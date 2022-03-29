Указатель для русских кораблей!

Языковой вопрос, который некоторое время был «на острие» политических противоречий Украины, сейчас свелся к простому вопросу: на каком языке лучше звучит – «Русский корабль…» или «Русский корабль…»? Все. Точка.

Война "закрыла" языковой вопрос навсегда. Украина – для украинцев! А на каком языке, на русском или украинском, кричит украинец, поднимаясь в атаку на российского агрессора – это второстепенное и никчемное…

Важно то, что даже русскоязычная Украина сняла для себя вопрос родного языка.

Ну не может быть родным язык, на котором отдается команда о разрушении школ и больниц, приказ о запланированном убийстве мирного населения, детей… Тем более, что это уже не тот язык Пушкина и Лермонтова. Это какое-то непонятное причудливое сочетание хищных звуков, визжа и лая зверей, для которых нет ничего святого.

Беспрецендентное единение общества на фоне войны резко повлияли на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство населения Украины за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. По данным социологии, такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах. С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня – всего 7%.

В мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали южане и востока. Но даже в этих, преимущественно русскоязычных регионах, сегодня их количество уменьшилось почти вдвое. И это неудивительно. Ведь именно эти регионы больше всего пострадали и страдают от вражеского нашествия.

Абсолютным шоком для путинской армии стало героическое сопротивление путинским агрессорам Юго-Восточной Украины, на языковом уровне не прошедший еще период русскоязычной деоккупации и где украинский язык, согласно действующему законодательству, не распространился и не воцарился. Исторически русскоязычные города, такие как Харьков, стали "костью в горле" для оккупанта.

Государственный язык должен быть один – украинский. Но важно понимать, что языковая самоидентификация и язык в обиходе – это две разные плоскости! В Украине значительно уменьшилось количество исключительно русскоговорящих граждан. Большинство из них – двуязычные. А свободно понимать два языка и разговаривать на каждом – это признак интеллекта, который, похоже, полностью отсутствует у захватчика, которому для понимания украинского языка нужен переводчик.

Процесс перехода на другой язык общения не является сиюминутным и требует определенной адаптации. Сегодня такую адаптацию ускорила война.

Важно, что две трети украинцев, пользующихся двумя языками в быту, готовы в ближайшее время перейти исключительно на украинский. Среди русскоязычных – таких треть.

Обязательно все украинцы овладеют украинским языком. Обязательно бытовое общение во всех уголках Украины будет исключительно на «певческой». Ибо нет в мире языка, на котором так же тепло становилось бы на душе от слова любви. Так будет!

Но, пока идет война, нам совершенно безразлично, на каком языке «русский корабль» пойдет по указанному адресу.

Главное – чтобы как можно скорее и навсегда!