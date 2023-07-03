"Театр абсурда"?

Постоянное ощущение нереальности происходящего. По крайней мере, на россии. Совершенно непонятный марш "повара", который быстро превратился в демарш. Реакция либеральной псевдооппозиции и недовольных диктаторским режимом, которые лишь изредка "на словах" поддержали "мятежников", но главная помощь тем, кто "шел на москву менять власть", проявила себя лишь в воинственных интернет сообщениях, "кухонных разговорах" и аплодисментах в ростове. Аплодисментах потом, когда уже обманутые "вагнеровцы" возвращались "домой". Или на казнь. Или на изгнание.

А где же были все те, кого путин считает "настоящими русскими" и о чьей "всенародной поддержке" постоянно ведет свои болезненные публичные разговоры? Почему не бросились под танки "предателей" в Ростове или на подступах к Москве? Такое впечатление, что в России нет ни первых, ни вторых. Тотальное равнодушие и бездействие нации в тот момент, когда, по мнению подавляющего большинства, решалась судьба будущей России. Могла решиться, но...

Где стоял тот "мощный заслон" нацгвардии, которому через два дня напряженного графика лечебной психотерапии и приема успокоительных так благодарил Путин? Кому и за что? И как же нужно презирать собственный народ, чтобы нести такую чушь и не хохотать, как сумасшедший? "Пипл схавает"? Нет на россии народа, нет русской нации. Есть лишь серая аморфная масса, которая полностью зависит от электростимуляции власти. Надежда на выздоровление россиян и хотя бы любой намек на собственный разум и волю окончательно исчезли вместе с пылью от танков ЧВК.

Информация о том, что Запад попросил не наносить удары по врагу во время пригожинского автопробега вызывает возмущение. Вот очень хочется, чтобы это был фейк. Даже если это все была цирковая постановка фсб, вражеская растерянность и деморализация войска от этого никуда не исчезли. Так почему не воспользоваться? Чего ждать? Пригожин зайдет в кремль, вытащит Путина и повесит его на красной площади и завершится война? Пристыженные россиянки вернут Украине украденные территории? Отстроят уничтоженное и вернут к жизни погибших? Чушь! Тогда к чему такие запреты или просьбы?

Вопросов очень много. Много непонятного при отсутствии полной информации о причинах. Поэтому последствия от действий "карманной армии" пригожина (или путина?) могут быть разнообразными. Возможно, это все непросчитанная реально амбициозная глупость слишком высоко взлетевшего повара. Возможно, кто-то что-то пообещал, но не выполнил. Например, определенные люди из окружения Путина (или агенты иностранных разведок, или еще кто-то) должны были совершить какие-то действия в самой москве и чвк только бы завершили комбинацию. Возможно, таким образом путин подготовил тотальную чистку окружения и общества, за которыми пристально следили и взяли "на карандаш".

Почему не рассмотреть "марш Вагнера", как передислокацию боеспособных и опытных на войне подразделений в Беларусь и с помощью таких псевдоизгнанников не обеспечить контроль территории неуверенной в своем достаточно вялом партнерстве с кремлем Беларуси, одновременно создав плацдарм для нового наступления на Черниговщину и Киевщину?

Множество возможных причин, сценариев и последствий.

Недооценивать врага, его хитрость и коварство - опасное дело. Но за последнее время события в России идут по такому сценарию, что начинаешь склоняться на сторону тех, кто считает, что россияне в своем большинстве просто умственно деградировали. Но одно дело смеяться над теми жителями российской глубинки, которые, получив счастье перебраться летом из своих привычных "пятистенок" в дома в военных городках, сначала грели воду на линолеуме, потом на косяках, потом - повыламывали стекла и в ход пошли оконные рамы с дверями, а под осень - собрались и снова вернулись в свои закопченные и полуразвалившиеся дома. Холодно же в цивилизованном жилье без окон и дверей!

И совсем другое дело защищать страну от толпы придурков с нулевым IQ и огромной популяцией. Не факт, что умный враг более опасен, чем такая стая первичных инстинктов при отсутствии умственного контроля.