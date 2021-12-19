Улучшение неизбежно, Как Россия бедность в Крыму искореняет

Новости Крыма: «Средняя заработная плата и доходы крымчан будут постепенно, но неизбежно расти». Об этом заявил Президент России на встрече с общественностью Крыма и Севастополя во время визита на аннексированный полуостров 19 марта этого года.
В своем выступлении подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заверил Путина, что одна из основных задач власти Крыма – это борьба с бедностью.
Аксенов так описал Путину ситуацию с бедностью на полуострове: «Конечно, сегодня есть проблемы с доходами граждан. Как и везде в стране, ситуация достаточно тяжелая. У нас есть показатель по достижению национальных проектов. Сегодня у нас за чертой бедности около 17% населения; в 2024 году должен быть достигнут показатель 8%, хотя на этом, конечно, останавливаться нельзя – необходимо дойти, без исключения, до каждого человека».
Впрочем, есть кое-что, что не позволяет проникнуться уверенностью товарища Аксенова.
В частности, по мнению директора Центра исследований экономической политики при экономическом факультете МГУ Олега Беклемишева, эти показатели близки к среднерусским показателям бедности.
«Следует вспомнить, в каком состоянии был принят Крым: изначально доходы крымчан выросли по сравнению с украинским периодом (до аннексии Крыма), но затем выросли цены; не способствовала дешевизне товаров и блокада».
По словам Беклемишева, сейчас, когда построен мост, ситуация с ценами может выравниваться, но ситуация с бедностью далека от оптимальной. Тем более, если принимать во внимание сегодняшнее состояние экономики, поскольку новая волна кризиса явно поломает все планы по достижению целевых показателей в борьбе с бедностью.
Олег Беклемишев считает, что в дальнейшем в России, как и во всем мире, начнется экономический спад, и поэтому, вопреки словам Путина, роста доходов крымчан ожидать не стоит.
Обращаем ваше внимание, что Олег Беклемишев предлагает дать Крыму максимальную свободу для развития бизнеса, которой нет в России. Согласятся ли правители России дать крымчанам то, чего не имеют в Москве и Санкт-Петербурге?
Комментируя социально-экономическую ситуацию на полуострове на встрече в марте 2020 Путин также заявил, что Крым до 2014 года якобы был финансовым донором для других областей Украины.
По словам российского президента, именно действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась.
Между тем, бывший председатель Совета министров Автономной республики Крым Сергей Куницын утверждает, что полуостров до российской аннексии был не способен себя обеспечить, не говоря уже о том, чтобы стать донором для других регионов Украины.
«Или крымская власть, или российское правительство дезинформируют Путина. В Крыму и Севастополе подавляющее большинство предприятий была оборонительной – это военно-промышленный комплекс. После развала СССР значительное количество их остановилась, а из того, что осталось, 43% промышленного потенциала принадлежало химическим предприятиям Красноперекопского промышленного узла. Неоднократно предпринимались попытки убедить украинскую власть оставить нам все налоги, которые собираются в Крыму, чтобы мы здесь сами справлялись. Но, учитывая, что мы все равно получали дотации из бюджета Украины, Киев в лице Леонида Кучмы, а затем Виктора Ющенко отвечал: давайте посчитаем, что будет, если вы возьмете на себя пенсии, содержание милиции, армии, подачу воды в Северо-Крымский канал. И вот если все это учесть, то получится, что Крым, на самом деле, никогда не мог себя обеспечить. Сейчас то же самое: налогов не хватит ни на пенсионное обеспечение, ни на содержание полиции. Только если раньше было 7000000 туристов, то сейчас максимум 2-3 миллиона, а сельское хозяйство из-за безводья в упадке. По промышленному потенциалу, возможно только частично загрузить предприятия Севастополя, Керчи и Феодосии, ведь Черноморский флот России значительно меньше советского. Разве что федеральное правительство заберет на себя содержание всего вот этого, а крымское правительство будет выплачивать только зарплаты учителям и врачам».
По информации Сергея Куницына, стоимость подачи воды Северо-Крымским каналом составляла 110 000 000 гривен в год.
Следует заметить, что по официальным данным в 2013 году республика перечислила в госбюджет 1,94 млрд, а получила из госбюджета 5,72 млрд. Итак, о каком донорстве могла идти речь?
Если говорить о реальных донорах госбюджета, то в 2013 году их было всего шесть – Днепропетровская область (15,03 млрд в госбюджет, 8,85 млрд из госбюджета), Харьковская (соответственно 10,38 и 3480000000 грн), Полтавская (9,60 и 4,12), Сумская (2,61 и 1,63), Львовская (4,70 и 4,34) и Черкасская (2,18 и 1,97 млрд соответственно) .
Доходная и расходные части бюджета Крыма на 2020 год были запланированы в объеме 183 300 000 000 руб. Но реально в 2020 году расходы аннексированного Крыму превысят доходы на 4300000000 руб., хотя осенью 2019 бюджет принимался как бездефицитный. Это следует из корректировок бюджета, за которые российской парламент Крыма проголосовал еще в феврале. И через шесть лет после аннексии значительную часть бюджета полуострова составляют дотации из России.
Крым остается глубоко дотационным регионом. Структура запланированных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2020 год предусмотрена в объеме 134 млрд. Руб.
А теперь давайте сравним. В 2013 году доходная часть бюджета Крыма (это по данным российского правительства!) На 55 процентов состояла из дотаций и субвенций из госбюджета. В 2020 году – на 73 процента из безвозвратных поступлений из федерального бюджета России. Явное улучшение!
Итак, с подачи Путина Россия взяла на себя бремя содержания Крыма и носится с этим бременем как дурак с писаной торбой. Однако, политический эмигрант, экс-аналитик российской партии «Единая Россия» Леонид Власюк не считает, что это экономическое бремя может вызвать существенные сдвиги в изменении судьбы Крыма: «На самом деле потеря Крыма и его возвращения в Украину для российского президента будет личной трагедией и окончательным концом его истории. С точки зрения Путина, это невозможно никогда, а с точки зрения политических событий это, скорее всего, возможно в момент, когда он так или иначе потеряет свою власть: либо умрет, либо будет свергнут в результате внутреннего переворота. Но Путин никогда не откажется от Крыма добровольно».
Но с каждым прожитым Путиным днем надежды на положительное решение вопроса по возвращению Крыма в Украину все больше и больше.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии