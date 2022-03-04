2021 уже запомнился рядом громких международных событий, к которым причастна Россия. Событий, полностью негативных и страшных. Евросоюз возмутили разоблачения террористических действий российского ГРУ, информация о которых в этом году облетели первые полосы всех средств массовой информации стран мира. По данным расследователей, россияне могут быть причастны к серии взрывов на складах боеприпасов и военных заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Портал Bellingcat обнародовал резонансное расследование, согласно которому по меньшей мере два из этих взрывов - дело рук спецподразделения ГРУ. Члены этого спецподразделения причастны также к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипача и ряда других тайных операций в Европе.

Об этих событиях много говорили и писали. Европа практически единодушно обвиняет Кремль в международном терроризме. Но как-то за кадром остались события на территории Украины, случившихся в течение времени российской агрессии. О них или забыли, или даже не знали в Европе. Зря. События не менее страшные и громкие. И Украина их точно не забыла и не забудет никогда. Потому что за ними стоит страх, горе и жизни людей.

Около 2 часов ночи 29 мая 2014 на железнодорожном мосту возле станции Зеленый Колодец (недалеко от с. Зеленый Колодец Чугуевского района) на перегоне Мохнач - Зеленый Колодец в Харьковской области произошел подрыв рельсового полотна, который был обнаружено машинистом поезда «Адлер - Киев ». Также в результате взрыва ударной волной выбило стекла в домах вблизи железной дороги. Событие квалифицированно как террористический акт.

17 июня 2014 около 14 часов на территории сел Безсалы и Красное Лохвицкого района Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв, в результате которого из газотранспортной системы потеряно до 10 млн куб. м природного газа.

Ключевая версия взрыва на газопроводе - теракт. Правоохранители утверждают, что этому взрыва предшествовали две попытки террористических атак на украинскую газотранспортную систему, произошедших на территории Ивано-Франковской области в конце мая 2014 года.

23 декабря 2014 в 01.40 под Мариуполем был взорван железнодорожный мост через реку Кальчик на 1260 км железнодорожного перегона, что недалеко от поселка Мухин. В результате взрыва повреждены опоры моста. Движение поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта временно приостановлено. Подрыв моста квалифицировали как террористический акт.

20 января 2015 на перегоне Рузаевка-Камыш-Заря вблизи села Кузнецовка Запорожской области взорвали железнодорожный мост. По меньшей мере 10 из 30 вагонов товарного поезда сошли с рельсов. 21 января 2015 в Луганской области был взорван мост через Северский Донец в Станице Луганской.

22 февраля 2015 в Харькове на мирном митинге произошел взрыв. На месте погибли два человека (активист евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко), на следующий день скончался в больнице скорой и неотложной помощи 15-летний подросток Даниил Дидик, пострадавший во время взрыва. Через день умер 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук.

6 октября 2015-го на железнодорожной станции «Купянск-Узловой» взорвалась цистерна, взрыв правоохранителями квалифицирован как покушение на диверсию с помощью магнитной мины СПМ.

23 марта 2017, в 2:46 ночи на военных складах боеприпасов 65-й базы хранения в Балаклее под Харьковом произошла серия взрывов и начался пожар. Военный прокурор Украины Анатолий Матиос квалифицировал произошедшее как диверсию. Пожар охватил несколько площадок хранения танковых и артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм, огонь распространился примерно на треть территории базы, площадь которой составляет 368 га. Вокруг зоны пожара было организовано 7-километровый рубеж, территорию в радиусе 50 км объявлено чрезвычайной зоной. Из-за пожара началась эвакуация населения города и прилегающих к военным складам сел. Так, из Балаклеи были эвакуированы более 16 000 человек, из села Вербовка и села Пришиб - 2700 человек, из села Яковенково и села Волохов Яр - 806 человек. В результате катастрофы погиб 1 женщина, еще 4 человека ранены.

26 сентября 2017 возникло возгорание на стратегических складах боеприпасов 48 арсенала ВСУ во Калиновкой. В результате пожара взорвалось 32-40 тыс. Тонн снарядов. По состоянию на 2017 год, 48-й арсенал был одним из крупнейших в Украине. Эвакуировано около 30 000 человек. В больницу попали двести человек. Убытки от потери боеприпасов составляют не менее 800 млн долл.

31 августа 2020 на Житомирщине произошел подрыв железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением «Барбары - Коростень». На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет. Обстоятельства совершения преступления расследуются следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Многочисленные подрывы гражданских объектов, офисов волонтеров и патриотических партий на Харьковщине и Одесской области, Николаеве, Херсоне, Киеве в течение 2014-2017 годов. Подрывы автомобилей и убийства Павла Шеремета, полковника СБУ Александра Хараберюша, сотрудника Департамента контрразведки полковника Юрия возня, полковника ГУР МО Максима Шаповала, бойца добровольческого батальона Тимура Махаури.

Это далеко не полный перечень географии и целей диверсантов ГРУ РФ. Результаты расследований и связи задержанных указывают на наличие в преступлении «русского следа».

Украина такого никогда не забудет. И это все очень нужно помнить Европе, когда она будет решать дальнейшие санкции и вводить новые запреты Кремлю. Путинский Кремль - коварный враг всему цивилизованному миру. Это нужно помнить и относиться к путинской власти в соответствии с ее действий. Враждебных действий.