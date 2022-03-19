Тотальная война

17:51 11 марта Киев, Украина

В последнюю неделю российская армия ведет постоянно в разных местах обстрелы гражданских объектов и гражданской инфраструктуры. Циническое военное преступление в Мариуполе, когда оккупанты разрушили роддом и детскую больницу знаменует переход от бесславно провалившейся «спецоперации» к полномасштабной войне против мирного населения.

Кремль не нашел никаких других возможностей к даже призрачному приближению своей «победы», как снова применить привычную для оккупантов-преступников тактику взятия городов путем создания гуманитарной катастрофы, к которой, собственно, и сводится вся стратегия российских захватчиков. Аналогичная тактика применялась Кремлем и в Чечне, и в Сирии.

То, что никак не может уложиться в голове нормального человека – уничтожение гражданского населения и неоправданная военными действиями жестокость нападающего – веками использовалось оккупационными армиями разных стран. Даже появилась соответствующая военная теория, научно обосновывающая войну против гражданского населения. Теория "тотальной войны".

Главный тезис теории «Тотальной войны» состоит в том, что современная война – это война не армий, это война наций. В ней теряет смысл старое разделение на фронт и тыл, военных и гражданских. В войне так или иначе участвуют все, поэтому «законным объектом уничтожения» может быть любой. Старик, беременная женщина, ребенок…

Фашистские кафиры очень последовательно «внедряли» такой подход еще в Первую мировую. Взятие и расстрелы заложников, разрушение культурных памятников, применение новых неконвенционных средств типа боевых газов - все это, по мнению немецкого командования, должно было посеять ужас у врага и сломать его волю к сопротивлению.

Гитлеровская концепция блицкрига предполагала, что немцы будут «сеять» по другим странам все ужасы тотальной войны, тогда как сами будут наслаждаться радостями почти мирного времени. Карточки, инфляция, голод, исчезновение промышленных товаров – все это будет где-то там, у врагов и в оккупированных странах, но не в Германии.

И только после катастрофической для фашистов Сталинградской битвы Геббельс в своем выступлении в берлинском Дворце спорта 18 февраля 1943 года призвал немцев сплотиться в «тотальной войне». Уже полгода спустя после его речи был стерт с лица земли Гамбург, и это оказалось лишь заделом той войны на уничтожение, которую теперь вели не немцы, а против немцев. И именно немцы в конце концов явили миру назидательный пример нации тотально побежденной, сломанной и политически уничтоженной в результате такой войны.

Путин, как последователь нацистской идеологии, взял «на вооружение» самые плохие и страшные страницы истории. Пытаясь воспроизвести в агрессии против Украины методы «тотальной войны», главная цель которой: комбинацией всех доступных мер заставить украинскую нацию обратиться к своим политикам и военным с требованием любой ценой, на любых условиях прекратить этот ужас, Путин забыл главный постулат «тотальной войны»:

«Победа та нация, которая сможет лучше сплотиться, полнее мобилизоваться, покорить все свои интересы войне и сломать волю противника».

Украина полностью мобилизовала усилия всей нации и покорила все свои интересы святой защите родной страны от агрессора. А о свободе украинцев уже слагают легенды и песни.

Путин до сих пор не понял, что так милы его мертвому сердцу «скрепящие» призывы «Вставай, страна огромная!», «Все на защиту Отечества!», «Враг будет разбит, Победа будет за нами!» - это не о России…

Это – об Украине!

Путин хотел «Тотальной войны»?

Он ее ПОЛУЧИТ!