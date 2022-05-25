Угроза бешенства

Россия уже давно поставила себя "вне закона". Любого. Диктатура не может существовать в рамках общепринятых международных норм и законов, ограничивающих поведение диктатора. Правопорядок слишком тесен для извращенного ума любого диктатора и современная россия тому яркий пример.

Еще в 2015 году рф стала единственным государством в Европе, которое официально разрешило своим органам власти не выполнять решения Европейского суда по правам человека.

16 октября 2016 года, на следующий день после заявления Международного уголовного суда о том, что аннексия Украинского Крыма 26 февраля 2014 года является международным вооруженным конфликтом, и после принятия ООН резолюции, признавшей Крым территорией Украины и назвавшую рф страной-агрессором, президент рф подписал предписание о выходе россии из соглашения о Римском уставе Международного уголовного суда. Таким образом, граждане России были выведены из-под юрисдикции Международного уголовного суда за совершение таких международных преступлений как агрессия, военные преступления, преступления против человечности, геноцид.

14 октября 2019 года был опубликован доклад Генсека ООН о ситуации в Крыму, в котором россия официально названа нарушителем прав человека и прямо обвиняется в нарушении Четвертой Женевской конвенции, а именно в действиях по изменению демографического состава Крыма и переселении на оккупированный полуостров россиян в количестве, что превышает 5% населения Крыма. Через месяц после опубликования доклада рф выходит из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов. То есть, россия вышла из-под юрисдикции специальной комиссии ООН в качестве судебного органа и теперь невозможно судить рф и налагать санкции на рф за нарушение прав гражданских лиц во время войны.

В "Основах государственной политики российской федерации в сфере военно-морской деятельности на период до 2030 года" от 2017 года действенным сдерживающим фактором называется "демонстрация готовности и решительности применить силу с использованием нестратегического ядерного оружия". То есть рф де-факто сама себе позволила «ядерный шантаж» международного сообщества ради сдерживания мифической «Западной угрозы».

Таким образом, за последние 5-7 лет россия фактически вышла из любых международных соглашений, которые могли сдерживать великоимперские намерения диктатора путина.

«Вишенкой на торте» стали Изменения в Конституцию России 2020 года, которые позволяют не выполнять решения международных органов, если Конституционный Суд России признает их противоречащими Конституции России.

Кремль превратил россию в центр Зла, который признает только «право сильного». Поэтому любые попытки найти дипломатическое решение для завершения вооруженной агрессии против Украины не имеют под собой никакой реальной основы. Путин вывел свою страну из международного правового поля и поставил себя и свои преступные действия «вне закона».

Поэтому, пожалуй, пришло время коллективной Европе изменить свое отношение к россии как к цивилизованной стране и отнестись к путинской власти как к бешеной собаке, которую невозможно вылечить и которая своим существованием несет угрозу цивилизованному человечеству.