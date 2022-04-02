В последние годы власти России практически уничтожили возможность гражданам страны выражать свое личное мнение, отличающееся от принятых кремлевских догм.

Внесистемная оппозиция благодаря широкому применению карательных мер в России уничтожена. Системная (читай: провластная) оппозиция практически не играет никакой роли в социуме и является по сути лишь одним из средств власти для контроля и предупреждения выхода из провластной «пути» общественного мнения.

Народ России в течение многих лет «программировался» исключительно на бездумную поддержку любых решений кремлевских преступников. Иметь свою личную отличную точку зрения стало просто небезопасно.

В России сегодня выходить на митинги или вставать в пикеты стало практически невозможно. Буквально любое публичное высказывание против войны в Украине заканчивается задержанием, штрафом, сутками ареста, а с недавних пор может привести и к уголовному преследованию.

Но полностью зомбировать российское общество Кремлю не удалось.

В России распространяется относительно новая форма протеста против действий власти – так называемый «тихий пикет». Это нанесение на одежду или аксессуары различных надписей, часто эмоциональных, отражающих личное отношение человека к той или иной проблеме или ситуации.

Такая форма самовыражения более безопасна по сравнению с традиционными пикетами и протестными массовыми мероприятиями, но дает возможность человеку высказать свою личную точку зрения. Выразить свой протест.

Бесспорно, выйти сейчас в Москве с надписью на сумке или одежде Путин х..ло или Нет войне тоже довольно опасно. Но полиция в большинстве случаев не обращает внимания на маленькую надпись. Зато на него обращают внимание те, для кого такие надписи не просто декорация одежды, а отвечают сущности их личных мыслей и волнений.

Люди менее склонны выражать мнение, если чувствуют, что находятся в меньшинстве. Поэтому «Тихий пикет» может стать очень важным средством демонстрации своей позиции: если хотя бы одного человека он мотивирует присоединить свой голос к носителям «тихих пикетов» – все это не зря.

Во время войны, которую ведет россия против Украины, «тихий пикет», в первую очередь, напоминает людям — противникам «спецоперации», что они не одиноки. Показывает людям, которые «зозомбированы» и поддерживают нынешнюю власть, что кроме таких как они есть еще и реальные люди, а не проплаченные боты в интернете, не «предатели родины», которые «убежали на Запад». "Тихий пикет" развенчивает скрепительные мифы и легенды о тотальном "единстве".

Безусловно, это вряд ли сможет убедить многих, но когда видишь протест в жизни, а не только в твиттере, появляется чувство общности, понимание, что многие тоже «против» и не безразличны.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто ходит с тихими пикетами, развешивает желто-голубые ленты и открытки. Это дает надежду на то, что Россия еще не совсем потеряна для мира.

Возможно, именно эти, такие маленькие и простые надписи, станут той искрой, из которой потом вспыхнет пламя, очистящее россию от путинской нечисти.