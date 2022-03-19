Человек с оружием в руках – это воин.

Человек с оружием в руках, защищающий родную землю – это герой!

Тот, кто держит оружие в руках и направляет его на мирных людей – это чудовище!

Тот, кто убивает детей – это уже даже не урод, это бешеное чудовище, которое заслуживает только смерти. Но не простой, а медленной, пугающей публичной смерти на глазах тех, чьи жизнь он изуродовал. На глазах родивших его на глазах собственных родителей!

Просматривая кадры разрушенной детской больницы и роддома в Мариуполе, понимаешь, что это сделали изверги!

Похоже, что они не рождались, как обычные дети естественным способом. У них не было родителей, не было любимых, не было семьи.

Они – страшные уроды, которых породила путинская Россия из исторического мусора и великоимперского дерьма. Это – безобразные големы, без имени, без рода, без племени…

Любая война – это ужас и ужас. Но смерти на поле боя с обеих сторон – и защитников и нападающих – еще как-то можно объяснить и даже оправдать.

Мужество, отвага, приказ командира, хоть и преступный по своей сути, в какой-то мере оправдывает смерти.

Хотя бы немного. Смотреть смерти в глаза и погибнуть как воин.

Совсем другое дело, когда путинские животные с отдаленных скрытых позиций наносят огневые удары по мирному населению Украины.

Ложь, что они не видят, куда летит снаряд или ракета! Не видят, но очень хорошо понимают.

«Артиллерия и ракетные войска – боги войны»… Никакие они не «боги»! Они не участвуют в войне. Они – убивают! И это понимают.

А трусливые шакалы, которые определяют им цели, вообще находятся за пределом понимания! КАК? Неужели после совершенных страшных преступлений вы можете ходить, разговаривать, спать, есть, смеяться?

Вы – уже мертвы по своей сути! Вы мертвыми явились на этот мир, который вас же и перемелет на труху, в пищу стервятникам! На удобрения для многострадальной земли, где вырастут цветы в честь потерянных вами жертв. Стариков, молодых, женщин, детей…

Всех тех, кого уже не вернуть…

Тех, кого вы, ублюдки, лишили жизни.