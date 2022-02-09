Украинские киберзащитники победили масштабную атаку на правительственные сайты

Уже практически восемь лет Украина находится в состоянии войны с внешним агрессором. Огневая фаза аннексии Крыма и части Донбасса сменилась внешним «затишьем на фронте», сопровождаемым дальнейшей эскалацией со стороны Кремля и постоянными попытками враждебной стороны повлиять на Украину с целью ослабить ее способность к сопротивлению агрессии.

За последние годы Украина значительно укрепила свою обороноспособность благодаря мобилизации собственных сил и значительной помощи западных стран, осознающих, что от силы Украины и ее способности дать отпор врагу зависит мир и покой всей Европы. Активное наполнение арсенала ВСУ современными разновидностями нелетального и летального оружия и снаряжения уже давно развеяли миф о «легкой прогулке в Киев», которой так радовал Кремль. Украина способна превратить такую «прогулку» в ад с непонятным окончанием. Поэтому Кремль, кроме усиления группировки войск на границе с Украиной, постоянно пытается нанести удар по инфраструктуре Украины средствами кибертерроризма и кибершпионажа.

Только за прошлый 2021 год Служба безопасности Украины предупредила и сделала невозможным более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти, а также объекты украинской инфраструктуры. Это, в среднем, шесть кибератак в день, которые не добились своей цели и не нанесли вреда жизни и развитию украинского общества.

В частности, была заблокирована мощная кибератака на украинские правительственные ресурсы, организованная подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировкой Armageddon. В ходе многоэтапной спецоперации была нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

Также контрмерами специалистов СБУ была заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений и ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью около 150 тысяч аккаунтов.

Профессионализм специалистов-украинцев по кибернетике всегда очень высоко оценивали Западные эксперты. Многие мощные зарубежные компании считают честью получить на работу профессионала из Украины. Поэтому неудивительно, что для российских хакеров с самого начала войны прогулка по сетям Украины не была легкой. И им становится все труднее, потому что украинские антихакеры не стоят в своем развитии на месте, активно нарабатывая механизмы и комплексные меры противодействия кибернической агрессии со стороны России.

В ночь на 14 января этого года, когда все честные граждане праздновали приход Старого Нового года, произошла самая масштабная за последние четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг «Действие». Специальные подразделения по противодействию киберпреступности своевременно приняли меры по ограничению ущерба для критических систем и обеспечили сохранность данных, на которые был нацелен враг.

Украинским киберзащитникам удалось также установить метод реализации атаки, собрать цифровые доказательства, а также в сжатые сроки восстановить работоспособность веб-ресурсов. В Госспецсвязи утверждают, что контент сайтов не был сломан и хакеры не получили доступ к реестрам, где хранятся данные украинцев. В конце концов, результатом вражеской попытки хакерской атаки стала только картинка с текстом на украинском, русском и польском языках о мести украинцам «за прошлое, настоящее и будущее», размещенная на украинских ресурсах.

Российские хакеры направляют свою разрушительную деятельность не только на Украину. От кибернетической агрессии со стороны России страдают США и страны Европы, экономики которых несут миллиардные убытки от хакерских атак. Поэтому тема противодействия российской кибернетической угрозе постоянно "на слуху" в высоких западных кабинетах. «Реакция Украины на кибератаки была очень эффективной и профессиональной. Украина стала способной самостоятельной защите от масштабных кибератак», – именно такими словами охарактеризовали действия украинских специалистов западные партнеры. Быстрая профессиональная работа украинских «антихакеров» в очередной раз уверила их в том, что в Украине есть профессиональные возможности и опыт, которыми и охотно поделится за усиление коллективной обороноспособности от агрессивного «северо-восточного соседа».