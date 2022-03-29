Такой изменчивый бред...

Согласно тому, как российская оккупационная армия постоянно получает «по щам» от защитников Украины и практически «забуксовала» на самом старте «грандиозных» планов Путина, меняется и «победная» риторика Кремля.

Куда-то подевались шумные возгласы о «победе за три дня». Ситуация на фронтах говорит сама за себя. Вместо «молниеносной победы» захватчик получил изнурительные бои за каждый метр украинской земли. Поэтому сейчас все чаще раздаются сказки о том, что «все идет согласно «гениальному» плану» и, на самом деле, «мы никуда не спешили и не спешим». И, хотя, «гениальность» плана уже очевидна всем, кто имеет глаза и уши, Кремль как мантру повторяет тезис о «соответствии результатов полученным задачам».

Рассказы о «незначительных потерях» не справляются с количеством погибших в российской армии, которое уже превысило показатели общих потерь за 10 лет войны СССР в Афганистане. Активное внедрение в армии РФ далекого от общечеловеческих законов тезиса «нет тела – нет дела», когда сотни трупов кафиров остаются «на удобрения» на полях Украины и их никто не забирает и не отправляет в Россию на человеческое захоронение вызывает лишь непонимание и глубокое отвращение. В условиях цифровизации ХХІ века скрыть такие преступления по отношению к своим солдатам практически невозможно.

Из кремлевской риторики куда-то подевались рассказы о «слабой армии Украины», которая, за исключением «нацистского «Азова», ни на что не способна. Создается впечатление, что «Азов», исходя из кремлевских басен – это вообще вся украинская армия, настолько умело воины Вооруженных Сил Украины уничтожают врага. Поэтому вместо «страшных зверей-националистов» появляются «Дети Сатаны», которые «прибывают со всего мира» в Украину, чтобы, пожалуй, помочь уже «уставшим нацистам раздирать своими кровожадными когтями добрых и искренних российских миротворцев».

Удивительно то, что российский потребитель, привычный к кремлевской «лапше на ушах», верит в эту откровенную бредовую. Верит в своем большинстве, подтверждая тем самым глубокое расстройство коллективной психики русского общества.

В последнее время все чаще с экранов РосТВ звучат откровенные призывы к использованию ядерного оружия, чтобы «дать отпор и предупредить страны Европы о невозможности помощи Украине в борьбе с Россией». Создается впечатление, что Кремль начал активно провоцировать европейские страны НАТО к активной военной операции против России. Угрозы Польши и странам Балтии по «созданию сухопутного коридора в Калининград, который оказался «во вражеской осаде» и превентивным ударам по Польше, абсолютно прозрачно раздаются от кремлевских чиновников и прикормленных журналистов.

Создается впечатление, что Путин уже смирился и готов к поражению. Но – не от Украины. Внутренняя аудитория не простит «вторую армию мира» поражение от «кучки нациков». Совершенно другое дело проиграть войну мощному мировому Альянсу.

К сожалению, может быть и другое. Провоцируя НАТО на активные боевые действия, Путин просто ищет повод для того, что оборвать свою никчемную жизнь просто нажав «красную кнопку» и «забрать с собой на тот свет» максимальное количество людей, которых он так ненавидит всей своей зверской натурой.