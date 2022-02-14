Танцы с волками

Недавно Комитет по международным отношениям Европейского парламента опубликовал проект доклада с рекомендациями руководства Евросоюза по поводу выстраивания отношений с Россией. В документе приведены пять принципов, опираясь на которые, по мнению комитета, европейским странам следует взаимодействовать с Москвой.

Так, в ведомстве предложили сконцентрировать усилия на борьбе с российским вмешательством во внутренние дела ЕС. Вмешательство в суверенные дела уже давно стало визитной карточкой Кремля.

«Особенно важно не поддаваться соблазну пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью - восстановить диалог с Россией», - подчеркивает докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.

Консолидация усилий на противодействии угрозе безопасности стран Европы должна стать неотъемлемой частью мероприятий, которыми Европа пытается нивелировать постоянные агрессивные попытки Кремля. Введение санкций и усиления финансового мониторинга действий России за рубежом направлено на предупреждение экономических преступлений России за рубежом.

Кроме того, Комитет по международным отношениям Европейского парламента порекомендовал Брюссель поддержать часть продемократического общество в России с использованием успехов программы «Восточное партнерство» как источника вдохновения для подавляющего большинства россиян.

Как следует из доклада, принцип «поддержки демократии» предполагает противостояние русскоязычной прокремлевской пропаганде, которую «щедро» применяет Кремль как весомую составляющую часть гибридной войны »власти России против демократического мирового сообщества. Для этого Евросоюза предлагается создать телеканал «Свободная Россия» (Free Russia Television) с круглосуточным вещанием.

Авторы документа уверены в том, что «Евросоюзу следует принять и анонсировать стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией, что включает широкий спектр условий и стимулов, таких как облегчение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также стратегическое партнерство; оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России ».

Предсказуемо возможные «антидемократические» результаты будущих парламентских выборов в России беспокоят парламентариев Европы. Евросоюз должен быть готов не признать парламентские выборы в России 2021 и исключить Россию из международных парламентских ассамблей, если выборы будут признаны сфальсифицированными.

В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «агрессивном поведении» и заявил о необходимости сдерживать ее действия, а также усилить оборону альянса и увеличить ее финансирование. В свою очередь, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснила высокие расходы на вооружение «поведением России».

Европейские политики обращают внимание на сдерживание российской агрессии. В этом пункте они предложили совместно с НАТО и международными партнерами давить на Москву, чтобы она «не вмешивалась» в дела региона «Восточного партнерства» и вернула «оккупированные территории восточных государств - соседей ЕС».

Если Россия продолжит агрессивные угрозы и военные действия, то ЕС следует быть готовым к тому, чтобы призвать к отключению страны от международной платежной системы SWIFT. Кроме этого, руководству Евросоюза предлагается составить план уменьшения зависимости от поставок российского газа и нефти - по крайней мере до тех пор, пока в Кремле находится нынешнее руководство.

В проекте доклада Комитета по международным отношениям Европейского парламента среди других рекомендаций является следующая: признание расследований Bellingcat основанием для введения новых санкций. То есть официально признать по умолчанию расследования Bellingcat источником правдивой информации. Это грозит Кремлю если не катастрофой, то крайне неприятными последствиями. Ведь Bellingcat за все это время, начиная с 2014 года собрал такое количество доказательств преступлений путинского режима, новые обоснованные санкции против Кремлевской власти можно будет вводить хоть каждый день.

Но трудно рассчитывать на «разумность» кремлевской внешней и внутренней политики в ближайшие времена. Поэтому Европа старается максимально снизить риски от такого «соседа» и сохранить демократические достижения европейских стран.