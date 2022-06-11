Тяжелое состояние психической болезни

Если бы путин не был тем страшным чудовищем, которое несет угрозу всему человечеству, за такими невероятными проявлениями обострения его психического состояния наблюдать было бы даже интересно. И смешно…. Смешно – простым людям, интересно – специалистам по психиатрии.

К сожалению, наш «герой» – не безобидный дурачок, гоняющий по пыли велосипедное колесо, вызывая улыбку у прохожих. Путин – кровавый диктатор огромной, помешанной, как и он сам, страны, который в угоду своей разрушенной психике начинает преступные войны и уничтожает все, до чего могут дотянуться кровавые лапы. Он, как и деревенский дурачок, тоже играет с колесом. Но в его исполнении такие «игры» несут боль, страдание и смерть, потому что он «играется» с колесом истории, пытаясь остановить его и повернуть назад…

Празднование 350-летия российского императора Петра I вызвало очередное обострение болезни вдребезги разрушенной психики путина. Забыв на время о «лаврах» Наполеона и Гитлера, Путин возомнил себя реинкарнацией (перевоплощением) Петра и «нацепил» на себя все его «достижения и свершения».

На встрече с молодыми предпринимателями россии, «великий историк» путин снова дал мастер-класс больных фантазий по искривлению истории и откровенной лжи. Наконец изучив, что Северная война продолжалась 21 год, а не 7, как когда-то он сам утверждал в своем псевдоисторическом бреде, путин начал искать исторические параллели тех событий и современности. И нашёл… В состоянии психического небытия это сделать очень легко.

И вот уже он (ОН! «герой-освободитель»!), как и Петр I, не аннексирует территории других стран, а «защищает россию», восстанавливая «историческую справедливость», не «захватывает», а «возвращает» исконно «русские» территории в «родное лоно». Сейчас, как и тогда, «проклятая Европа» не признает присоединенные дурной силой территории как «российские».

«На нашу участь выпало тоже возвращать и укреплять», – уверяет слушателей, едва сдерживающих ухмылки пренебрежения оратором, «утративший берега» недоимператор.

Откровенное удивление вызывает тот факт, что до сих пор путин не провозгласил себя «Божиею милостию мы, пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь володимир володимирович всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец: Московский, Киевский, Владимерский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский и царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и всея северные страны повелитель, и государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств и земель Восточных и Западных, и Северных Отчичь и Дедичь и наследник, и государь и обладатель».

Это полностью отвечало бы психическому состоянию больного правителя, который отождествляет себя с исторической персоной Петра…

К сожалению, как бы ни пытался путин уподобиться «Императору Всея руси», по своим преступным поступкам он является лишь его антиподом для развития россии.

Петр I «пробил окно в Европу», свежий ветер с которого хотя бы чуть-чуть развевал русскую вонь. А путин это «окно» захлопнул и забил гвоздями. Поэтому россияне обречены коротать свой век в качестве «недоевропейских полуазиатов», которыми они, по сути, и являются.

Лучше бы «гениальный главный историк современности» изучил и осмыслил хотя бы несколько цитат «великого полководца и государственного деятеля» Петра І. А, между тем, Петр I говорил, что «нужно иметь в битве перед вашими глазами ПРАВДУ». Какую «правду» имел перед глазами кремлевский диктатор, направляя свои орды на Украину, благословляя на зверства и военные преступления – здравому смыслу не понять. Никогда! Как не понять никогда больному разуму путина, что позволил Бучу и Мариуполь, еще одно изречение обожаемого им Петра: «Кто жесток – тот не герой!»

Поэтому у Путина нет никаких шансов оставить после себя даже намек на след «героя-объединителя».

Единственным памятником его существования останутся монографии ученых-психиатров, затхлый воздух разрушенной страны нищих – россии и лютая ненависть украинцев, которым этот «доморощенный Петр» пытался разрушить счастье.