Вооруженные Силы Украины утром 20 июня нанесли удар по украденным россиянами в марте 2014 года буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Черном море.

В 2014 году эти буровые башни находились в территориальных водах Украины на Одесском газовом месторождении. В тот момент они стали достаточно легкой добычей агрессора и были перемещены в декабре 2015 года к Голицынскому месторождению у побережья Крыма.

Удачная атака ВСУ вызвала шквал «праведного гнева» и вызвала большой переполох в россии. «Как так! Какое право имеет Украина обстреливать «Мирные объекты России!».

«Атака украинских властей на башне «Черноморнефтегаза» развязала руки российской федерации» – с таким заявлением выступил депутат государственной дуры рф от республики Крым михаил шеремет. По его словам, в ближайшее время будет нанесен ответный удар по центрам принятия решений в Украине.

Следственный комитет российской педерации возбудил уголовное дело по факту обстрела Вооруженными Силами Украины платформы газодобывающей башни крымского предприятия, расположенной в акватории Черного моря. В пресс-службе ведомства заявили, что «в рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению».

Как-то уже все привыкли к полному отсутствию даже намеков на совесть у преступной российской власти, но иногда просто «через край»…

Во-первых, уважаемые недрузья, эти платформы вы украли у Украины. Вот это стопроцентный факт и стопроцентное преступление.

Во-вторых, именно вы, российские преступники, превратили украденные нефтяные платформы в военные объекты. Поскольку на гражданских объектах не размещаются военные оккупационные гарнизоны и средства электронной разведки.

Еще в 2019 году координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявлял, что украинские платформы по добыче нефти и газа на Черноморском шельфе были переоборудованы агрессором в военные объекты для контроля за захваченными активами Украины.

«На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой. Установленные системы наблюдения типа «Нева-БС» предназначены для радиолокационного обнаружения и сопровождения кораблей, судов и летающих на малых высотах целей. В РЛС реализовано прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию», – говорится в заявлении.

Эксперты также отмечали, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают российской федерации практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, идущих в порты Украины.

Известно также, что на некоторых нефтедобывающих платформах рф размещает установки гидроакустического контроля за подводной обстановкой. Такие системы были размещены на платформе МСП-4 Голицынского месторождения в 61 км от мыса Тарханкут, МСП-17 Штормового месторождения в 72 км от этого же мыса, и на БК-2 Одесского месторождения в 66 км северо-восточнее острова Змеиный.

Итак, Украина имела и имеет полное право уничтожать оккупантов любым способом и всеми доступными средствами. Наши поздравления ВСУ и огромная благодарность за ловкость и мужество в почетном деле по защите Украины от преступников «второй армии мира» страны, которую путин превратил в обитель зла.

Российским оккупантам не будет покоя ни на земле, ни в небе, ни на море. Что и сколько бы ни лгали бешеные собаки, «караван» будущей победы Украины умело идет к своей цели.