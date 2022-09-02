Россия – огромная страна. В географическом смысле этого слова. 9 тыс. км. с запада на восток и 4 тыс. км. с юга на север. Тютчев был совершенно прав, что даже не пытался измерить россию аршином. Да о «уме» он не ошибся. Для того чтобы понять безумца нужно быть самому не совсем при здравом уме. Но сейчас не об этом…

Россия, как и любая другая, мало-мальски развитая страна, должна иметь полноценную систему сообщения «от края до края». От удачной и стабильной логистики зависит множество процессов жизнедеятельности. Тем более для такого «территориального монстра», как россия.

Раньше россияне гордились тем, что «только самолетом можно долететь». Но с началом безосновательной войны против Украины и введения международных санкций в ответ на агрессию, «лететь» теперь стало очень тяжело. Собственная авиационная промышленность, один из предметов прежней гордости СССР, во времена «демократического» правления «новой» власти кремля была настолько разворована путинскими дельцами, что едва держалась «на плаву» исключительно за счет импортных комплектующих. Но и комплектующим из «загнившего» Запада и Востока, и импортным самолетам, «бороздившим необъятные небесные просторы великой империи» с началом санкций пришел конец. Мифическое «импортозамещение» оказалось лишь сладким бредом имперских чиновников и «крылья россии» начали отпадать друг за другом. А на запчастном «каннибализме», когда разбирается два самолета для того, чтобы хотя бы один смог на время «взлететь в небо» долго российская авиация не протянет…

Автомобильный транспорт и его собственное производство в россии тоже последовали «за русским кораблем». «Мало какая птица сможет перелететь через Днепр…». Так же, как и практически никакая Лада или Москвич сегодняшнего дня не сможет проехать через всю россию. Да еще и по таким дорогам… Тем более что даже КамАЗ, гордость автопрома россии, остался без двигателей. Ибо Китайская Weichai прекратила поставлять КамАЗу свои газомоторные двигатели. Теперь нет ни двигателей Weichai, ни коробок ZF, ни топливной аппаратуры Bosch. А такого количества лошадей, чтобы запрячь ими российские грузовики, у россии никогда не было и не будет. Импортные же грузовые и легковые автомобили постигла «подсанкционная судьба» «крылатых родственников».

Еще в россии есть железнодорожный транспорт. Но неожиданно выяснилась очень грустная для кремля новость. Оказывается, что собственное «мощное аналоговое» производство не может выплавлять именно ту марку стали, которая используется для изготовления подшипников на российские вагоны! Прежде всего, речь идет о грузовых перевозках, которые могут остановиться без подшипников для вагонов большой грузоподъемности. В перспективе может дойти до полной остановки производства и ремонта всего состава ржд.

Шведская SKF и американские Timken и Amsted Rail ушли с российского рынка, оставив российские «железные артерии» на произвол судьбы. А из отечественного «скрепного говна и палок» высококачественные кассетные или цилиндрические подшипники, используемые в инновационных вагонах большой грузоподъемности, составляющие в общем объеме производства вагонов россии по итогам 2021 года 42,7%, а в сегменте полувагонов – 94,7%, не сделаешь.

Власть россии (кто бы сомневался!) быстро нашла выход. Продлить сроки использования этих движущихся частей без капитального ремонта и замены на 25 процентов! Это значит, что на 25 процентов станет меньше работы российским партизанам, которые сейчас «пускают под откос» российские вагоны, потому что неисправные вагоны «на последнем дыхании» и сами умело будут слетать с рельсов. Минимум на 25 процентов… Потому что часто необходима внеплановая замена подшипников вагонов на «импортозамещающие» образцы собственного производства, может существенно увеличить количество железнодорожных «неурядиц».

И останутся в россии одни только трубопроводы. Но, как бы ни хотел этого кремль, в трубу не запихнуть ни уголь, ни строительные материалы, ни изделия металлургии, ни лес. Да и трубопроводный транспорт тоже находится под опасностью санкций.

Достаточно вспомнить производителя турбин для знаменитого Северного Потока (Siemens Energy!) и страну, которая ремонтирует эти турбины (Канада!).

Учитывая размеры страны и зависимость от угля и нефти большинства регионов «необъятной», россию ждут совсем нелегкие времена. Современные преступные власти россии, вместо того, чтобы обеспечить собственную страну элементарными вещами, необходимыми для существования, начали кровавую войну против Украины. Все сказки об «избранности» и «скрепости» россии выглядят, как минимум, смешно от властей страны, которая даже себя не может обеспечить качественными гвоздями. Что уж говорить о таких «сверхсложных» вещах, как подшипники, двигатели и турбины…