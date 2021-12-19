Троянские кони Кремля

В течение многих десятилетий Кремль, как настоящий паук, оплетал своей паутиной окружающий мир. Генетическая неспособность кремлевской власти иметь реальных друзей и искренних поклонников в других странах обусловила необходимость создания иллюзии большого количества «сторонников» за счет средств, шантажа, угроз и дешевых напрасных обещаний. Отдельные политики, общественные организации и целые марионеточные власти некоторых стран «за судьбу малую» распространяли и лоббировали безумные идеи кремлевских власть имущих за пределами РФ.

Одной из составляющих такой паутины на территории США являются так называемые общественные Организации Российских Соотечественников, возглавляемые Координационным Советом (КРОРС). Согласно уставу, КРОРС является неформальным, внеполитическим и некоммерческим органом объединениями граждан, подразумевающих поддержку организаций российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия на территории США.

Возможно даже, что с самого начала так и было. Но со временем КРОРС превратился в элемент кремлевской агитационной машины для лоббирования имперских интересов и намерений Кремля.

По данным доклада Института современной России (ИСР, Институт современной России – это некоммерческая беспартийная общественно-политическая организация – аналитический центр со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он был основан в феврале 2010 ведущими экспертами в области российско-американских отношений и прав человека ), мероприятия подобных «организаций соотечественников» финансируются преимущественно российским правительством – через такие структуры, как Россотрудничество и «Русский мир». По данным сайта КРА (Конгресс Россиян Америки), конференция, посвященная 45-летию КРОРС в Сан-Франциско в 2018 году готовилась «при поддержке Министерства иностранных дел России и российского посольства в США».

Тот же Конгресс Российских Америки (КРА) первоначально создавался как американская организация, состоящая из потомков диссидентов и представителей белой эмиграции и власовцами, с исключительно гуманитарными и культурными функциями. Но в последнее время Кремль либо полностью перехватил контроль над такими независимыми на этапе создания организациями россиян за границей, либо «завел» туда своих людей.

Аналитик Джеймстаунского фонда (Джеймстаунский фонд - американская неправительственная исследовательская организация, основанная в 1984 году. Создавалась для работы с перебежчиками, особенно между дипломатами и интеллектуалами, их нормальной социализации в американское общество и благополучное существование) подобные организации) действительно выступают как инструменты мягкой силы Кремля. Более того, очень трудно разграничить, где заканчиваются какие-то невинные акции, нацеленные на популяризацию языка и культуры, и где начинается политическое лоббирование, то есть продвижение сегодняшней политической повестки дня Кремля». «Очень хороший пример – это письмо Конгресса российских американцев с просьбой об отмене антироссийских санкций, направленное в 2017 году Дональду Трампу. В результате все заслуги этой организации используются только для того, чтобы в конце письма свести к тому, что главное, я цитирую, - говорит Кириллова, - «остановить новую холодную войну (которую, по мнению Кремля, провоцирует Запад), снять санкции, возобновить диалог с Россией».

«То есть это продвижение политической повестки дня Кремля и МИД в чистом виде. Более того, этот же Конгресс российских американцев в том же 2018 году проводил конференцию вроде бы культурной направленности, однако кроме абсолютно невинных докладов там выступали докладчики с критикой современной американской политики с продвижением всех конспирологических теорий заговора против России», - продолжила эксперт.

В докладе Института современной России, посвященном использованию организаций российских соотечественников за рубежом как «мягкой силы» или «троянских лошадей» внешней политики России, КРА и КРОРС названы как организации, продвигающие нарративы внешней политики Кремля, участвуя в общественном дискурсе в США .

Среди указанных экспертами нарративов – оправдание великодержавных амбиций России на примере поддержки аннексии Крыма, якобы имеющее место недовольство русофобией в США, а также жалобы на «лицемерие и двойные стандарты политики США в отношении России».

По мнению экспертов ИСР, Конгресс российских американцев сам определил себя организацией, представляющей интересы всех российских американцев. «Это приводит к ошибочному мнению, что эту позицию разделяет российская диаспора, а не очень узкая группа соотечественников, – следует из доклада. – Другими словами, эта группа пытается проектировать прокремлевские идеи на все русскоязычное сообщество в США, что может помешать нормальным отношениям диаспоры с правительством США и будет способствовать пресловутой русофобии в США».

На самом деле оппозиционно настроенные представители русскоязычной общины США имеют другое мнение. Деятельность КРОРС критикуют за отстаивание интересов Кремля, не имеющих, по словам оппозиционеров, ничего общего с интересами большинства живущих в США выходцев из России.

Деструктивное влияние на американское общество таких организаций как КРОРС и КРА не осталось без соответствующего внимания со стороны американского правосудия. На фоне очередного обострения отношений между Россией и США вырос интерес к деятельности русскоязычной диаспоры Америки. В то время как представители оппозиционной Кремлю диаспоры наращивают активность, ежемесячно митингуя у посольства РФ и Конгресса США, прокремлевские группы, связанные с Координационным советом организаций российских соотечественников (КРОРС) – переходят в онлайн-формат. В некоторых русскоязычных интернет-СМИ США появилась информация, что снижение активности прокремлевских организаций может быть связано с тем, что несколько представителей КРОРС, в том числе известные активисты Сергей Гладыш и Игорь Кочан, покинули Америку из-за повышенного внимания со стороны американских спецслужб.

После аннексии Крыма российские власти запустили процесс «государствления» КРОРСов разных стран с целью использования организаций соотечественников в своих интересах. Пример тому - факт, что представителей КРОРСов во всем мире попросили подписать письмо в поддержку аннексии Крыма.

Использование таких, сугубо гуманитарных по своим первоначальным целям, общественных объединений с целью влияния на сознание населения других стран является еще одним признаком того, что Кремль находится в состоянии гибридной войны с подавляющим большинством мировых государств, пытаясь опутать своей паутиной весь цивилизованный мир.