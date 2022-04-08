Только к Победе!





Враг отступает практически по всей Киевской и частично в Черниговской областях. Воины



Во многих случаях оккупанты отходят сами, без боя, оставляя за собой разрушенные городки и деревни. Покидая своих «200-х», мародеры активно «подбирают» даже простое сельское зерно, забивая «мародёркой» все свободные места отступающей техники.



В конце февраля среди экспертов было распространено мнение, что поняв бесперспективность и отказавшись от активных наступательных действий на Киевщине и Черниговщине, российские войска перейдут к обороне и будут «закапываться в землю», строя защитные сооружения. Но оказалось, что армия РФ в целом ушла из Киевской области.



До полудня 1 апреля список покинутых Россией населенных пунктов опубликовал Генштаб ВСУ. «На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная».



На Черниговском направлении россияне вышли из таких пунктов как Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.



То есть, всего 28 сел и поселков. Началась новая фаза войны на Украине.Враг отступает практически по всей Киевской и частично в Черниговской областях. Воины ВСУ восстанавливают контроль над временно оккупированными территориями.Во многих случаях оккупанты отходят сами, без боя, оставляя за собой разрушенные городки и деревни. Покидая своих «200-х», мародеры активно «подбирают» даже простое сельское зерно, забивая «мародёркой» все свободные места отступающей техники.В конце февраля среди экспертов было распространено мнение, что поняв бесперспективность и отказавшись от активных наступательных действий на Киевщине и Черниговщине, российские войска перейдут к обороне и будут «закапываться в землю», строя защитные сооружения. Но оказалось, что армия РФ в целом ушла из Киевской области.До полудня 1 апреля список покинутых Россией населенных пунктов опубликовал Генштаб ВСУ. «На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глебовка, Ясногородка, Толокунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная».На Черниговском направлении россияне вышли из таких пунктов как Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка.То есть, всего 28 сел и поселков.





«Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют, и что они делают. Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно», – заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский.



Россия бросает значительные силы на юго-восток, чтобы получить более или менее приемлемый для «внутреннего потребителя» результат к важной дате — Дню Победы 9 мая и одновременно усилить свои переговорные позиции.



Для Кремля определенная победа или что-то выданное за такую может стать основным элементом фона встречи президентов Зеленского и



Путин пытается собрать "в одной руке" выигрышные карты для того, чтобы на возможных переговорах вести себя "с позиции силы". К сожалению, США и союзники пока скептически относятся к идее предоставления гарантий безопасности Украине в случае объявления ею нейтралитета, а это краеугольный камень возможных договоренностей с Россией.



Как сообщает CNN со ссылкой на источники, США и их союзники сейчас обсуждают просьбы Киева о гарантиях безопасности в случае отказа от НАТО и объявления о нейтралитете как уступке России, чтобы положить конец войне. Именно такой вариант продвигается на переговорах Украины.



Но, похоже, Запад не готов к таким обязательствам. Некоторые представители администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезно, а один западный чиновник сказал CNN, что каких-либо высказываний и действий западных стран, «кроме полной приверженности защите Украины, украинцам будет недостаточно».



Но Запад не торопится с гарантиями. Как ни спешит он и с поставками «тяжелого» наступательного вооружения, необходимого ВСУ для того, чтобы выбить вражеские войска с собственной суверенной территории. Путин вряд ли отдаст без боя то, что смог временно забрать под контроль оккупационных войск. Кремль попытается оставить «сухопутный коридор» в Крым и всю территорию Донецкой и Луганской областей с целью расширения так называемых ЛДНР.



После провала блицкрига Путина это сойдет для России за оправдание войны и потерь.



Такое развитие событий совершенно не устраивает Украину и украинцев. То, что враг унес силой, силой и будет возвращено! В любом случае, с помощью Запада или без! Но и без того огромная цена, которую украинцы уже заплатили своей жизнью за самостоятельность и Волю, не должна увеличиться. Руководство Украины оценивает такое отступление врага довольно сдержанно, говоря, что части, вероятно, будут переброшены на юго-восток страны, прежде всего, на Донбасс, где напряжение боев, наоборот, нарастает.«Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют, и что они делают. Знаем, что они убираются из тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других, очень важных. На тех, где нам может быть сложно», – заявил в своем обращении президент Владимир Зеленский.Россия бросает значительные силы на юго-восток, чтобы получить более или менее приемлемый для «внутреннего потребителя» результат к важной дате — Дню Победы 9 мая и одновременно усилить свои переговорные позиции.Для Кремля определенная победа или что-то выданное за такую может стать основным элементом фона встречи президентов Зеленского и Путина , подготовка которой, как дают понять стороны, продолжается.Путин пытается собрать "в одной руке" выигрышные карты для того, чтобы на возможных переговорах вести себя "с позиции силы". К сожалению, США и союзники пока скептически относятся к идее предоставления гарантий безопасности Украине в случае объявления ею нейтралитета, а это краеугольный камень возможных договоренностей с Россией.Как сообщает CNN со ссылкой на источники, США и их союзники сейчас обсуждают просьбы Киева о гарантиях безопасности в случае отказа от НАТО и объявления о нейтралитете как уступке России, чтобы положить конец войне. Именно такой вариант продвигается на переговорах Украины.Но, похоже, Запад не готов к таким обязательствам. Некоторые представители администрации Байдена признают, что еще одно соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезно, а один западный чиновник сказал CNN, что каких-либо высказываний и действий западных стран, «кроме полной приверженности защите Украины, украинцам будет недостаточно».Но Запад не торопится с гарантиями. Как ни спешит он и с поставками «тяжелого» наступательного вооружения, необходимого ВСУ для того, чтобы выбить вражеские войска с собственной суверенной территории. Путин вряд ли отдаст без боя то, что смог временно забрать под контроль оккупационных войск. Кремль попытается оставить «сухопутный коридор» в Крым и всю территорию Донецкой и Луганской областей с целью расширения так называемых ЛДНР.После провала блицкрига Путина это сойдет для России за оправдание войны и потерь.Такое развитие событий совершенно не устраивает Украину и украинцев. То, что враг унес силой, силой и будет возвращено! В любом случае, с помощью Запада или без! Но и без того огромная цена, которую украинцы уже заплатили своей жизнью за самостоятельность и Волю, не должна увеличиться.

Поэтому Украина должна одержать еще одну очень важную победу – на дипломатическом фронте, все же склонив заокеанских и европейских партнеров к более решительным действиям в деле защиты мировой стабильности и демократического направления развития будущего.