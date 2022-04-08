Угроза новых трагедий

11:33 06 апреля Киев, Украина





/>Кремль использует отточенную в Сирии тактику «обратных обвинений», то есть «отражает» все обвинения в адрес вымышленных «националистов», «убивающих собственное население с целью дискредитации военнослужащих России».



Благодаря мощной кремлевской дезинформационной машине и внутренней готовности населения России к восприятию откровенной лжи, подобные «информационные уловки» стимулирующе действуют на внутреннюю аудиторию, побуждая ее к усилению ненависти к Украине. Именно такой реакции добивается



Реакция на откровенную ложь кремля со стороны стран Запада мало волнует власть России. Страна и так уже находится в международной изоляции и санкцией больше-санкцией меньше коренным образом ситуацию не изменит. Кремль готов к изоляции, а готовы ли к санкциям простые россияне, взбалмошного кормчего не волнует от слова «совсем».



Но его очень занимает вопрос поступления нового «пушечного мяса» для реализации своих безумных планов. Желательно – бесплатного, на идеологической основе. Поэтому формирование образа «националистически-фашистской» украинской угрозы «процветанию и мировому господству» россии для него становится одной из главных задач.



Для этого сумасшедший кормчий готов на все. В России средствами массовой дезинформации разгоняется месседж о возможности «новых, более страшных и масштабных» преступлений со стороны украинской власти и защитников страны.



Россия готовится к проведению спецподразделениями России террористических провокаций, которые превзойдут зверства Бучи и Мариуполя.



Война в Украине переходит в фазу истощения, когда для мощных наступательных действий нет сил и средств. В такой войне агрессор может пытаться наращивать уровень насилия в отношении гражданского населения.



Если провести параллели с Сирийской военной кампанией правительства Асада, в которой военные россии играли значительную роль и применением химического оружия, то случаи использования химического оружия служили цели коллективного наказания населения в тех регионах, где сирийские правительственные войска использовали тактику осады и применения к мирным жителям.



Практически проиграв молниеносную войну, безумная власть россии может рассматривать применение химического оружия против мирного населения как средство ослабления воли к сопротивлению защитников Украины.



Особенно, учитывая явное отсутствие каких-либо страхов кремля перед осуждением и наказанием со стороны международного сообщества.



Совершив страшные преступления против человечества в украинских городах и поселках, россия уже давно перешла абсолютно все «красные линии», присущие цивилизованному человечеству вообще.



Безнаказанность порождает еще большее зло. Совершенные оккупантами военные преступления на территории Украины и практически отсутствие с их стороны каких-либо попыток скрыть свои страшные действия говорит о том, что Россия довольно мало заботится о том, что международное сообщество будет обвинять ее в совершении таких тяжких преступлений.использует отточенную в Сирии тактику «обратных обвинений», то есть «отражает» все обвинения в адрес вымышленных «националистов», «убивающих собственное население с целью дискредитации военнослужащих России».Благодаря мощной кремлевской дезинформационной машине и внутренней готовности населения России к восприятию откровенной лжи, подобные «информационные уловки» стимулирующе действуют на внутреннюю аудиторию, побуждая ее к усилению ненависти к Украине. Именно такой реакции добивается путин для оправдания в глазах общественности огромных потерь, которые Россия несет в ходе этой войны и возможности продолжать ее до «победного конца» при массовой поддержке собственного народа.Реакция на откровенную ложь кремля со стороны стран Запада мало волнует власть России. Страна и так уже находится в международной изоляции и санкцией больше-санкцией меньше коренным образом ситуацию не изменит. Кремль готов к изоляции, а готовы ли к санкциям простые россияне, взбалмошного кормчего не волнует от слова «совсем».Но его очень занимает вопрос поступления нового «пушечного мяса» для реализации своих безумных планов. Желательно – бесплатного, на идеологической основе. Поэтому формирование образа «националистически-фашистской» украинской угрозы «процветанию и мировому господству» россии для него становится одной из главных задач.Для этого сумасшедший кормчий готов на все. В России средствами массовой дезинформации разгоняется месседж о возможности «новых, более страшных и масштабных» преступлений со стороны украинской власти и защитников страны.Россия готовится к проведению спецподразделениями России террористических провокаций, которые превзойдут зверства Бучи и Мариуполя.Война в Украине переходит в фазу истощения, когда для мощных наступательных действий нет сил и средств. В такой войне агрессор может пытаться наращивать уровень насилия в отношении гражданского населения.Если провести параллели с Сирийской военной кампанией правительства Асада, в которой военные россии играли значительную роль и применением химического оружия, то случаи использования химического оружия служили цели коллективного наказания населения в тех регионах, где сирийские правительственные войска использовали тактику осады и применения к мирным жителям.Практически проиграв молниеносную войну, безумная власть россии может рассматривать применение химического оружия против мирного населения как средство ослабления воли к сопротивлению защитников Украины.Особенно, учитывая явное отсутствие каких-либо страхов кремля перед осуждением и наказанием со стороны международного сообщества.Совершив страшные преступления против человечества в украинских городах и поселках, россия уже давно перешла абсолютно все «красные линии», присущие цивилизованному человечеству вообще.Безнаказанность порождает еще большее зло.



Поэтому сейчас, как никогда, важен жесткий, даже жестокий ответ международного сообщества для предупреждения дальнейших страшных преступлений, которые совершает полностью потерявшая рассудок россия во главе со своим престарелым диктатором.



И – желательно – без промедления!