Триптих. Часть вторая. Акварель.

Сложная экологическая ситуация в Крыму, где техногенная авария в Армянске – только часть айсберга, побудила российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма к разработке «Стратегии экологической безопасности». Однако российский блогер Александр Горный скептически оценивает этот документ. Для Александра непонятно, что и как хотят достичь разработчики стратегии. По мнению блогера, стратегия напоминает лозунг – давайте бороться за все хорошее против всего плохого, а о системной работе по защите окружающей среды в Стратегии речь не идет.

Хотя, как считает Александр, основной негативный фактор для экологии полуострова - крымские чиновники, которые реально не заинтересованы в улучшении экологической ситуации.

Местные активисты считают, что Стратегия – это поиск новых методов обогащения местным чиновничеством за счет траншей из государственного бюджета России (это если такое финансирование будет).

Если же российская центральная власть средств не даст, Стратегия превратится в чисто пропагандистский документ – считает экс-представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Но основная проблема Крыма – это не отсутствие стратегии, не химические предприятия, не горы мусора и стихийные свалки, и даже не отсутствие необходимых мощностей канализационных очистных, хотя все перечисленное очень важно для экологии полуострова. В Крыму катастрофически не хватает Н2О; да-да, обычной питьевой воды и воды для орошения сельхозугодий.

18 марта 2020, в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ, Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Начав с поздравления собравшихся с шестой годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, Путин сразу же отметил, что несмотря на внешние попытки создать какие-то сложности, все восстановлено – и энергоснабжения, и транспортное сообщение полуострова. Однако, ни слова о проблемах с водой.

На протяжении всей встречи представителями общественности было задано много вопросов – и о пандемии, и о Конституции, и о статусе ветеранов, и об образовании.

Но ни одного вопроса о проблемах с водой. Видимо, «режиссер» этой встречи решил, что неуместно, чтобы Путину задали вопрос, на который невозможно было бы получить положительный ответ и признать, что именно эта «внешняя» проблема остается нерешенной.

В то же время в российских масс-медиа, в частности в газета.ru, tass.ru и других отмечено, что Путин раскритиковал власти Крыма за недочеты с водоснабжением в регионе.

В ответ на критику «претендент на пост главы республики и действующий глава» (так в российских средствах массовой информации) Сергей Аксенов, выступая в парламенте, заверил, что до 2024 года 86% жителей Крыма будут обеспечены централизованным водоснабжением и чистой питьевой водой. Сегодня эта цифра составляет 75%

Средства на улучшение водоснабжения будут выделены в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Об отсутствии опасений относительно водоснабжения полуострова заявил и председатель Госкомитета Крыму по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Но товарищ претендент Аксенов вместе с товарищем Вайлем несколько слукавили.

Вот что говорят официальные цифры из открытых информационных источников соответствующих служб РФ и Крыма.

В 2013 году общий объем отбора воды составил 1554 млн.куб.м, в том числе:

- вода Северо-Крымского канала - 1346 млн.куб.м;

- местный сток (поверхностные воды) - 136 млн.куб.м;

- подземные воды - 69 млн.куб.м;

- морская вода - 3 млн.куб.м

В 2015 году общий объем отбора воды составил 253 млн.куб.м, в том числе:

- вода Северо-Крымского канала - 0 млн.куб.м;

- местный сток (поверхностные воды) - 138 млн.куб.м;

- подземные воды - 95 млн.куб.м;

- морская вода - 20 млн.куб.м

Следовательно, объем использования воды на полуострове уменьшился в шесть раз! Правда, российские власти Крыма утверждают, что во-первых во время транспортировки в 2013 году было потеряно почти 700 млн.куб.м воды Северо-Крымского канала, а во-вторых, что водные ресурсы Крыма превышают текущую потребность в воде полуострова; просто они распределены неравномерно, что требует строительства протяженных водопроводов.

Но властные товарищи как-то обошли вопрос, что с 2013 года площадь орошаемых земельный полуострове сократилась с 140 тыс. га до 14,5 тыс. га, то есть почти в десять раз. Вследствие этого в Крыму полностью отказались от выращивания риса и существенно сократили посевные площади кукурузы и сои.

Кроме того, ничего не было сказано, что результатом использования значительных объемов подземных пресных вод для полива и для водоснабжения Керчи и Феодосии (с подачей воды через Северо-Крымский канал - почти 55 млн.куб.м в 2015 году) стало засоления почв и, одновременно истощения водных горизонтов на глубинах до 300 м. Впрочем, масштабы ущерба никто не определял.

Итак, власти Крыма ведут речь об обеспечении населения чистой водой, а не о полном обеспечении населения и отраслей экономики пресной водой. Слышите разницу?

Следует заметить, что засухи в Крыму становятся привычным явлением, наблюдается тенденция к уменьшению толщи снежного покрова, и потому все меньше воды можно получить из поверхностных источников. Даже выполнены за последние годы работы по наполнению рек и водоемов не позволили увеличить объем отбора воды.

Вся надежда власти Крыма – на подземные пресные воды. За последние годы было проведено поисково-разведочные работы на открытие новых горизонтов подземных пресных вод на глубинах от 300 до 500 метров. На сегодня разведанные и оцененные запасы пресной воды в подземных горизонтах полуострова составляют 385 млн.куб.м в год. Аксенов уже заговорил о возможности начала поисково-разведочных работ на пресные воды на глубинах до 1000 метров.

Но, как уже сказано, проблема заключается не только в том, чтобы найти, но и чтобы подать воду к потребителю. В свое время планировалось строительство Солнечногорского водохранилища с подачей воды с помощью каскада насосных станций в Судак. И проект стоимостью 7300000000 руб в 2016 году был исключен из федеральной программы.

Насколько сложно решаются вопросы водоснабжения населенных пунктов с использованием подземных пресных вод с больших глубин, можно рассмотреть на примере водоснабжения города Полтавы.

Город, в котором проживает 290 000 населения, получает воду из нескольких водозаборов (всего более 40 скважин глубиной от 300 до 700 метров) годовой объем потребления – около 30 млн.куб.м. Отдельные водозаборы расположены на расстоянии более 20 км от города. Эта сложная система водоснабжения сооружалась в течение десятков лет и неоднократно модернизировалась с целью улучшения качества воды и увеличение объемов ее подачи. В частности, подача воды для высотной застройки (7 этажей и выше) осуществляется в три каскада.

Построить такую же систему, скажем, для водоснабжения Керчи и Феодосии (население - 230 000 суммарно), за три-пять лет технически невозможно, если учитывать необходимость предварительного проведения достаточно большого объема геологоразведочных работ. А для подачи воды на южное побережье Крыма, где, по расчетам российского министерства курортов и туризма республики Крым в курортный сезон население полуострова за счет отдыхающих может вырасти на полтора миллиона, тремя каскадами подъема и 20 километрами водопровода НЕ отделаешься. Нужно будет много времени и средств для реализации такого огромного проекта.

Так, для увеличения с 40 до 65 000 кубометров объемов подачи воды в Симферополь необходимо провести геологоразведочные работы (геофизика, бурение и испытание скважин) и определить запасы подземных пресных вод, построить водопровод от Ивановского до Межгорного гидроузла, обеспечить подачу воды на гидроузел от Вилинского водозабора по Севастопольскому водопроводу и проложить перемычку от микрорайона Залесье к Аянскому водопроводу. Как говорится, всего ничего, начать и кончить.

Но природа неумолима. Глобальное потепление не даст много времени на размышления и не будет учитывать отсутствие или недостаток финансовых, технических и других ресурсов.

Согласно оптимистическим климатическими прогнозам (потепление к 2100 году на 1,8 ° -2,0 °, пессимистический прогноз - рост на 3,8 °) практически вся территория полуострова «перекочует» с умеренно влажного континентального климатического пояса до пояса полупустынь.

Существенно уменьшится и площадь субтропиков Крыма – более чем вдвое.

Следовательно, возрастет потребность в воде, и здесь уже сельское хозяйство без полива не обойдется, причем все без исключения. А как упадок сельское хозяйство Крыма, то продукты крымчанам придется везти из России. Водохранилища, природные водоемы и реки начнут быстро высыхать, а это больно ударит по потребностям населения в питьевой воде, пусть и не очень чистой. Но вряд ли эти проблемы будут интересовать Путина; дожить до этих времен у него шансов нет.

Конечно, изменения будут происходить и на территории материковой Украины, зона полупустынь может поглотить большое количество плодородных земель.

Поэтому, наверное, не надо было уже так спешить некоторым из украинских политиков с заверениями о возможности быстрого восстановления подачи воды на полуостров. Есть опасения, что и самим воды не хватит, и от засух придется спасать Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.