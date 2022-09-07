Такие себе перспективы

"Тридевятое царство" даже не пытается выйти из стремительного "свободного падения", которое россия демонстрирует последние годы. Это единственная "фигура" политического, экономического и социального "высшего пилотажа", которая образцово удается путинской власти.

Даже в «досанкционную» эпоху хвастаться россии было практически нечем. Не уверен, что «балет» еще остается гордостью кремля, а вот «ракеты», как доказал ход войны в Украине, способны лишь убивать мирное население и разрушать инфраструктуру страны, страдающей сейчас от безосновательной преступной российской агрессии. То есть это оружие, которое может использоваться только для массовых преступлений. На большее российские ракеты не способны…

Многое уже было сказано и написано о стране, которая, наслаждаясь заявлениями о «мощности и избранности», на самом деле оказалась бледной тенью даже своего «предшественника» - ссср. Разворованная дотла путиным и его «друзьями»-олигархами, «псевдоимперия» и без глупой войны против Украины доживала свои последние дни, держась лишь на тотальной лжи и репрессивном подавлении любых проявлений свободы слова и волеизъявления русского общества.

Население россии, «воспитанное» веками коленопоклонения разным царям, вождям и генсекам, настолько привыкло к своей позе, что уже даже не пытается разогнуть спину и поднять голову. Зачем? Ведь стоя на коленях гораздо легче подбирать с земли то, что от щедрот бросают им, как скоту, на прокорм. Только «чтобы не повыдыхали»…

Именно как скот, «пресветлый бункерный царек» погнал своих соотечественников на войну. Бессмысленную и преступную по своей сути. И не только по отношению к Украине. Зачем простым россиянам эта война? Она увеличила ВВП России? (не путать с состоянием ВВП – вовы Владимировича Путина). Может ли подешевела стоимость «потребительской корзины»? Или в села России, наконец, благодаря этой войне, проложат настоящие дороги и заведут газ? Может быть тогда, глубинная «немытая расея» поймет, что принимать душ можно каждый день? Горячий!!! А справлять нужды не в «домике трех поросят» из палок и целлофана на заднем дворе своего полуразрушенного еще в «гражданскую войну» «поместья»?

Где там!

Каким бы ни было забитым и обманутым общество украденной у них самой «большой» страны, война против Украины и связанное с ней углубление пропасти, куда стремглав несется россия вместе со всеми жителями, заставляет хоть немного «включить мозги» и «открыть глаза». Постепенно уменьшается количество сумасшедших, которые еще в начале агрессии готовы были "идти до конца" за своим главным больным. Выяснилось, что «хуже уж никуда» - это не о России, не о простых россиянах, которые с каждым днем «спецоперации» теряют даже те крохи призрачного состояния и лживых кремлевских перспектив, которыми преступная власть «кормила» их десятилетиями. Реальность, которая тщательно скрывалась за скрепными лозунгами и высокими обещаниями, оказалась хуже даже любимой русской редьки и хрена. И простая россия начинает это понимать.

Понимают это и в кремле. Ложь практически исчерпала себя. Количество «лапши» уже гораздо больше, чем могут удержать уши, и оно уже начало «отпадать». Те, кто чудом вернулся из Украины в свои родные села не 200-м грузом, а хотя бы частично, без отдельных «запчастей» тела, рассказывают о стране-соседе такое, что для простого рядового россиянина из «глубинки» выглядит «сказочным раем ». Оказывается, даже бандеровцы живут гораздо лучше, чем покорители космоса и других вершин!

Кремлевские сказки быстро теряют свою актуальность для внутреннего потребителя. Россия начинает медленно «поднимать голову», что никак не может устраивать «погонщиков скота», которые уже и так едва «держатся на холке» простых россиян. Кремлевские дрессировщики исчерпали возможности «пряников» из лжи и обещаний, поэтому готовят для населения России новый «кнут», гораздо длиннее и толще, чем был до этого.

По информации из открытых источников, на должность руководителя росгвардии – того самого «кнута», которым загнали и сдерживают в стойле россиян, предлагается назначить «пса путина» рамзана кадырова. Если это правда, то очень скоро россия поймет, что такое настоящий ад. Кадыровцы быстро докажут простой россии ошибочность изречения Бодрова о том, что «сила в правде». Настоящую «правду» уже много веков россияне и так не видели и не чувствовали, а с приходом «дона» на должность руководителя росгвардии, «сила» окажется в руках бородатых опричников бункерного деда. Пока что «бункерного деда». Ибо «бешеный пес не ходит под рукой хозяина». Он сам царь и бог. Получив реальную власть над российским обществом, являющимся «иноверцами» для преступников, прикрываясь именем Аллаха, привыкли совершать беспредел и преступления по отношению даже к «своим», «воины тик тока» быстро наведут свой собственный «порядок» в россии. Таков «порядок», что даже нынешнее российское «стойло» будет упоминаться россиянами как настоящий «рай».

Поэтому времени у россиян на то, чтобы поднять голову и попытаться встать с колен практически не осталось.

Или сейчас – или будет уже поздно…