достаточно тяжелая. У нас есть показатель по достижению национальных проектов. Сегодня у нас за чертой бедности около 17% населения; в 2024 году должен быть достигнут показатель 8%, хотя на этом, конечно, останавливаться нельзя – необходимо дойти, без исключения, до каждого человека».

Впрочем, есть кое-что, что не позволяет проникнуться уверенностью товарища Аксенова.

В частности, по мнению директора Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ Олега Беклемишева, эти показатели близки к среднерусским показателям бедности.

«Следует вспомнить, в каком состоянии был принят Крым: изначально доходы крымчан выросли по сравнению с украинским периодом (до аннексии Крыма), но затем выросли цены; не способствовала дешевизне товаров и блокада».

По словам Беклемишева, сейчас, когда построен мост, ситуация с ценами может выравниваться, но ситуация с бедностью далека от оптимальной. Тем более, если принимать во внимание сегодняшнее состояние экономики, поскольку новая волна кризиса явно поломает все планы по достижению целевых показателей в борьбе с бедностью.

«Сейчас серьезного прогресса в борьбе с бедностью не наблюдается не потому, что власть (русский) прилагает недостаточно усилий – просто экономический рост в России был микроскопическим и совершенно не отразился на доходах населения. Обеспечить же рост доходов за счет социальных выплат еще никому не удавалось ».

Олег Беклемишев считает, что в дальнейшем в России, как и во всем мире, начнется экономический спад, и поэтому, вопреки словам Путина, роста доходов крымчан ожидать не стоит.

«В украинский период в Крыму также не наблюдалось динамичного экономического роста, и доходы были столь же низкими. При этом в Крыму есть прекрасные условия для развития санаторно-курортной зоны, для марикультур, для других видов сервиса, которые могут быть достаточно популярными. Так что нужно развивать частный бизнес, запустить дерегуляцию и снять военный режим – все это могло поднять Крым еще тогда. Но если условий тогда не было, то и сейчас, особенно при наличии санкций, их точно не будет. С моей точки зрения, можно было бы ввести на территории Крыма максимальную свободу для развития бизнеса, которой нет в России. Если нет связи с внешним миром, почему бы не убрать внутренние ограничители? Нельзя просто заливать деньги – это срабатывает как подпорка, когда экономика растет. А если она не растет, когда имеет место стагнация, то никакие социальные пособия не помогут ».

Обращаем ваше внимание, что Олег Беклемишев предлагает дать Крыму максимальную свободу для развития бизнеса, которой нет в России. Согласятся ли правители России дать крымчанам то, чего не имеют в Москве и Санкт-Петербурге?

Комментируя социально-экономическую ситуацию на полуострове на встрече в марте 2020 Путин также заявил, что Крым до 2014 года якобы был финансовым донором для других областей Украины.

«Видно из документов финансовых: Крым в составе Украины был донором, хотя и сам нуждался. Я просто это очень хорошо знаю, потому что мне предыдущие руководители прямо и честно говорили: «Да, мы понимали, что Крым сам нуждается в помощи и поддержке, но в других частях страны было еще хуже. Поэтому деньги отсюда брали и перераспределяли»

По словам российского президента, именно действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась.

Между тем, бывший председатель Совета министров Автономной республики Крым Сергей Куницын утверждает, что полуостров до российской аннексии был не способен себя обеспечить, не говоря уже о том, чтобы стать донором для других регионов Украины.

«Или крымская власть, или российское правительство дезинформируют Путина. В Крыму и Севастополе подавляющее большинство предприятий была оборонительной – это военно-промышленный комплекс. После развала СССР значительное количество их остановилась, а из того, что осталось, 43% промышленного потенциала принадлежало химическим предприятиям Красноперекопского промышленного узла. Неоднократно предпринимались попытки убедить украинскую власть оставить нам все налоги, которые собираются в Крыму, чтобы мы здесь сами справлялись. Но, учитывая, что мы все равно получали дотации из бюджета Украины, Киев в лице Леонида Кучмы, а затем Виктора Ющенко отвечал: давайте посчитаем, что будет, если вы возьмете на себя пенсии, содержание милиции, армии, подачу воды в Северо-Крымский канал. И вот если все это учесть, то получится, что Крым, на самом деле, никогда не мог себя обеспечить. Сейчас то же самое: налогов не хватит ни на пенсионное обеспечение, ни на содержание полиции. Только если раньше было 7000000 туристов, то сейчас максимум 2-3 миллиона, а сельское хозяйство из-за безводья в упадке. По промышленному потенциалу, возможно только частично загрузить предприятия Севастополя, Керчи и Феодосии, ведь Черноморский флот России значительно меньше советского. Разве что федеральное правительство заберет на себя содержание всего вот этого, а крымское правительство будет выплачивать только зарплаты учителям и врачам».

По информации Сергея Куницына, стоимость подачи воды Северо-Крымским каналом составляла 110 000 000 гривен в год.

Следует заметить, что по официальным данным в 2013 году республика перечислила в госбюджет 1,94 млрд, а получила из госбюджета 5,72 млрд. Итак, о каком донорстве могла идти речь?

Если говорить о реальных донорах госбюджета, то в 2013 году их было всего шесть – Днепропетровская область (15,03 млрд в госбюджет, 8,85 млрд из госбюджета), Харьковская (соответственно 10,38 и 3480000000 грн), Полтавская (9,60 и 4,12), Сумская (2,61 и 1,63), Львовская (4,70 и 4,34) и Черкасская (2,18 и 1,97 млрд соответственно) .

Доходная и расходные части бюджета Крыма на 2020 год были запланированы в объеме 183 300 000 000 руб. Но реально в 2020 году расходы аннексированного Крыму превысят доходы на 4300000000 руб., хотя осенью 2019 бюджет принимался как бездефицитный. Это следует из корректировок бюджета, за которые российской парламент Крыма проголосовал еще в феврале. И через шесть лет после аннексии значительную часть бюджета полуострова составляют дотации из России.

Крым остается глубоко дотационным регионом. Структура запланированных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год предусмотрена в объеме 134 млрд. Руб.

А теперь давайте сравним. В 2013 году доходная часть бюджета Крыма (это по данным российского правительства!) На 55 процентов состояла из дотаций и субвенций из госбюджета. В 2020 году – на 73 процента из безвозвратных поступлений из федерального бюджета России. Явное улучшение!

Итак, с подачи Путина Россия взяла на себя бремя содержания Крыма и носится с этим бременем как дурак с писаной торбой. Однако, политический эмигрант, экс-аналитик российской партии «Единая Россия» Леонид Власюк не считает, что это экономическое бремя может вызвать существенные сдвиги в изменении судьбы Крыма: «На самом деле потеря Крыма и его возвращения в Украину для российского президента будет личной трагедией и окончательным концом его истории. С точки зрения Путина, это невозможно никогда, а с точки зрения политических событий это, скорее всего, возможно в момент, когда он так или иначе потеряет свою власть: либо умрет, либо будет свергнут в результате внутреннего переворота. Но Путин никогда не откажется от Крыма добровольно».

Но с каждым прожитым Путиным днем надежды на положительное решение вопроса по возвращению Крыма в Украину все больше и больше.