Украденное счастье

Страшные цифры жертв Второй мировой войны в Советском Союзе и жертвы репрессий, уничтожения без суда и следствия достаточно сопоставимы. Но, в отличие от Германии, полностью признавшей свою вину и покаявшейся в тяжких грехах фашистов, преступления Советского Союза не получили однозначной оценки в России. Не было покаяния. И многие поколения утверждались в том, что можно безнаказанно убивать людей.

И нынешняя власть России – это потомки тех палачей, которые безжалостно уничтожали лучших представителей русского народа.

Вся эта самая отборная шваль, по пути длинной селекции пришла в итоге ко всем кремлевским кабинетам. Потому что только при полном отсутствии чести и совести можно там содержаться и работать. По своей безобразной сути это власть тех же палачей, потомков тех палачей, которые занимались людоедством как формой собственного выживания.

Власти Кремля уничтожили «Мемориал», пытаясь скрыть свою зверскую сущность потомков убийц. С 1989 года это историко-просветительское правозащитное общество собирало документы и свидетельства людей о политических репрессиях в СССР в 20 веке. И теперь власти боятся, что люди могут узнать, например, что потомки их соседа, убили одного из их родственников.

Земля «русская» всегда была очень «богатой» убийц, мародеров и насильников. Потомки тех, кто стоял на верхней ступени власти СССР, сейчас «экспроприировали» кабинеты современных властей России. Ничего не изменилось. Другим стала только одежда власти. Вместо потертых «кожанок» теперь костюмы от мировых брендов. Под которыми все те же палачи и убийцы.

В глубинке российского общества тоже ничего не изменилось. Благодаря тотальной пропаганде и дезинформации только возросло количество бездумных «потребителей» лжи. Именно они, пройдя по пути от «можем повторить», теперь рисуют себе на лбу кремлевскую свастику “Z”.

Война им пришлась «по вкусу». Они от нее ловят болезненный кайф, который вырос на банальной зависти тем, кто завоевал лучшую жизнь и светлое будущее. Тем, кто умеет громко смеяться, а не просто выкалывать зубы.

Подавляющее большинство россиян этого не имеет и не умеет… И бешенство от своей обиженности, несостоятельности и генетической нелепости.

Другая часть российского общества давно сняла "розовые очки" лжи, но боится. Боится своей власти и ее репрессивной машины. Честно говоря, их страхи не безосновательны. Генетическая память «черных воронков» в четыре утра надолго «прописалась» в их сознании.

«Первые» – неизлечимо больные путинизмом. С ними все ясно. Они, как стадо баранов, пойдут на «убой», погрузятся в историческую бездну вместе со своим взбалмошным вождем.

А вот другим, кто прозрел или и был «зрящим», но не желающим себе и России страшного и позорного будущего, уже пора понять, что страх их не спасет. Они просто не смогут ограничиться откровенными «разговорами на кухне» шепотом и проклятиями в адрес властей.

Пришло время решительного сопротивления палачам и преступникам ради будущего. Будущего своих детей и внуков, имеющих право на счастливую жизнь в свободной от безумных вождей стране.

Ваш страх – естественный, но безосновательный. Даже если вас не больше 10 процентов – вас миллионы! Автозаков всем не хватит!

Кремль утонет в вашем стремлении к светлому и мирному будущему.

У вас есть право на счастье!

Сейчас ваше счастье украл безумный Путин. Да вы можете его себе вернуть!

Открыли глаза – открывайте и рот! Вставайте, соединяйтесь!

Сражайтесь за себя, за свое будущее!