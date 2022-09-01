Такой себе "источник свободы и правосудия"...

Главная цель путинско-кремлевской пропагандистской машины – формирование у внутренней и внешней аудитории уверенности в том, что российская агрессия против Украины была вынужденным шагом кремля в ответ на так называемую «украинскую угрозу». Отсутствие какой-либо доказательной базы под эти утверждения и сама абсурдность такого мнения для подавляющего большинства информационных реципиентов сделала невозможным закрепление такого месседжа в сознании сознательной (извините за тавтологию!) части человечества.

Единственным исключением является внутренняя аудитория россии, по крайней мере, большая ее часть, которая «с легкостью» усвоила откровенную ложь кремля, находясь под постоянным влиянием псевдопатриотической агитации и агрессивной пропаганды. Зерна лжи упали на заранее подготовленную почву и уверенно «проросли» в мозгах россиян.

"Внешняя" часть информационной спецоперации москвы с треском провалилась. Демократическое сообщество смогло отделить «зерна от плевел» и отреагировало на российскую агрессию стойким осуждением, мощными санкциями и помощью для Украины в ее борьбе против оккупанта.

Убедившись в невозможности выставить Украину как виновника и первопричину вторжения россии, кремль «отошел» на заранее подготовленные информационные позиции, имеющие целью по крайней мере «уравнять роли» россии и Украины, поровну распределив между ними ответственность за военные преступления, совершаемые орками в этой преступной войне против украинцев. «Пытки и зверские убийства мирных граждан и пленных – это лишь наш симметричный ответ на преступления бандеровских властей Киева и его наемников, которые намного страшнее нас, героев-освободителей…»

Для нас, украинцев – это уже привычный кремлевский лживый цинизм, не имеющий предела. Но еще есть международное сообщество, от которого зависит цена, которую заплатит Украина за победу и ее сроки. Поэтому, информационная агрессия кремля, направленная на настроения и мнения людей, которые сейчас объединились с Украиной в борьбе против общего врага – путинской россии, представляет не только угрозу для будущего не только Украины, но и всего демократического мира в целом.

Что нужно сделать для того, чтобы в откровенную ложь поверили даже умные люди? Во-первых – массированность и скоординированность информационной агрессии. Ложь должна «литься» из каждой щели, дополняя и подчеркивая друг друга.

Во-вторых – источники такой лжи должны вызывать доверие у граждан, быть беспристрастным лидером общественного мнения в области и трендах распространяемой лжи. На поиск и «дружбу» с такими «источниками» кремль не жалеет ни денег, ни обещаний, ни ресурсов. Ибо они формируют общественное мнение гораздо лучше, чем любые официальные источники и штатные пропагандисты.

Заподозрить в непрофессионализме Amnesty International, как сказано на официальном сайте этой организации – «всемирное движение, объединяющее более 9 миллионов человек, считающих борьбу с несправедливостью своим личным делом», невозможно.

С официального сайта: «После пятидесяти лет беспрецедентных достижений Amnesty International проходит через трансформацию, чтобы приспособиться к новым стремительным изменениям в мире. От большой базы в Лондоне мы перешли в региональные офисы в городах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Южной Америки, Ближнего Востока. Региональные офисы стали основными центрами нашей расследовательской деятельности и коммуникаций.

Новые региональные офисы усиливают работу Секций, уже существующих на национальном уровне более чем в 70 государствах мира. Это дает нам возможность быстро реагировать на события, где бы они ни происходили, быть мощным источником свободы и правосудия».

И вот этот «мощный источник свободы и правосудия» 4 августа в своем материале на официальном англоязычном сайте подверг критике действия Вооруженных Сил Украины и практически обвинил их в военных преступлениях и нарушениях правил ведения войн. "Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

Страшные многочисленные жертвы среди мирного населения Украины Amnesty International объясняют тем, что ВСУ размещается в жилых кварталах умышленно, прикрываясь людьми как живым щитом, и только в отдельных случаях жертвы среди мирного населения Украины не объясняются подобным поведением украинской стороны, которая, как пишет организация, делает таким образом, многочисленные военные преступления. В редких случаях! То есть тысячи безвинно убитых украинцев практически полностью на совести защитников Украины?!!

Не надо обладать никакими сверхъестественными способностями, чтобы понять, что утверждения «беспристрастных расследователей и правозащитников» целиком и полностью воспроизводят лживые нарративы кремлевской пропаганды. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Amnesty International создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником". А именно в этом и состоит одна из задач кремлевской пропаганды как составляющей ведения гибридной войны, которую россия уже давно начала против Украины.

На чью «мельницу льет воду» неправительственная организация с британскими корнями, позиционирующая себя как транснациональный «источник свободы и правосудия» вполне понятно. Подобные заявления ставят крест на доверии к таким расследователям. Тем более что украинский офис не привлекался к подготовке доклада Amnesty International.

Директор украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук «до последнего» надеялась все исправить, а украинский офис настаивал, что Amnesty International должна как минимум принять во внимание две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Но руководство, как говорит Покальчук, «не сделало надлежащих шагов по защите интересов людей, на которых работает организация, и всего правозащитного движения».

Когда вернувшегося в Россию Навального заключили в тюрьму, Amnesty International сначала встали в защиту российского оппозиционера, но уже через месяц выступили с заявлением, что не собираются его поддерживать и вообще не считают его политзаключенным, хотя ее (Amnesty International) никто тогда не просил высказывать свое мнение и давать публичные оценки. Никто, кроме кремля, очевидно… Но тогда, в начале 2021 года речь шла об отдельном человеке и состоянии протестного движения в одной стране – России.

Сейчас же «беспристрастные выводы» Amnesty International касаются течения преступной войны, которую путинская орда начала в Украине не только против украинцев, но и всего демократического мира вообще. И от скорой и уверенной победы Украины над «кремлевским злом» при помощи и поддержке международного сообщества зависит общемировое будущее.