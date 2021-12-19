Триптих. Часть первая: Крым. Масло.

18:29 16 Июль Киев, Украина

Прежде чем начать наш разговор, давайте вспомним, что экология – это наука, изучающая закономерности взаимоотношений организмов с окружающей средой, а окружающая среда – это все живые и неживые объекты, совокупность факторов, природных и измененных деятельностью человека, которые влияют на живой мир планеты во всех ее проявлениях.

Спросите себя, почему экология так для нас важна. Большинство людей в развитых странах уже сформулировало для себя ответ на этот вопрос – потому, что их детям и внукам в этом мире (государству, населенном пункте) еще жить и жить. Поэтому они и прикладывают усилия, чтобы не дать испортить будущее своих потомков.

Это мнение психически нормальных, ответственных людей. Поэтому с каждым годом все больше становится тех, которые не только выходят с лозунгами о защите окружающей среды, но и засучив рукава берутся за уборку мусора, очистку лесов и рек.

Однако в последнее время вопросы экологии из сугубо практических стали обязательной частью политических предпочтений электората и откровенного пиара тех же политиков. Послушать – так все они за сохранение окружающей среды.

К сожалению, на практике все больше примеров, когда провозглашенные отдельным государством или его политическим бомондом приоритеты экологической политики идут вразрез с реальным положением вещей. Облеченные властью лица прямо этого не говорят, но их отношение к природе можно охарактеризовать словами: «После нас - хоть потоп». Им наплевать (хотя более близким по смыслу является слово «на...рать») на окружающую среду, на жизнь и здоровье своих сограждан. Короче говоря, «бабло побеждает зло».

В Советские времена Крым получил название «всесоюзная здравница» - и благодаря климату, и благодаря лечебным учреждениям, особенно тем, которые использовали местные лечебные ресурсы, и благодаря достаточно комфортным санаториям, профилакториям и домам отдыха, количество которых постепенно увеличивалось, но в самую первую очередь – благодаря теплому и ласковому морю.

Что греха таить – во времена Украина были в Крыму определенные проблемы с экологией. Не хватало воды, в том числе питьевой – помог канал с днепровской водой. Неоднократные случаи выхода из строя устаревших систем канализации – бытовой и ливневой – заставили местные бюджеты направлять все больше финансовых ресурсов на их модернизацию. В деле защиты окружающей среды не стоял в стороне и республиканский бюджет. В частности, значительные средства выделялись на противооползневые мероприятия, одним из которых стало предотвращения разрушения скалы, на которой стоит знаменитое на весь мир «Ласточкино гнездо».

Настал 2014 год, год аннексии Крыма Российской Федерацией. Сразу же реклама в российских СМИ – вот они, желаемые и легкодоступные для россиян курорты. Все на отдых в Крым!

Прошло шесть лет.

Что за это время такое мощное, богатое государство как Россия сделало для подъема многолетней славы Крыма как здравницы? Улучшились условия жизни крымчан? Стали чище воздух, питьевая вода, земля и море? Или ликвидированы те экологические проблемы, которые так мозолили глаза местной власти?

На все эти вопросы есть один ответ: НЕТ! Никаких изменений в лучшую сторону; скорее наоборот.

На памяти жителей города Армянска экологическая катастрофа на заводе «Крымский титан» в 2018 году: желтые листья на деревьях, вообще голые деревья, неприятный запах в воздухе, ржавые металлические поверхности в квартирах, мертвые птицы, рост числа легочных заболеваний, в том числе среди детей. Кислотный воздух достиг и населенных пунктов материковой Украины.

Оккупационные власти умалчивает тот факт, что причиной экологического бедствия стало прекращение водоснабжения завода по Северо-Крымскому каналу. Для ликвидации аварии из подземных горизонтов в кислотонакопитель завода было закачано 12 млн. куб.м воды и завезено 25 тыс. кубометров известкового молока.

Правительство Аксенова уверяет, что владельцами завода начата его реконструкция. При этом без внимания остается тот факт, что в проекте не решен вопрос стабильного водоснабжения завода. А это значит, что в случае засухи авария может повторяться снова и снова.

Многие из опрошенных горожан не верят в перспективу закрытия завода по экологическим соображениям, а те семьи, которые имеют маленьких детей, говорят, что при повторении ситуации 2018 они будут искать возможность покинуть город.

Армянско-Красноперекопский промузел – это средоточие химической промышленности, где кроме «Крымского титана» расположены такие предприятия как «Крымсода» и Перекопский бромный завод. Плотное сосредоточение химических предприятий несет в себе потенциальную опасность как для окружающей среды, так и для населения, некую химическую взрывчатку.

Но российские власти Крыма провозгласила о необходимости расширения химического производства. Так, завод «Бром» в Красноперекопске планирует инвестировать средства в строительство мощностей по производству хлора, причем со снижением класса опасности с первого ко второму.

Что тут говорить. Если авария на титановом комбинате - это серьезная угроза здоровью крымчан, то авария на хлорной производстве - это уже трупы, десятки и сотни трупов.

Кроме того, намерена увеличить объемы производства и «Крымсода», для чего предприятию предоставлено в пользование часть Сиваша. Будет также разрешено открыть десятки новых карьеров по добыче известняка. Вот такое улучшение экологической ситуации.

Как же можно так пренебрежительно относиться к Крыму и крымчанам и совершенно не учитывать естественный статус курортного Крыма? Видимо у Аксенова за годы его правления так и не хватило времени ознакомиться с Конституцией РФ. А в ней сказано «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии» (статья 42) и «Каждый обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» (статья 58).

Впрочем, чему тут удивляться. Можно подумать, что Путин Конституцию РФ читал ...