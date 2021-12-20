Триптих. Часть 3. Какашечка к какашечке.

10:27 20 Июль Киев, Украина

Депутат российского парламента Крыма, пророссийский политик и общественный деятель Сергей Шувайников утверждает, что ситуация с экологией Крыма как была плачевной, так и осталась. По его мнению, только в 2019 году Минприроды Крыма прониклось проблемами экологии и начало разработку «Стратегии экологической безопасности Крыма», когда до конца каденции власти осталось меньше года.

Наиболее болезненными экологическими проблемами для крымчан Шувайников считает нерекультивованные свалки в степи, предгорье и на Южном берегу Крыма, отсутствие качественных канализационно-очистных сооружений, системное загрязнение прибрежной полосы и воды в курортных городах, а также уничтожение огромного количества полноценных деревьев в районах сооружения трассы «Таврида».

По статистике каждый житель Крыма – и стар, и млад – за год выбрасывает более 350 килограмм твердых бытовых отходов. Это не считая того мусора, который в курортный сезон оставляют за собой приезжие (6 млн приезжих было в 2013 году, 3-3,5 млн в 2019 году).

Населения в 2019 году – 1,9 миллиона. Легко посчитать, сколько бытовых отходов в год подлежит утилизации – порядка 1,1-1,2 миллиона тонн.

К тому же, существуют и коммунальные и промышленные отходы, подавляющее большинство которых тоже подлежит утилизации, и которых значительно больше в пересчете на одного человека – 5-6 тонн в год.

Технология обращения с отходами понятна и для школьника: 1) собрать, 2) вывезти, 3) переделать, 4) утилизировать 5) рекультивировать.

Но оказалось, что уже по первому пункту имеются значительные трудности. Только в Симферополе для сбора мусора на конец 2019 не хватало более тысячи контейнеров, а также сотен дворников, которые не желали работать за зарплату на треть меньше, чем в среднем в России.

Проблему с контейнерами для бытовых отходов оккупационная власть обещает решить в 2020 году хотя бы в Симферополе. С вывозом мусора, как уверяют мэры Симферополя и Севастополя, проблем не будет.

Проблемами Крыма, которые не только не были решены с момента аннексии, но получили за последние годы еще более угрожающие масштабы, стали переработка и утилизация отходов и рекультивация полигонов для твердых отходов.

На сегодня объем накопленных бытовых и коммунальных (!) отходов на всех мусорных полигонах Крыма достиг 55 млн.куб.м – по 27 кубометров на одного крымчанина.

Вопрос переработки мусора с момента аннексии Крыма оставался без внимания власти. Так и не начат в промышленных масштабах процесс изъятия из мусора вторсырья, хотя руководитель проекта «Стоп.Хлам.Крым» Сергей Дубовик утверждает, что такая программа уже работает с 1 января 2019 года, и начинается строительство мусороперерабатывающих заводов, на что Правительство России выделил 1200000000 рублей.

Российский глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал представителям СМИ, что в 2020 году в рамках национальной программы «Экология», утвержденной на заседании Правительства РФ, в 2020 году реализуется пять региональных проектов, уже в 2024 году доля твердых коммунальных отходов, направленных на переработку, составит до 60%, а доля ТКВ, направленных на утилизацию, составит до 36%.

Но местные экологи справедливо считают, что товарищи Гоцанюк и Дубовик выдают желаемое за действительное, что это попытка обеспечить население розовыми очками.

Да, есть национальная программа «Экология», в рамках которой до 2024 года предполагается рекультивация 8 полигонов ТКВ. Не строительство новых полигонов, не строительство мусороперерабатывающих или мусоросжигательных заводов, а рекультивация переполненных полигонов ТКВ.

Со своей стороны, российское министерство ЖКХ Крыма инициировало общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами, который предусматривает строительство до 2024 года 10 мусороперегрузочных станций с системой сортировки и двух автоматизированных мусоросортировочных комплексов. Но обещать не значит жениться.

Проблема мусора, пожалуй, самая масштабная в Крыму. От не переработанных отходов страдают не только курортные города. Симферополь постепенно превращается в одну большую свалку.

Местные жители жалуются, что в окрестностях города практически не осталось чистых полянок для пикников, а в лесах и лужайках, и на обочинах автодорог образуются стихийные свалки. Аналогичная проблема и в самом городе.

Давайте посмотрим внимательнее, как реально воплощается в жизнь дело освобождения Крыма от мусора.

Единственный законный полигон для мусора в Севастополе - «Первомайский» функционирует с нарушениями. Слои мусор не пересыпаются грунтом, вследствие чего полигон превратился в банальную свалку и стал одной из причин попадания Севастополя почти на самый низ российского экологического рейтинга – 73 позиция из 85.

Мусор и отходы из Симферополя еще с советских времен вывозили на полигон «Каменка», который был организован без соблюдения санитарных норм, а полигон считали «временным».

Казалось бы, в 2017 году должна была закончиться необъявленная война между жителями села Каменка и местными властями за закрытие полигона, когда свалку официально закрыли. Но власти разрешили свозить на свалку строительный мусор. А уже под видом строительного мусора на свалку продолжали свозить бытовые отходы.

В 2018 году ввоз мусора все же прекратили и выделили 1000000000 рублей на рекультивацию полигона. Провели тендер, и рекультивация началась.

Но когда установили ограждение, оказалось, что рекультивировать собираются не весь полигон, а только часть. Пусть уж так, но выяснилось, что министерство ЖКХ Крыма на полигоне «Каменка» начало строить мусороперерабатывающий комплекс. И снова с нарушением норм. И снова протесты населения.

Только жители села добились от Аксенова запрета на вывоз мусора на полигон, как в 2020 году пришлось снова выходить на акции протеста, потому что вместо мусороперерабатывающего комплекса министерство решило построить станцию для перегрузки мусора на семи гектарах. И снова с нарушением норм.

Проблема мусора выходит далеко за пределы двух крупнейших городов. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт сообщал об угнетающем санитарном состоянии города, а ситуацию с мусором назвал вопиющей.

Рекультивация полигонов ТКВ в Симферополе, Керчи, Старом Крыму, Алуште, Саках должна была быть начата еще в 2016 году и закончена в 2018. Затем завершения рекультивации перенесли на 2020 год, а теперь разговор идет о 2021-2022 год. Короче говоря, за четыре года завершили рекультивацию полигона только в Саках.

Рекультивацию двух закрытых свалок – в Судаке и Белогорске – в 2022 году должны только начать. И это при том, что за последние два года площадь Белогорского полигона вблизи села Тургенево выросла почти в десять раз. И будет еще расти, поскольку согласно проекту полигона он еще на 40 процентов не заполнен.

Кстати говоря. В свое время на Тургеневской полигоне была начата модернизация. Там начали выбирать из отходов ценные фракции, органика пошла на переработку, установили электростанцию, которая работала на газе, его выделяло мусора; началась рекультивация полигона. И что же? В 2017 году – рассказывает профессор экологии, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко – пришли ребята в камуфляжной форме от Белогорского завода строительных материалов и выбросили компанию «Инсайт-2007», которая там работала.

Всего на территории Крыма экоактивисты насчитали более 700 полигонов и свалок – и санкционированных, и несанкционированных; и это речь идет только о крупных объектах. Если же считать все свалки, то, например, только на территории Ялты насчитали 103 нелегальные свалки. На территории Севастополя было обнаружено 1515 нелегальных свалок, 663 из которых удалось ликвидировать силами жителей города. А в мае 2019 природоохранная прокуратура заявила, что только за год в городе образовалось 4,5 га строительных свалок.

Небрежность оккупационных властей по проблеме с накоплением мусора на полуострове ставит под угрозу здоровье жителей всего Крыма, наносит непоправимый вред флоре и фауне, который всегда славился чистым воздухом и богатой природой. Однако хранить эти блага явно не входит в планы оккупантов. Для военной базы площадью 27 000 квадратных километров наличие природы и гражданских лиц не обязательно.