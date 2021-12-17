Триптих. Часть вторая. Акварель.

19:03 16 Июль Киев, Украина

Сложная экологическая ситуация в Крыму, где техногенная авария в Армянске – только часть айсберга, побудила российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма к разработке «Стратегии экологической безопасности». Однако российский блогер Александр Горный скептически оценивает этот документ. Для Александра непонятно, что и как хотят достичь разработчики стратегии. По мнению блогера, стратегия напоминает лозунг – давайте бороться за все хорошее против всего плохого, а о системной работе по защите окружающей среды в Стратегии речь не идет.

Хотя, как считает Александр, основной негативный фактор для экологии полуострова - крымские чиновники, которые реально не заинтересованы в улучшении экологической ситуации.

Местные активисты считают, что Стратегия – это поиск новых методов обогащения местным чиновничеством за счет траншей из государственного бюджета России (это если такое финансирование будет).

Если же российская центральная власть средств не даст, Стратегия превратится в чисто пропагандистский документ – считает экс-представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Но основная проблема Крыма – это не отсутствие стратегии, не химические предприятия, не горы мусора и стихийные свалки, и даже не отсутствие необходимых мощностей канализационных очистных, хотя все перечисленное очень важно для экологии полуострова. В Крыму катастрофически не хватает Н2О; да-да, обычной питьевой воды и воды для орошения сельхозугодий.

 Фото: На встрече Путина с Крымской общественностью о воде не спрашивали

18 марта 2020, в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ, Путин провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Начав с поздравления собравшихся с шестой годовщиной подписания договора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, Путин сразу же отметил, что несмотря на внешние попытки создать какие-то сложности, все восстановлено – и энергоснабжения, и транспортное сообщение полуострова. Однако, ни слова о проблемах с водой.

На протяжении всей встречи представителями общественности было задано много вопросов – и о пандемии, и о Конституции, и о статусе ветеранов, и об образовании.

Но ни одного вопроса о проблемах с водой. Видимо, «режиссер» этой встречи решил, что неуместно, чтобы Путину задали вопрос, на который невозможно было бы получить положительный ответ и признать, что именно эта «внешняя» проблема остается нерешенной.

В то же время в российских масс-медиа, в частности в газета.ru, tass.ru и других отмечено, что Путин раскритиковал власти Крыма за недочеты с водоснабжением в регионе.

В ответ на критику «претендент на пост главы республики и действующий глава» (так в российских средствах массовой информации) Сергей Аксенов, выступая в парламенте, заверил, что до 2024 года 86% жителей Крыма будут обеспечены централизованным водоснабжением и чистой питьевой водой. Сегодня эта цифра составляет 75%

Средства на улучшение водоснабжения будут выделены в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Об отсутствии опасений относительно водоснабжения полуострова заявил и председатель Госкомитета Крыму по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Но товарищ претендент Аксенов вместе с товарищем Вайлем несколько слукавили.

Вот что говорят официальные цифры из открытых информационных источников соответствующих служб РФ и Крыма.

 Фото: проект РФ «Чистая вода» национального проекта «Экология»

В 2013 году общий объем отбора воды составил 1554 млн.куб.м, в том числе:

- вода Северо-Крымского канала - 1346 млн.куб.м;

- местный сток (поверхностные воды) - 136 млн.куб.м;

- подземные воды - 69 млн.куб.м;

- морская вода - 3 млн.куб.м

В 2015 году общий объем отбора воды составил 253 млн.куб.м, в том числе:

- вода Северо-Крымского канала - 0 млн.куб.м;

- местный сток (поверхностные воды) - 138 млн.куб.м;

- подземные воды - 95 млн.куб.м;

- морская вода - 20 млн.куб.м

Следовательно, объем использования воды на полуострове уменьшился в шесть раз! Правда, российские власти Крыма утверждают, что во-первых во время транспортировки в 2013 году было потеряно почти 700 млн.куб.м воды Северо-Крымского канала, а во-вторых, что водные ресурсы Крыма превышают текущую потребность в воде полуострова; просто они распределены неравномерно, что требует строительства протяженных водопроводов.

Но властные товарищи как-то обошли вопрос, что с 2013 года площадь орошаемых земельный полуострове сократилась с 140 тыс. га до 14,5 тыс. га, то есть почти в десять раз. Вследствие этого в Крыму полностью отказались от выращивания риса и существенно сократили посевные площади кукурузы и сои.

Кроме того, ничего не было сказано, что результатом использования значительных объемов подземных пресных вод для полива и для водоснабжения Керчи и Феодосии (с подачей воды через Северо-Крымский канал - почти 55 млн.куб.м в 2015 году) стало засоления почв и, одновременно истощения водных горизонтов на глубинах до 300 м. Впрочем, масштабы ущерба никто не определял.

 Фото: без Северо-Крымского канала Крым ждет катастрофа

Итак, власти Крыма ведут речь об обеспечении населения чистой водой, а не о полном обеспечении населения и отраслей экономики пресной водой. Слышите разницу?

Следует заметить, что засухи в Крыму становятся привычным явлением, наблюдается тенденция к уменьшению толщи снежного покрова, и потому все меньше воды можно получить из поверхностных источников. Даже выполнены за последние годы работы по наполнению рек и водоемов не позволили увеличить объем отбора воды.

Вся надежда власти Крыма – на подземные пресные воды. За последние годы было проведено поисково-разведочные работы на открытие новых горизонтов подземных пресных вод на глубинах от 300 до 500 метров. На сегодня разведанные и оцененные запасы пресной воды в подземных горизонтах полуострова составляют 385 млн.куб.м в год. Аксенов уже заговорил о возможности начала поисково-разведочных работ на пресные воды на глубинах до 1000 метров.

Но, как уже сказано, проблема заключается не только в том, чтобы найти, но и чтобы подать воду к потребителю. В свое время планировалось строительство Солнечногорского водохранилища с подачей воды с помощью каскада насосных станций в Судак. И проект стоимостью 7300000000 руб в 2016 году был исключен из федеральной программы.

Насколько сложно решаются вопросы водоснабжения населенных пунктов с использованием подземных пресных вод с больших глубин, можно рассмотреть на примере водоснабжения города Полтавы.

Город, в котором проживает 290 000 населения, получает воду из нескольких водозаборов (всего более 40 скважин глубиной от 300 до 700 метров) годовой объем потребления – около 30 млн.куб.м. Отдельные водозаборы расположены на расстоянии более 20 км от города. Эта сложная система водоснабжения сооружалась в течение десятков лет и неоднократно модернизировалась с целью улучшения качества воды и увеличение объемов ее подачи. В частности, подача воды для высотной застройки (7 этажей и выше) осуществляется в три каскада.

 Фото: вода из скважин не покроет потребность Крыма в воде

Построить такую же систему, скажем, для водоснабжения Керчи и Феодосии (население - 230 000 суммарно), за три-пять лет технически невозможно, если учитывать необходимость предварительного проведения достаточно большого объема геологоразведочных работ. А для подачи воды на южное побережье Крыма, где, по расчетам российского министерства курортов и туризма республики Крым в курортный сезон население полуострова за счет отдыхающих может вырасти на полтора миллиона, тремя каскадами подъема и 20 километрами водопровода НЕ отделаешься. Нужно будет много времени и средств для реализации такого огромного проекта.

Так, для увеличения с 40 до 65 000 кубометров объемов подачи воды в Симферополь необходимо провести геологоразведочные работы (геофизика, бурение и испытание скважин) и определить запасы подземных пресных вод, построить водопровод от Ивановского до Межгорного гидроузла, обеспечить подачу воды на гидроузел от Вилинского водозабора по Севастопольскому водопроводу и проложить перемычку от микрорайона Залесье к Аянскому водопроводу. Как говорится, всего ничего, начать и кончить.

Но природа неумолима. Глобальное потепление не даст много времени на размышления и не будет учитывать отсутствие или недостаток финансовых, технических и других ресурсов.

Согласно оптимистическим климатическими прогнозам (потепление к 2100 году на 1,8 ° -2,0 °, пессимистический прогноз - рост на 3,8 °) практически вся территория полуострова «перекочует» с умеренно влажного континентального климатического пояса до пояса полупустынь.

 Фото: изменения климата ускорят засуху в Крыму

Существенно уменьшится и площадь субтропиков Крыма – более чем вдвое.

Следовательно, возрастет потребность в воде, и здесь уже сельское хозяйство без полива не обойдется, причем все без исключения. А как упадок сельское хозяйство Крыма, то продукты крымчанам придется везти из России. Водохранилища, природные водоемы и реки начнут быстро высыхать, а это больно ударит по потребностям населения в питьевой воде, пусть и не очень чистой. Но вряд ли эти проблемы будут интересовать Путина; дожить до этих времен у него шансов нет.

Конечно, изменения будут происходить и на территории материковой Украины, зона полупустынь может поглотить большое количество плодородных земель.

Поэтому, наверное, не надо было уже так спешить некоторым из украинских политиков с заверениями о возможности быстрого восстановления подачи воды на полуостров. Есть опасения, что и самим воды не хватит, и от засух придется спасать Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.