Только Тотальная "депутинизация"

11:22 04 апреля Киев, Украина





Уже в самом названии россия полностью излагает свою зверскую сущность по отношению к Украине.



Кремль активно усиливает на России риторику о полной ущербности украинцев и неуместности существования Украины и Украинской Нации вообще. Пропагандисты доказывают необходимость этнических чисток и этноцида. Они мечтают о «деукраинизации», а добиться ее мечтают с помощью массовых репрессий украинцев.



«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства».



«Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости по отношению к мирному населению, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. …. Однако, кроме верхушки, виновата и значительная часть народной массы, являющаяся пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно по отношению к гражданским лицам. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования».



«Денацификация неизбежно будет и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».



"Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории".



Совершенно дикая по своей сути статья расставила все точки над «i». Полная деукраинизация – вот главная цель сумасшедшего кормчего Кремля. Тотальное уничтожение украинской нации путём этноцида!



Массовые казни населения изначально входили в план



Сейчас Кремль пытается в очередной раз «вывернуть» факты и «назначить» виновными в массовых зверских пытках и убийствах мирного населения в Киевской области мифических «националистов и бандеровцев», подчеркивая тем самым необходимость «освобождения Малороссии и Новороссии» от зловещего «Киевского режима».



Несмотря на то, что количество свидетельств, подтверждающих причастность российских войск, в частности кадыровцев, к убийствам мирных жителей растет, такая ложь находит свою широкую аудиторию. Лишенные правлением путина собственного ума и воли россияне готовы поверить любому дерьму кремлевской пропаганды.



Они готовы поверить и верят Минобороны РФ, уже назвавшему страшные преступления россиян в Киевской области «провокацией украинских националистов».



Глава СК РФ Бастрыкин поручил проанализировать сообщения об убийстве мирных жителей в Буче. А поскольку Минобороны уже назвало это фэйком и провокацией, СК и призывает принять меры к разоблачению этих провокаторов. Уголовное введение будет открыто по статье о «фейках о российских вооруженных силах».



Некоторые вещи не укладываются в уме. Так не должно быть, потому что это противоестественно. На российском государственном сайте РИА Новости вышла статья «Что россия должна сделать с Украиной». «…должна сделать»!Уже в самом названии россия полностью излагает свою зверскую сущность по отношению к Украине.Кремль активно усиливает на России риторику о полной ущербности украинцев и неуместности существования Украины и Украинской Нации вообще. Пропагандисты доказывают необходимость этнических чисток и этноцида. Они мечтают о «деукраинизации», а добиться ее мечтают с помощью массовых репрессий украинцев.«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства».«Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости по отношению к мирному населению, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. …. Однако, кроме верхушки, виновата и значительная часть народной массы, являющаяся пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно по отношению к гражданским лицам. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования».«Денацификация неизбежно будет и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии»."Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории".Совершенно дикая по своей сути статья расставила все точки над «i». Полная деукраинизация – вот главная цель сумасшедшего кормчего Кремля. Тотальное уничтожение украинской нации путём этноцида!Массовые казни населения изначально входили в план путина по вторжению в Украину. Глава британской разведки MI6 Ричард Мур говорит о том, что «Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают».Сейчас Кремль пытается в очередной раз «вывернуть» факты и «назначить» виновными в массовых зверских пытках и убийствах мирного населения в Киевской области мифических «националистов и бандеровцев», подчеркивая тем самым необходимость «освобождения Малороссии и Новороссии» от зловещего «Киевского режима».Несмотря на то, что количество свидетельств, подтверждающих причастность российских войск, в частности кадыровцев, к убийствам мирных жителей растет, такая ложь находит свою широкую аудиторию. Лишенные правлением путина собственного ума и воли россияне готовы поверить любому дерьму кремлевской пропаганды.Они готовы поверить и верят Минобороны РФ, уже назвавшему страшные преступления россиян в Киевской области «провокацией украинских националистов».Глава СК РФ Бастрыкин поручил проанализировать сообщения об убийстве мирных жителей в Буче. А поскольку Минобороны уже назвало это фэйком и провокацией, СК и призывает принять меры к разоблачению этих провокаторов. Уголовное введение будет открыто по статье о «фейках о российских вооруженных силах».Некоторые вещи не укладываются в уме. Так не должно быть, потому что это противоестественно.

Именно такими являются зверства на Киевщине и в других местах Украины – противоестественными. Люди не могли их сделать. И еще более противоестественно выглядит реакция на преступления властей России и ее населения.



Даже у войны есть свои правила человечности. Сама россия за ними не живет. И не воюет. Потому что, на россии, в большинстве своем не люди – а звери. Власть кровавых хищников в стране тупых овец.



Какое может быть с ними перемирие, каков мир и добрососедские отношения? Только Победа! Только тотальная «депутинизация» и массовая «дерусификация» «Кровавой Империи» хоть как-то утолит боль и справедливую ярость украинцев по отношению к мерзавцам, называющим себя «избранной нацией»!